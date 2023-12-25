«Вест Бромвич» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

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вчера, 11:57

Ставки букмекеров

«Вест Бромвич» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по 1.9. На успех «Дерби Каунти» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.05, в то время как ничья стоит 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.93. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.87. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.8.

Форма команд

«Вест Бромвич» идет в зоне плей-офф и очень рассчитывает там закрепиться. Перед стартом очередного тура коллектив занимает пятое место с 36 баллами и опережает «Халл» только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В домашнем матче с «Норвичем» хозяева в случае победы укрепят свою позицию и отцепят неприятного конкурента. Два последних матча «Вест Бромвича» завершились минимальным поражением от «Мидлсбро» (0:1) и ничьей со «Сток Сити» (1:1).

«Норвич» практически не проигрывает в последних поединках и существенно улучшил свое положение в турнирной таблице Чемпионшипа. Клуб занимает восьмое место с 34 баллами и всего на два пункта отстает от «Вест Бромвича». Если гостям удастся победить на выезде, они обгонят в личной встрече своего конкурента за место в плей-офф. В прошлом туре «Норвич» разобрался с «Хаддерсфилдом» (2:0), а на выезде поделил очки с «Ипсвичем» (2:2).

Информация для ставок

«Норвич» проиграл лишь один поединок из последних восьми

«Вест Бромвич» забивал в восьми матчах из десяти последних на своем поле

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Вест Бромвич» выиграл два из пяти матчей с «Норвичем» при одном поражении

Прогноз

Команды постоянно забивают друг другу в личных встречах, и это противостояние наверняка не станет исключением. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.