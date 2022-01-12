«Венло» — «Йонг ПСВ». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (14.01.2022)

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12 января 2022, 16:51

14 января 2022 года на стадионе «Де Кул» в Венло состоится поединок «Венло — Йонг ПСВ ». Матч пройдет в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Венло». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Йонг ПСВ » в 2.95. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.60.

Форма команд

«Венло» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У команды восемь побед, две ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Венло» выиграл у «Графсхапа» 1:2, а также уступил «Осс» 2:3 и «Йонг Утрехту» 1:2. «Венло» показывает очень плохой футбол в последних играх и не могут порадовать болельщиков хорошими результатами.

«Йонг ПСВ » идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 пунктов. У команды семь побед, пять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 33 мяча. В последних встречах «Йонг ПСВ » одолел «Алмере Сити» 5:1, а также сыграл вничью с «Телстаром» 0:0 и уступил «Волендаму» 3:2. Команда смотрится неплохо, но ей не хватает хорошей защиты. Слишком часто «Йонг ПСВ » пропускает в последних матчах.

Информация для ставок

«Йонг ПСВ » выиграл два матча из последних пяти

«Венло» выиграл два матча из последних пяти

У «Йонг ПСВ » семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.18. Чемпионат Нидерландов — это первенство, где каждый матч забивают много голов, этот матч наверняка не станет исключением из правил.