«Венло» — «Ден Босх». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (10.09.2021)

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сегодня, 21:00

«Венло» играет против «Ден Босх» в рамках шестого тура Первого дивизиона Нидерландов. Поединок состоится 10 сентября 2021 года в 21:00. В нынешнем сезоне только один из клубов может похвастаться хорошими результатами, а второй все никак не может выиграть. Это будет интересное противостояние. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Венло». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.12. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65 и на победу «Ден Босха» по 3.00.

Форма команд

«Венло» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого нидерландского клуба — семь баллов. Команда выиграла два поединка, один раз сыграла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе — шесть забитых и шесть пропущенных. В последних играх «Венло» выглядит неплохо, хоть и хороших результатов у команды нет. По игре команда смотрится хорошо и имеет все шансы ворваться в топ-5 чемпионата, а затем бороться за выход в высшую лигу, но клубу стоит поправить свою реализацию.

«Ден Босх» здорово начал свои выступления в Первом дивизионе Нидерландов, команда дважды обыграла своих соперников, но потом что-то пошло не так. Команда три раза не смогла победить оппонентов. Сейчас «Ден Босх» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — шесть баллов. Клуб забил пять мячей и пропустил девять голов. У команды большие проблемы с линией защиты. Центр нельзя назвать каменным, этот клуб пропускает даже от слабых соперников.

Информация для ставок

«Ден Босх» проиграл три игры кряду

«Венло» выиграл два матча из последних пяти

«Ден Босх» пропустил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Абсолютно все дивизионы Нидерландов имеют кое-что общее — аномальное количество забитых мячей в играх. В каждой игре клубы забивают много голов, этот матч не должен стать исключением из правил. Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.40.