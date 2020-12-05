«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч чемпионата Англии (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 06:04

6 декабря состоится заключительный матч в рамках 11-го тура АПЛ , в котором сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Чего ждать от встречи?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет выделила фаворита в этом противостоянии. Это «Ливерпуль» с коэффициентом 1,54 на его триумф. Ничью можно заиграть за 4,45, а вот победа гостей представлена котировкой 6,60.

Взглянув на линию букмекера, можно сделать вывод, что аналитики БК ожидают результативный поединок. На тотал больше 2,5 мячей можно поставить за 1,75, а вот тотал меньше 2,5 голов представлен котировкой 2,15.

Форма команд

У «Ливерпуля» очень серьезные проблемы с составом в этом сезоне. Большое количество игроков находится в лазарете. Юргену Клоппу приходится идти на серьезные эксперименты, чтобы на равных конкурировать с топовыми клубами. На текущий момент команда только по дополнительным показателям уступает лидерство «Тоттенхэму».

В Лиге чемпионов удалось квалифицироваться в плей-офф, финишировав на первом месте в группе D благодаря победе над «Аяксом» (1:0).

«Вулверхэмптон» в прошлом туре сумел переиграть «Арсенал» (2:1) и приблизился к зоне лидеров. На текущий момент команда уступает всего лишь четыре очка «Ливерпулю». Надежная игра в обороне является визитной карточкой «волков» в этом сезоне. Единственное, над атакой нужно еще поработать.

Информация для ставок

«Ливерпуль» 4 из 10 последних домашних матчей выиграл с разницей в два и более голов

«Вулверхэмптон» 2 из 10 последних выездных матчей проиграл с разницей более чем в два мяча

В последних пяти очных противостояниях команд «Ливерпуль» два раза выиграл с разницей больше чем в один мяч

Прогноз

Не видим особых предпосылок к разгрому «Вулверхэмптона». Команда весьма неплохо действует в обороне. У «Ливерпуля» очень тяжелый график и нет возможности для качественной ротации.

Предлагаем ставку на победу «Вулверхэмптона» с учетом форы (+1,5) мяча с коэффициентом 1.60 в букмекерской конторе Мелбет.