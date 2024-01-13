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«Верона» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (13.01.2024)

вчера, 08:59
Верона

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Эмполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 1.7. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Верона», как и ее нынешний соперник остается в зоне вылета и редкие успешные матчи не помогают команде исправить ситуацию. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 18 место с 14 баллами и на один пункт опережает «Эмполи». В случае победы хозяева смогут оторваться от конкурента, а возможно и временно покинуть опасную зону. В прошлом туре «Верона» уступила на выезде «Интеру» (1:2), а ранее проиграла «Салернитане» (0:1).

«Эмполи» давно не побеждает и совершенно заслуженно занимает место на дне турнирной таблицы. В активе клуба только 13 очков и всего 10 забитых мячей, что с большим отрывом является худшим результатом в чемпионате. Гостям важно, как минимум не проиграть этот поединок, ведь ситуацию может развернуться для них гораздо сложнее. Два последних матча «Эмполи» завершились поражением от «Милана» (0:2) и ничьей с «Кальяри» (0:0).

Информация для ставок

  • «Эмполи» не может выиграть уже восемь матчей подряд
  • Четыре из шести домашних матчей «Вероны» закончились исходом «обе забьют»
  • Три из четырех последних поединков между клубами завершились ничейными результатами
  • Четыре последних встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды борются за выживание и очень мало забивают, поэтому голевой феерии от них ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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вчера в 09:01
«Эмполи» может быть очень сложно выиграть этот матч, так как они не могут выиграть уже восемь матчей подряд. «Верона» также находится в зоне вылета, но если они выиграют этот матч, то могут временно покинуть опасную зону.
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