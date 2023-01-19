«Унион» – «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2023)

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вчера, 18:05

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Хоффенхайма», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Унион» несколько месяцев назад даже возглавлял Бундеслигу, поэтому можно отметить, что у коллектива получается хороший сезон. Сейчас команда занимает лишь пятое место с 27 баллами, однако имеет хорошие шансы закрепиться в зоне еврокубков. Два последних товарищеских матчей «Унион» Берлин завершил победой над «Жилиной» (3:1) и над «Аугсбургом» (4:1).

«Хоффенхайм» провел ужасный отрезок в конце прошлого календарного года и создал себе серию без побед в Бундеслиге из нескольких матчей. Сейчас команда занимает только 11 место с 18 очками и претендовать на место в еврокубках ей будет очень сложно. В прошлом товарищеском матче «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Майнцом» (2:2), а ранее оказался сильнее «Серветта» (3:1).

Информация для ставок

«Унион» выиграл шесть последних товарищеских поединков

Четыре выездных матча «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»

«Унион» выиграл два из пяти матчей с «Хоффенхаймом» за последнее время при одном поражении

Четыре последних поединка между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Унион» провел отличную подготовку ко второй половине сезона через товарищеские встречи, и мы предполагаем, что на своем стадионе клуб сможет набрать три очка. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 2.2.