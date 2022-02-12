«Унион» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (13.02.2022)

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вчера, 15:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Унион» оценивается по 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.81. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Унион» проиграл в прошлом туре, но сохранил четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 34 очка и надеется как можно дольше задержаться в группе лидеров. В последних пяти турах коллектив набрал 10 очков и в предстоящей игре с одним из лидеров чемпионата постарается зацепиться за положительный результат. Последние два матча «Унион» завершились поражением от «Аугсбурга» (0:2) и победой над «Боруссией» М (2:1).

«Боруссия» Д разочаровала своих болельщиков, крупно проиграв на своем поле «Байеру» (2:5). Это увеличило отставание от «Баварии» вновь до девяти очков, а сами «желто-черные» идут на второй позиции в таблице, набрав 43 балла. Команда имеет хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (54:36), но в последних матчах ее игра очень далеко от идеала. Перед матчем прошлого тура «Боруссия» Д выиграла два матча у «Хоффенхайма» (3:2) и «Фрайбурга» (5:1).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Боруссии» Д закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Унион» не проигрывает шесть матчей подряд на своем поле во всех турнирах

Четыре из шести последних поединков «Унион Берлин» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д выиграла шесть матчей из последних восьми с «Унион»

Прогноз

«Боруссия» Д обязана реабилитироваться перед болельщиками за безвольное поражение и приложит все усилия для победы в предстоящей встрече. Сделать ставку на гостей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.