«Уракан» — «Ньюэллс Олд Бойс». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (24.06.2023)

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вчера, 10:23

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.85. В случае победы «Ньюэллс Олд Бойс», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.75.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.75 за ТБ 1.5 и ТМ 1.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.65.

Форма команд

«Уракан» неважно выглядит в нынешнем сезоне и обитает практически в самом низу турнирной таблицы. Коллектив идет на 26 месте с 18 баллами и опережает последнюю команду Суперлиги всего на один пункт. В поединке с середняком чемпионата Аргентины, хозяева обязаны цепляться за результат и набирать очки. Два последних матчей «Уракана» завершились поражениями от «Химнасии» (0:1) и «Данубио» (0:1).

«Ньюэллс Олд Бойс» старается держаться в середине турнирной таблицы и стабильно набирать очки, но это не всегда выходит. Сейчас коллектив располагается на 12 месте с 28 баллами и находится всего в трех пункта от зоны плей-офф, за которую он определенно собирается бороться. В прошлом туре «Ньюэллс Олд Бойс» поделил очки с «Унион» (1:1), а ранее на выезде обыгран «Сантос» в Южноамериканском кубке (1:0).

Информация для ставок

«Уракан» не выигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Ньюэллс Олд Бойс» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

«Уракан» не может победить уже несколько матчей подряд, и мы предполагаем, что в этот раз также не наберут три балла. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.