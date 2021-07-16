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«Витебск» — «Неман». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (18.07.2021)

вчера, 23:14

«Витебск» и «Неман» проведут очную встречу в очередном туре чемпионата Беларуси. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.483.203.00
Мелбет 2.42 3.10 2.94
1XBET 2.42 3.10 2.94

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке у букмекеров нет очевидного фаворита. Поставить на победу «Витебска» БК Фонбет предлагает с коэффициентом 2.42, а шансы «Немана» набрать три очка оцениваются в 2.94. Заключить пари на ничью можно с котировкой 3.10.

Также в этой встрече аналитики БК не ожидают высокой результативности. Ставки на ТМ (2,5) голов можно сыграть за 1.59, ТБ (2,5) – 2.39.

Форма команд

«Витебск» не побеждал в четырех прошлых турах Высшей лиги. В этот период команда потерпела поражения от «Спутника» (3:4) и «Шахтера» из Солигорска (0:2), а также разошлась сухим миром с «Рухом» и БАТЭ (0:0). В турнирной таблице чемпионата из-за последних неудач опустился на восьмую позицию.

«Неман» сейчас тоже далек от оптимальных игровых кондиций. Серия без побед в чемпионате у команды достигла семи туров, в которых она потерпела четыре поражения. В последней игре Высшей лиги «Неман» разделил очки в гостях с «Торпедо-БелАЗ» (1:1), что позволило команде за счет дополнительных показателей обойти в общем зачете «Славию» и обосноваться на 13-м месте.

Информация для ставок

• 3 из 4 прошлых встреч команд завершились вничью
• «Витебск» не может обыграть «Неман» в пяти матчах кряду – 2 поражения и 3 ничьи
• В домашних матчах текущего чемпионата «Витебск» не проигрывал – 2 победы и 5 ничьих

Прогноз

На домашнем стадионе «Витебск» стабильно набирает очки. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Витебска» с форой (0) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Арджеша» в матче чемпионата Румынии с «Университатя».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.57 2.41
Мелбет 1.59 2.39
1XBET 1.59 2.39
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:20
Хозяева не проиграют
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