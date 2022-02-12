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«Унион» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (13.02.2022)

вчера, 15:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Унион» оценивается по 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.773.772.03
Мелбет 3.82 3.74 2.05
BetBoom 4.10 3.82 1.89

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.81. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Унион» проиграл в прошлом туре, но сохранил четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 34 очка и надеется как можно дольше задержаться в группе лидеров. В последних пяти турах коллектив набрал 10 очков и в предстоящей игре с одним из лидеров чемпионата постарается зацепиться за положительный результат. Последние два матча «Унион» завершились поражением от «Аугсбурга» (0:2) и победой над «Боруссией» М (2:1).

«Боруссия» Д разочаровала своих болельщиков, крупно проиграв на своем поле «Байеру» (2:5). Это увеличило отставание от «Баварии» вновь до девяти очков, а сами «желто-черные» идут на второй позиции в таблице, набрав 43 балла. Команда имеет хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (54:36), но в последних матчах ее игра очень далеко от идеала. Перед матчем прошлого тура «Боруссия» Д выиграла два матча у «Хоффенхайма» (3:2) и «Фрайбурга» (5:1).

Информация для ставок

  • Семь последних матчей «Боруссии» Д закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Унион» не проигрывает шесть матчей подряд на своем поле во всех турнирах
  • Четыре из шести последних поединков «Унион Берлин» завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» Д выиграла шесть матчей из последних восьми с «Унион»

Прогноз

«Боруссия» Д обязана реабилитироваться перед болельщиками за безвольное поражение и приложит все усилия для победы в предстоящей встрече. Сделать ставку на гостей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.86 1.29 2.29 1.69 1.77 2.16
Мелбет 2.18 1.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:14
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют. Удачи
c6nyn7345ucu
c6nyn7345ucu
вчера в 19:54
Футбольный клуб «Боруссия» Д. выиграет матч.
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