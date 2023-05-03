«Верона» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (03.05.2023)

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вчера, 08:59

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Интеру» и предлагает коэффициент на его победу – 1.63. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.07. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.77.

Форма команд

«Верона» проделала большой путь, чтобы сократить отставание от конкурентов и покинуть зону вылета. На данный момент команда все еще идет на 18 месте с 27 баллами, но отстает от «Специи» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда имеет хорошие шансы сохранить свое место в Серии А, но для этого необходимо набирать очки и дальше. Два последних матча «Вероны» завершились ничьей с «Кремонезе» (1:1) и домашней победой с «Болоньей» (2:1).

«Интер» вернулся на четвертое место в турнирной таблице, однако делит его с двумя конкурентами, опережая их по дополнительным показателям. В активе «черно-синих» 57 набранных баллов и коллективу необходимо продолжать побеждать, чтобы закрепиться в топ-4 чемпионата Италии. В прошлом туре «Интер» обыграл на своем поле «Лацио» (3:1), а ранее одолел «Ювентус» в кубке страны (1:0).

Информация для ставок

«Верона» не проигрывает уже четыре поединка подряд

«Интер» уступил лишь в одном матче из восьми последних во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

«Интер» выиграл восемь из десяти последних встреч с «Вероной» при двух ничьих

Прогноз

Обе команды настроены на результат и наверняка смогут обменяться забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.