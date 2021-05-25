«Вильянди Тулевик» — «Легион». Прогноз на матч чемпионата Эстонии (25.05.2021)

«Вильянди Тулевик» примет «Легион» в рамках 15-го тура Высшей лиги Эстонии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Легион» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход котируется в 3.7, победа «Тулевика» представлена коэффициентом 3.5.
Форма команд
«Тулевик» набрал восемь баллов и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. На счету клуба две победы, столько же ничьих и семь поражений. Команда забила 14 голов и пропустила 28 мячей. Единственная за 10 матчей победа была одержана в прошлом туре в матче с идущим на втором месте «Пайде» (1:0).
«Легион» набрал 17 очков и находится на 5-й строчке чемпионата. На счету команды пять побед, две ничьи и пять поражений. В этом сезоне клуб из Таллина забил 20 мячей и пропустил 13 голов. «Легион» находится в хорошей форме и очень много забивает в последних матчах.
Информация для ставок
- «Легион» выиграл три матча из последних пяти
- «Вильянди» проиграл четыре матча из последних пяти во всех турнирах
- «Легион» забил 13 мячей в п5 последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.62. Также можно поставить на ничью или победу «Легиона» по коэффициенту 1.28.