«Верона» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (13.01.2024)

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вчера, 08:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Эмполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 1.7. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Верона», как и ее нынешний соперник остается в зоне вылета и редкие успешные матчи не помогают команде исправить ситуацию. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 18 место с 14 баллами и на один пункт опережает «Эмполи». В случае победы хозяева смогут оторваться от конкурента, а возможно и временно покинуть опасную зону. В прошлом туре «Верона» уступила на выезде «Интеру» (1:2), а ранее проиграла «Салернитане» (0:1).

«Эмполи» давно не побеждает и совершенно заслуженно занимает место на дне турнирной таблицы. В активе клуба только 13 очков и всего 10 забитых мячей, что с большим отрывом является худшим результатом в чемпионате. Гостям важно, как минимум не проиграть этот поединок, ведь ситуацию может развернуться для них гораздо сложнее. Два последних матча «Эмполи» завершились поражением от «Милана» (0:2) и ничьей с «Кальяри» (0:0).

Информация для ставок

«Эмполи» не может выиграть уже восемь матчей подряд

Четыре из шести домашних матчей «Вероны» закончились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних поединков между клубами завершились ничейными результатами

Четыре последних встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды борются за выживание и очень мало забивают, поэтому голевой феерии от них ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.