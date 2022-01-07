«Венеция» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (09.01.2022)

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вчера, 14:50

Ставки букмекеров

Неудивительно, что фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.57. В случае победы «Венеции», зайдет коэффициент 6.2. Ничью можно выбрать за 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.04. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Милан» продолжает преследовать «Интер» в турнирной таблице и сейчас отстает всего на один балл, при этом сыграв на одну игру больше. «Красно-черные» набрали 45 очков и уверенно расположились на второй позиции. В игре с новичком Серии А, который показывает не самые качественные результаты, болельщики будут ждать от своего клуба только победы. Последние два матча «Милана» в чемпионате Италии завершились победами над «Ромой» (3:1) и «Эмполи» (4:2).

«Венеция» не выигрывает уже несколько игр подряд, но еще имеет небольшой запас в четыре очка от зоны вылета. Команда в последних пяти встречах набрала только два пункта, что является очень плохим результатом. Тренерский штаб получил усиление в лице Кьюзанса из «Баварии» и постарается провести качественную работу над ошибками, чтобы улучшить показатели клуба. В прошлом туре «Венеция» уступила «Лацио» (1:3), а ранее сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Венеции» завершились исходом «обе забьют»

«Милан» проиграл только два матча из десяти последних на выезде

«Венеция» проиграла три из пяти последних матчей с «Миланом»

Прогноз

«Венеция» находится не в лучшем состоянии и сложно представить, что команда сможет забрать очки у одного из лидеров. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Милана» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Фонбет.