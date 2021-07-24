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«Волгарь» — «Нефтехимик». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

вчера, 05:57

«Волгарь» дома сыграет против «Нефтехимика» в рамках 3-го тура ФНЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.083.222.41
Мелбет 2.42 3.12 3.05
1XBET 2.42 3.12 3.05
BetBoom 2.35 3.00 3.00

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Волгарю». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Победа «Нефтехимика» котируется в 2.8. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.07.

Форма команд

«Волгарь», недавно взявший в аренду форварда ЦСКА, после 2 туров расположился на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. Команда стартовала далеко не лучшим образом, что было ожидаемо после поражений в товарищеских матча. «Волгарь» проиграл два стартовых поединка в ФНЛ, в сумме пропустив пять мячей и ни разу не поразив ворота соперников.

«Нефтехимик» начал сезон увереннее, команда набрала четыре очка и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. Клуб обыграл «Олимп-Долгопрудный» (1:0) и сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (0:0).

Информация для ставок

  • «Нефтехимик» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Волгарь» проиграл четыре поединка подряд
  • «Нефтехимик» пропустил два гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.71 1.63 2.27
Мелбет 1.58 2.50
1XBET 1.11 5.83
BetBoom 1.93 1.77 1.50 2.40
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shlomo
shlomo
вчера в 08:31
Гости не проиграют
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