«Вест Хэм Юнайтед» — «Норвич Сити». Прогноз на матч Премьер-лиги (12.01.2022)

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09 января 2022, 18:05

12 января 2022 года «Вест Хэм Юнайтед» примет «Норвич Сити». Этот матч пройдет в рамках 18-го тура Премьер-лиги. Игру принимает стадион «Олимпийский» в столице Великобритании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Вест Хэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.27. Ничейный исход оценивается в 5.70, а победа «Норвича» в 11.50. Дополнительная ставка на грядущий матч — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.65.

Форма команд

«Вест Хэм» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 34 пункта. У команды десять побед, четыре ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 37 мячей и пропустил 27 голов. В последних встречах «Вест Хэм» показывает очень хороший уровень игры — победа над «Кристал Пэлас» 2:3, а также три заработанных балла в игре с «Уотфордом» 1:4 и поражение от «Саутгемптона» 2:3.

«Норвич» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. У команды две победы, четыре ничьих и 13 поражений. Коллектив забил восемь голов и пропустил 42 мяча. В последних встречах «Норвич» уступил «Кристал Пэласу» 3:0, а также проиграл «Арсеналу» из Лондона 0:5 и «Астон Вилле» 0:2.

Информация для ставок

«Норвич» не побеждает вот уже семь игр кряду

«Вест Хэм» выиграл два матча из последних пяти

У «Норвича» десять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.25. Эта ставка может сыграть, даже несмотря на плохую форму «Норвича». Клуб все равно забивает как минимум один мяч в большинстве случаев. Фаворит матча — хозяева, они очень хороши в последних встречах.