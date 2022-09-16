«Унион» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (18.09.2022)

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16 сентября 2022, 11:11

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 3.85, в то время как победа «Унион» будет стоить 2. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.65.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.82). Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Унион» на данный момент является лидером Бундеслиги, что стало большой неожиданностью для болельщиков. В активе команды 14 баллов, и она опережает ближайшего соперника всего на один пункт. В Лиге Европы у коллектива не все так радужно, однако мы предполагаем, что тренерский штаб делает упор именно на чемпионат. В Лиге Европы «Унион» уступил на выезде «Браге» (0:1), а в чемпионате минимально обыграл «Кельн» на выезде (1:0).

«Вольфсбург» прервал серию без побед в чемпионате Германии, однако ситуация у команды все еще остается непростой, ведь она занимает только 16 место с пятью баллами. В матче с лидером Бундеслиге коллективу придется непросто, поэтому любые набранные очки станут хорошим результатом. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились победой над «Айнтрахтом» Ф (1:0) и поражением от «Кельна» (2:4).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл один матч из шести последних во всех турнирах

«Унион» проиграл только один поединок на своем стадионе из последних десяти

Три из четырех последних матчей между клубами на поле «Униона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предстоящий поединок между клубами обещает быть неуступчивым и интересным. Тем тяжелее предсказать его победителя. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.