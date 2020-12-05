«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч чемпионата Англии (06.12.2020)

6 декабря состоится заключительный матч в рамках 11-го тура АПЛ, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Чего ждать от встречи?
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет выделила фаворита в этом противостоянии. Это «Ливерпуль» с коэффициентом 1,54 на его триумф. Ничью можно заиграть за 4,45, а вот победа гостей представлена котировкой 6,60.
Взглянув на линию букмекера, можно сделать вывод, что аналитики БК ожидают результативный поединок. На тотал больше 2,5 мячей можно поставить за 1,75, а вот тотал меньше 2,5 голов представлен котировкой 2,15.
Форма команд
У «Ливерпуля» очень серьезные проблемы с составом в этом сезоне. Большое количество игроков находится в лазарете. Юргену Клоппу приходится идти на серьезные эксперименты, чтобы на равных конкурировать с топовыми клубами. На текущий момент команда только по дополнительным показателям уступает лидерство «Тоттенхэму».
В Лиге чемпионов удалось квалифицироваться в плей-офф, финишировав на первом месте в группе D благодаря победе над «Аяксом» (1:0).
«Вулверхэмптон» в прошлом туре сумел переиграть «Арсенал» (2:1) и приблизился к зоне лидеров. На текущий момент команда уступает всего лишь четыре очка «Ливерпулю». Надежная игра в обороне является визитной карточкой «волков» в этом сезоне. Единственное, над атакой нужно еще поработать.
Информация для ставок
- «Ливерпуль» 4 из 10 последних домашних матчей выиграл с разницей в два и более голов
- «Вулверхэмптон» 2 из 10 последних выездных матчей проиграл с разницей более чем в два мяча
- В последних пяти очных противостояниях команд «Ливерпуль» два раза выиграл с разницей больше чем в один мяч
Прогноз
Не видим особых предпосылок к разгрому «Вулверхэмптона». Команда весьма неплохо действует в обороне. У «Ливерпуля» очень тяжелый график и нет возможности для качественной ротации.
Предлагаем ставку на победу «Вулверхэмптона» с учетом форы (+1,5) мяча с коэффициентом 1.60 в букмекерской конторе Мелбет.