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«Венеция» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (09.01.2022)

вчера, 14:50

Ставки букмекеров

Неудивительно, что фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.57. В случае победы «Венеции», зайдет коэффициент 6.2. Ничью можно выбрать за 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.284.171.56
Фонбет 5.60 4.20 1.60
Мелбет 6.00 4.42 1.61
1XBET 5.95 4.36 1.62
BetBoom 6.28 4.20 1.56

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.04. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Милан» продолжает преследовать «Интер» в турнирной таблице и сейчас отстает всего на один балл, при этом сыграв на одну игру больше. «Красно-черные» набрали 45 очков и уверенно расположились на второй позиции. В игре с новичком Серии А, который показывает не самые качественные результаты, болельщики будут ждать от своего клуба только победы. Последние два матча «Милана» в чемпионате Италии завершились победами над «Ромой» (3:1) и «Эмполи» (4:2).

«Венеция» не выигрывает уже несколько игр подряд, но еще имеет небольшой запас в четыре очка от зоны вылета. Команда в последних пяти встречах набрала только два пункта, что является очень плохим результатом. Тренерский штаб получил усиление в лице Кьюзанса из «Баварии» и постарается провести качественную работу над ошибками, чтобы улучшить показатели клуба. В прошлом туре «Венеция» уступила «Лацио» (1:3), а ранее сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Венеции» завершились исходом «обе забьют»
  • «Милан» проиграл только два матча из десяти последних на выезде
  • «Венеция» проиграла три из пяти последних матчей с «Миланом»

Прогноз

«Венеция» находится не в лучшем состоянии и сложно представить, что команда сможет забрать очки у одного из лидеров. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Милана» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.20 1.37 2.07 1.80 1.64 2.34
Мелбет 2.14 1.82
1XBET 2.08 1.87
Все комментарии
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2dn2xdjemk7w
вчера в 15:22
Футбольный клуб «Милан» выиграет матч.
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vhf3fp3sxb93
вчера в 15:22
Футбольный клуб «Милан» одержит победу.
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