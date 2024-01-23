«Вольфсбург» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (27.01.2024)

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вчера, 11:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Кельна» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Вольфсбург» идет в середине турнирной таблицы и вряд ли в этом сезоне готов побороться за место в еврокубках. Команда смогла набрать 21 балл, что позволяет ей занимать 11 место и опережать на один пункт «Боруссию» М. В домашней игре с аутсайдером Бундеслиги у хозяев будет шанс поправить свое турнирное положение. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились ничьими с «Хайденхаймом» и «Майнцом» с одинаковым счетом (1:1).

«Кельн» с самого старта сезона не смог стабильно набирать очки, и эта проблема никуда не делать спустя половину сыгранного чемпионата. «Козлы» занимают предпоследнее место в турнирной таблице с 11 баллами, но еще имеют шансы исправить ситуацию. Любые набранные очки на выезде с «Вольфбсургом» будут отличным результатом. В прошлом туре «Кельн» крупно проиграл «Боруссии» Д (0:4), а ранее разошелся миром с «Хайденхаймом» (1:1).

Информация для ставок

«Кельн» выиграл только два выездных матча из десяти последних

«Кельн» выиграл два из пяти последних встреч с «Вольфсбургом» при трех поражениях

·Четыре последних матча «Вольфсбурга» завершились исходом «обе забьют»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В последних личных встречах между собой команды часто обмениваются забитыми мячами. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.