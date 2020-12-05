«Осасуна» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 05:52

«Осасуна» и «Бетис» находятся в опасной близости от зоны вылета. Чего ждать от очной встречи команд?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити не может выделить фаворита в предстоящем поединке. Коэффициент на победу «Осасуны», как и «Бетиса», равен 2,67. Ничья представлена котировкой 3,40.

Тотал в этом противостоянии находится на отметке 2,5. Больше можно сыграть за 2,12, а меньше за 1,80.

Форма команд

«Осасуна» и «Бетис» действуют не лучшим образом в последних встречах. У гостей серия из трех поражений кряду – «Барселона» (2:5), «Атлетик» Бильбао (0:4) и «Эйбар» (0:2). «Бетис» является бескомпромиссным коллективом, который еще ни разу в этом сезоне не играл вничью.

«Осасуна» продолжает свое падение в турнирной таблице и находится на 17-м месте, соседствуя со своими соперником. В последних четырех встречах удалось набрать всего лишь одно очко благодаря ничьей с «Уэской» (1:1). Вместе с которой у команды худшая атака в Примере, забито всего лишь восемь мячей.

Информация для ставок

«Осасуна» 7 из 10 последних матчей завершила на ТМ 2,5 голов

«Бетис» 7 из 10 последних выездных поединков сыграл на тотал меньше 2,5 мячей

Последний раз между собой команды играли в 2019 году, расписав нулевую ничью

Прогноз

«Осасуна» и «Бетис» в своем очном противостоянии наверняка не будут действовать в атакующем стиле. Это связано с тем, что хозяева поля надежно действуют при обороне собственных ворот. Что касается гостей, то они в выездных поединках чаще всего подстраиваются под соперника.

Учитывая это, рассчитывать на остро атакующую игру с обилием забитых голов мы не можем. Полагаем, что ни одна из команд не будет раскрываться, и это приведет к небольшой результативности.

Играем тотал меньше 2,5 мячей с коэффициентом 1,80 в букмекерской конторе Бетсити.