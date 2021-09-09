«Венло» — «Ден Босх». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (10.09.2021)

«Венло» играет против «Ден Босх» в рамках шестого тура Первого дивизиона Нидерландов. Поединок состоится 10 сентября 2021 года в 21:00. В нынешнем сезоне только один из клубов может похвастаться хорошими результатами, а второй все никак не может выиграть. Это будет интересное противостояние. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Венло». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.12. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65 и на победу «Ден Босха» по 3.00.
Форма команд
«Венло» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого нидерландского клуба — семь баллов. Команда выиграла два поединка, один раз сыграла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе — шесть забитых и шесть пропущенных. В последних играх «Венло» выглядит неплохо, хоть и хороших результатов у команды нет. По игре команда смотрится хорошо и имеет все шансы ворваться в топ-5 чемпионата, а затем бороться за выход в высшую лигу, но клубу стоит поправить свою реализацию.
«Ден Босх» здорово начал свои выступления в Первом дивизионе Нидерландов, команда дважды обыграла своих соперников, но потом что-то пошло не так. Команда три раза не смогла победить оппонентов. Сейчас «Ден Босх» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — шесть баллов. Клуб забил пять мячей и пропустил девять голов. У команды большие проблемы с линией защиты. Центр нельзя назвать каменным, этот клуб пропускает даже от слабых соперников.
Информация для ставок
- «Ден Босх» проиграл три игры кряду
- «Венло» выиграл два матча из последних пяти
- «Ден Босх» пропустил девять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Абсолютно все дивизионы Нидерландов имеют кое-что общее — аномальное количество забитых мячей в играх. В каждой игре клубы забивают много голов, этот матч не должен стать исключением из правил. Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.40.