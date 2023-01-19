Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Унион» – «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2023)

вчера, 18:05
Унион

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Хоффенхайма», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.273.483.40
Лига Ставок 2.20 3.45 3.40
Мелбет 2.18 3.66 3.50
1XBET 2.26 3.60 3.36

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Унион» несколько месяцев назад даже возглавлял Бундеслигу, поэтому можно отметить, что у коллектива получается хороший сезон. Сейчас команда занимает лишь пятое место с 27 баллами, однако имеет хорошие шансы закрепиться в зоне еврокубков. Два последних товарищеских матчей «Унион» Берлин завершил победой над «Жилиной» (3:1) и над «Аугсбургом» (4:1).

«Хоффенхайм» провел ужасный отрезок в конце прошлого календарного года и создал себе серию без побед в Бундеслиге из нескольких матчей. Сейчас команда занимает только 11 место с 18 очками и претендовать на место в еврокубках ей будет очень сложно. В прошлом товарищеском матче «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Майнцом» (2:2), а ранее оказался сильнее «Серветта» (3:1).

Информация для ставок

  • «Унион» выиграл шесть последних товарищеских поединков
  • Четыре выездных матча «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»
  • «Унион» выиграл два из пяти матчей с «Хоффенхаймом» за последнее время при одном поражении
  • Четыре последних поединка между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Унион» провел отличную подготовку ко второй половине сезона через товарищеские встречи, и мы предполагаем, что на своем стадионе клуб сможет набрать три очка. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 2.2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.49 1.91 1.99 1.51 2.72
Лига Ставок 2.75 1.44 1.88 1.89 1.50 2.55
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.93 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:12
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 