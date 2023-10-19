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«Унион» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (21.10.2023)

вчера, 21:54
Штутгарт

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.5. Поверить в успех «Штутгарта» можно по коэффициенту 2.8. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.543.592.81
Лига Ставок 2.55 3.55 2.80
Pari 2.50 3.60 2.75

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77. На ТМ 2.5 коэффициент немного больще и достигает 2.07.

Форма команд

«Унион» находится не в лучшем положении как в Лиге Чемпионов, так и в чемпионате Германии. Во внутреннем первенстве коллектив идет только на 13 месте и смог набрать всего шесть очков. В игре с одним из лидеров Бундеслиги хозяевам придется доказывать, что провальный старт сезона не отразится на дальнейших играх. В прошлом туре «Унион» на выезде проиграл «Боруссии» Д (2:4), а ранее в Лиге Чемпионов уступил «Браге» (2:3).

«Штутгарт» приятно удивляет своих болельщиков и экспертов своими результатами. Команда заслуженно идет на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги с набранными 18 баллами, отставая от лидера всего на один пункт. В прдестоящей встрече гости могут воспользоваться кризисом соперника и добыть еще одну важную победу. Два последних матча Штутгарта завершились товарищеским разгромом «Вехена» (5:1) и успехом с «Вольфсбургом» (3:1).

Информация для ставок

  • «Унион» проиграл уже семь матчей подряд во всех турнирах
  • «Штутгарт» выиграл восемь из десяти последних выездных поединков
  • «Унион» выиграл три последних встречи у «Штутгарта» при двух ничьих
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Унион» имеет хорошую статистику личных встреч с соперником, но сейчас выглядит гораздо слабее него. Предлагаем сделать ставку на победу «Штутгарта» по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.17 1.38 2.06 1.82 1.62 2.41
Лига Ставок 2.05 1.80 1.62 2.33
Pari 2.03 1.80
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