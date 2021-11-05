«Венло» — «Аякс-2». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (05.11.2021)

5 ноября 2021 года на стадионе «Де Кул» в Венло местный клуб примет «Аякс-2» в рамках 14-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Нидерландах.
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1 : 3
завершен
05 ноября 2021, 22:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом является «Аякс-2». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.05, а победа «Венло» идёт по коэффициенту 2.75.
В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.60.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Венло» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 16 баллов. Клуб выиграл пять матчей, один раз сыграл вничью и проиграл в семи поединках. У «Венло» 14 забитых и 17 пропущенных. В последних матчах «Венло» уступил «Эммену», проиграл «Графсхап» и не смог выиграть у «Эксельсиора».
«Аякс-2» удивляет в этом сезоне. Клуб поднялся на пятую строчку и набрал 22 пункта. В активе «Аякса-2» семь побед, одна ничья и пять поражений. Команда забила 30 голов и пропустила 23 мяча. В последних матчах молодежка «Аякса» выиграла у «Телстара», победила «Эйндховен» и сыграла вничью с АЗ.
Информация для ставок
- «Аякс-2» не проигрывает четыре поединка подряд
- «Венло» проиграл четыре поединка кряду
- У «Аякса-2» семь забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» и «Аякс-2» победит по коэффициенту 3.75. «Аякс-2» в последних матчах впечатляет, чего нельзя сказать об игре «Венло», который постоянно теряет драгоценные очки. Гости наверняка будут давить своих оппонентов и все же смогут выиграть матч.