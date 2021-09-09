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«Венло» — «Ден Босх». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (10.09.2021)

сегодня, 21:00

«Венло» играет против «Ден Босх» в рамках шестого тура Первого дивизиона Нидерландов. Поединок состоится 10 сентября 2021 года в 21:00. В нынешнем сезоне только один из клубов может похвастаться хорошими результатами, а второй все никак не может выиграть. Это будет интересное противостояние. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.233.783.11
BetBoom 1.93 3.95 3.40

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Венло». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.12. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65 и на победу «Ден Босха» по 3.00.

Форма команд

«Венло» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого нидерландского клуба — семь баллов. Команда выиграла два поединка, один раз сыграла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе — шесть забитых и шесть пропущенных. В последних играх «Венло» выглядит неплохо, хоть и хороших результатов у команды нет. По игре команда смотрится хорошо и имеет все шансы ворваться в топ-5 чемпионата, а затем бороться за выход в высшую лигу, но клубу стоит поправить свою реализацию.

«Ден Босх» здорово начал свои выступления в Первом дивизионе Нидерландов, команда дважды обыграла своих соперников, но потом что-то пошло не так. Команда три раза не смогла победить оппонентов. Сейчас «Ден Босх» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — шесть баллов. Клуб забил пять мячей и пропустил девять голов. У команды большие проблемы с линией защиты. Центр нельзя назвать каменным, этот клуб пропускает даже от слабых соперников.

Информация для ставок

  • «Ден Босх» проиграл три игры кряду
  • «Венло» выиграл два матча из последних пяти
  • «Ден Босх» пропустил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Абсолютно все дивизионы Нидерландов имеют кое-что общее — аномальное количество забитых мячей в играх. В каждой игре клубы забивают много голов, этот матч не должен стать исключением из правил. Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.40.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.67 1.78 2.10
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 22:45
Если судить по последним играм команд то скорее всего Венло должна одержать победу. Удачи
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