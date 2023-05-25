«Унион» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (27.05.2023)

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вчера, 21:52

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 7.1, в то время как победа «Унион Берлин» будет стоить 1.43. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.7.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 2.15).

Форма команд

«Унион» провел очень сильный сезон со своими ресурсами и даже пошумел в Лиге Европы. Сейчас команда имеет реальный шанс попасть в Лигу чемпионов, ведь идет на четвертом месте с 59 баллами и по дополнительным показателям обходит «Фрайбург». Таким образом коллективу достаточно обыграть на своем поле немотивированный «Вердер», чтобы первый раз в истории выйти в Лигу чемпионов. Два последних матча «Униона» завершились выездным поражением от «Хоффенхайма» (2:4) и победой над «Фрайбургом» на своем поле (4:2).

Бременский клуб располагается на 12 месте с 36 баллами и находится на безопасном расстоянии от зоны вылета, опережая ее на четыре пункта. Таким образом, коллектив смог закрепиться в Бундеслиге после возвращения и заключительный тур для них становится обыкновенной формальностью. В прошлом туре чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с «Кельном» на своем поле (1:1), а ранее уступил на выезде «РБ Лейпциг» (1:2).

Информация для ставок

«Унион» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей «Вердера» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Унион» выиграл четыре последних встречи подряд с «Вердером»

Прогноз

«Унион» будет максимально выкладываться в самом важном матче сезона для себя. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок.