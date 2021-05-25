«Вильянди Тулевик» — «Легион». Прогноз на матч чемпионата Эстонии (25.05.2021)

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сегодня, 07:43

«Вильянди Тулевик» примет «Легион» в рамках 15-го тура Высшей лиги Эстонии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Легион» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход котируется в 3.7, победа «Тулевика» представлена коэффициентом 3.5.

Форма команд

«Тулевик» набрал восемь баллов и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. На счету клуба две победы, столько же ничьих и семь поражений. Команда забила 14 голов и пропустила 28 мячей. Единственная за 10 матчей победа была одержана в прошлом туре в матче с идущим на втором месте «Пайде» (1:0).

«Легион» набрал 17 очков и находится на 5-й строчке чемпионата. На счету команды пять побед, две ничьи и пять поражений. В этом сезоне клуб из Таллина забил 20 мячей и пропустил 13 голов. «Легион» находится в хорошей форме и очень много забивает в последних матчах.

Информация для ставок

«Легион» выиграл три матча из последних пяти

«Вильянди» проиграл четыре матча из последних пяти во всех турнирах

«Легион» забил 13 мячей в п5 последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.62. Также можно поставить на ничью или победу «Легиона» по коэффициенту 1.28.