«Унион» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (21.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.5. Поверить в успех «Штутгарта» можно по коэффициенту 2.8. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.6.
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завтра, 16:30
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77. На ТМ 2.5 коэффициент немного больще и достигает 2.07.
Форма команд
«Унион» находится не в лучшем положении как в Лиге Чемпионов, так и в чемпионате Германии. Во внутреннем первенстве коллектив идет только на 13 месте и смог набрать всего шесть очков. В игре с одним из лидеров Бундеслиги хозяевам придется доказывать, что провальный старт сезона не отразится на дальнейших играх. В прошлом туре «Унион» на выезде проиграл «Боруссии» Д (2:4), а ранее в Лиге Чемпионов уступил «Браге» (2:3).
«Штутгарт» приятно удивляет своих болельщиков и экспертов своими результатами. Команда заслуженно идет на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги с набранными 18 баллами, отставая от лидера всего на один пункт. В прдестоящей встрече гости могут воспользоваться кризисом соперника и добыть еще одну важную победу. Два последних матча Штутгарта завершились товарищеским разгромом «Вехена» (5:1) и успехом с «Вольфсбургом» (3:1).
Информация для ставок
- «Унион» проиграл уже семь матчей подряд во всех турнирах
- «Штутгарт» выиграл восемь из десяти последних выездных поединков
- «Унион» выиграл три последних встречи у «Штутгарта» при двух ничьих
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Унион» имеет хорошую статистику личных встреч с соперником, но сейчас выглядит гораздо слабее него. Предлагаем сделать ставку на победу «Штутгарта» по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.