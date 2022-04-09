«Уфа» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (10.04.2022)

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вчера, 13:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Уфы» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Уфа» на протяжении всего сезона борется за выживание и надеется сохранить свое место в РПЛ на следующий футбольный год. Сейчас клуб занимает последнее место в турнирной таблице с 21 набранным очком, однако уступает трем соперникам только по дополнительным характеристиками. Все решится в последних турах, поэтому задача коллектива набрать как можно больше очков в предстоящих поединках. В двух последних встречах РПЛ «Уфа» обыграла «Крылья Советов» (2:1) и сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Сочи» в последних турах не смог набрать максимум очков и потерял третью позицию, опустившись на четвертом место с 39 очками. Отрыв от ближайшего преследователя составляет всего два пункта и чтобы сохранить за собой место в еврокубках, футболистам придется играть на максимуме своих способностей. В последней игре «Сочи» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а туро ранее уступил «Крыльям Советов» (2:3).

Информация для ставок

«Уфа» выиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Сочи» выиграли два последних матча у «Уфы»

Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Сочи» в этом сезоне выступает гораздо успешнее, чем «Уфа». Предполагаем, что гости смогут показать свою игру и забрать три очка в сложном поединке. Сделать ставку на победу «Сочи» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.