«Верона» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (13.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Эмполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.6.
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2 : 1
завершен
вчера, 20:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 1.7. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Верона», как и ее нынешний соперник остается в зоне вылета и редкие успешные матчи не помогают команде исправить ситуацию. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 18 место с 14 баллами и на один пункт опережает «Эмполи». В случае победы хозяева смогут оторваться от конкурента, а возможно и временно покинуть опасную зону. В прошлом туре «Верона» уступила на выезде «Интеру» (1:2), а ранее проиграла «Салернитане» (0:1).
«Эмполи» давно не побеждает и совершенно заслуженно занимает место на дне турнирной таблицы. В активе клуба только 13 очков и всего 10 забитых мячей, что с большим отрывом является худшим результатом в чемпионате. Гостям важно, как минимум не проиграть этот поединок, ведь ситуацию может развернуться для них гораздо сложнее. Два последних матча «Эмполи» завершились поражением от «Милана» (0:2) и ничьей с «Кальяри» (0:0).
Информация для ставок
- «Эмполи» не может выиграть уже восемь матчей подряд
- Четыре из шести домашних матчей «Вероны» закончились исходом «обе забьют»
- Три из четырех последних поединков между клубами завершились ничейными результатами
- Четыре последних встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды борются за выживание и очень мало забивают, поэтому голевой феерии от них ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.