«Урал» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России. (20.08.2022)

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сегодня, 12:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Пари НН» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Урал» все еще не добыл ни одной победы в сезоне, однако в прошлом туре набрал первое очко. Тем не менее, это не меняет критической ситуации с результатами и тренерскому штабу следует поработать над линией обороны и реализацией моментов у ворот соперника. В последнем туре «Урал» разошелся миром с «Факелом» (0:0), а ранее уступил на своем поле московскому «Спартаку» (0:2).

«Пари НН» также еще не радовал своих болельщиков победами, но набрал на один пункт больше соперника. Команда занимает 14 место с двумя баллами и также нуждается в очках, чтобы не погрязнуть в зоне вылета надолго. В прошлом туре клуб из Нижнего Новгорода уступил в результативном матче «Ростову» (3:4), а ранее уступил на выезде «Сочи» (1:2).

Информация для ставок

«Урал» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» выиграл только два выездных матча из последних десяти

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Два из трех последних матчей команд в основное время закончились ничьей

Прогноз

Оба коллектива не показывают даже средних результатов и имеют проблемы с качеством игры. Предстоящий матч очень важен для клубов, ведь победа станет хорошим толчком вверх по турнирной таблице. Рекомендуем сделать выбор в пользу «Урала» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.