«Вердер» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (24.02.2024)

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вчера, 10:52

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. На ничейный результат можно поставить по 4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 5.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.83. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.

Форма команд

«Вердер» показывает хорошие результаты в Бундеслиге, ведь набрал 12 баллов в пяти последних турах. Это помогло клубу из Бремена выйти на шестое место с 29 баллами, однако до ближайшего соперника его отделяет четыре пункта. В домашней встрече с аутсайдером чемпионата хозяева должны побеждать и пытаться прорваться в зону еврокубков. Два последних матча «Вердера» завершились победой над «Кельном» (1:0) и поражением от «Хайденхайма» (1:2).

«Дармштадт» занимает последнее место в Бундеслиге и набрал всего 15 очков. Команда оказалась не готова к возвращению в элитный дивизион и имеет огромные шансы вернуться во вторую Бундеслигу. В игре с «Вердером» шансов на положительный результат не так много, однако в футболе случаются неожиданности. В прошлом туре «Даршмтадт» проиграл на своем поле «Штутгарту» (1:2), а ранее поделил очки с «Боруссией» М (0:0).

Информация для ставок

«Дармштадт» не может победить уже 16 матчей подряд во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

«Вердер» выиграл лишь три домашних матча из десяти последних

Прогноз

«Вердер» выглядит гораздо сильнее, чем «Дармштадт» на данный момент и на своем поле обязан набирать очки, чтобы продолжать борьбу за место в еврокубках. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.