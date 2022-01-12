ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Венло» — «Йонг ПСВ». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (14.01.2022)

12 января 2022, 16:51

14 января 2022 года на стадионе «Де Кул» в Венло состоится поединок «Венло — Йонг ПСВ». Матч пройдет в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.193.983.01

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Венло». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Йонг ПСВ» в 2.95. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.60.

Форма команд

«Венло» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У команды восемь побед, две ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Венло» выиграл у «Графсхапа» 1:2, а также уступил «Осс» 2:3 и «Йонг Утрехту» 1:2. «Венло» показывает очень плохой футбол в последних играх и не могут порадовать болельщиков хорошими результатами.

«Йонг ПСВ» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 пунктов. У команды семь побед, пять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 33 мяча. В последних встречах «Йонг ПСВ» одолел «Алмере Сити» 5:1, а также сыграл вничью с «Телстаром» 0:0 и уступил «Волендаму» 3:2. Команда смотрится неплохо, но ей не хватает хорошей защиты. Слишком часто «Йонг ПСВ» пропускает в последних матчах.

Информация для ставок

«Йонг ПСВ» выиграл два матча из последних пяти
«Венло» выиграл два матча из последних пяти
У «Йонг ПСВ» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.18. Чемпионат Нидерландов — это первенство, где каждый матч забивают много голов, этот матч наверняка не станет исключением из правил.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.76 1.64 2.31
Все комментарии
Gahi
Gahi
12 января в 23:00
Победа команды "Венло" и тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
bapwkd5ajh56
bapwkd5ajh56
12 января в 19:07
Футбольный клуб «Венло» выиграет матч.
mqxqh5nae63k
mqxqh5nae63k
12 января в 18:07
Футбольный клуб «Венло» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100