«Волгарь» — «Нефтехимик». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

«Волгарь» дома сыграет против «Нефтехимика» в рамках 3-го тура ФНЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.
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1 : 0
завершен
вчера, 18:00
Ставки букмекеров
В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Волгарю». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Победа «Нефтехимика» котируется в 2.8. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.07.
Форма команд
«Волгарь», недавно взявший в аренду форварда ЦСКА, после 2 туров расположился на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. Команда стартовала далеко не лучшим образом, что было ожидаемо после поражений в товарищеских матча. «Волгарь» проиграл два стартовых поединка в ФНЛ, в сумме пропустив пять мячей и ни разу не поразив ворота соперников.
«Нефтехимик» начал сезон увереннее, команда набрала четыре очка и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. Клуб обыграл «Олимп-Долгопрудный» (1:0) и сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (0:0).
Информация для ставок
- «Нефтехимик» не проигрывает пять матчей кряду
- «Волгарь» проиграл четыре поединка подряд
- «Нефтехимик» пропустил два гола в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.7.