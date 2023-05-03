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«Верона» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (03.05.2023)

вчера, 08:59
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Интеру» и предлагает коэффициент на его победу – 1.63. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.223.951.63
Pari 5.90 4.00 1.60

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.07. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.77.

Форма команд

«Верона» проделала большой путь, чтобы сократить отставание от конкурентов и покинуть зону вылета. На данный момент команда все еще идет на 18 месте с 27 баллами, но отстает от «Специи» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда имеет хорошие шансы сохранить свое место в Серии А, но для этого необходимо набирать очки и дальше. Два последних матча «Вероны» завершились ничьей с «Кремонезе» (1:1) и домашней победой с «Болоньей» (2:1).

«Интер» вернулся на четвертое место в турнирной таблице, однако делит его с двумя конкурентами, опережая их по дополнительным показателям. В активе «черно-синих» 57 набранных баллов и коллективу необходимо продолжать побеждать, чтобы закрепиться в топ-4 чемпионата Италии. В прошлом туре «Интер» обыграл на своем поле «Лацио» (3:1), а ранее одолел «Ювентус» в кубке страны (1:0).

Информация для ставок

  • «Верона» не проигрывает уже четыре поединка подряд
  • «Интер» уступил лишь в одном матче из восьми последних во всех турнирах
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
  • «Интер» выиграл восемь из десяти последних встреч с «Вероной» при двух ничьих

Прогноз

Обе команды настроены на результат и наверняка смогут обменяться забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.53 1.87 2.04 1.47 2.87
Pari 1.93 1.90
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:13
Да, этот матч для Интера пройдет на выезде, но мотивация на стороне не только Вероны, данный пунктик имеют и "черно-синие". Миланский клуб стремится в четверку лучших, а для этого необходимо не сбавлять обороты, и продолжать в том же духе. Тем более, против Вероны у них получается играть, даже когда дела у команды были не в порядке. Для справки - с конца 2020 года, клубы встречались 5-ть раз, и в каждом поединке победителем выходил именно Интер. Сложно представить расклад, при котором будет как-то иначе.
Гость
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