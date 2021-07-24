«Волгарь» — «Нефтехимик». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

1627095448

вчера, 05:57

«Волгарь» дома сыграет против «Нефтехимика» в рамках 3-го тура ФНЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Волгарю». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Победа «Нефтехимика» котируется в 2.8. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.07.

Форма команд

«Волгарь», недавно взявший в аренду форварда ЦСКА , после 2 туров расположился на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. Команда стартовала далеко не лучшим образом, что было ожидаемо после поражений в товарищеских матча. «Волгарь» проиграл два стартовых поединка в ФНЛ , в сумме пропустив пять мячей и ни разу не поразив ворота соперников.

«Нефтехимик» начал сезон увереннее, команда набрала четыре очка и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. Клуб обыграл «Олимп-Долгопрудный» (1:0) и сыграл вничью со « СКА -Хабаровск» (0:0).

Информация для ставок

«Нефтехимик» не проигрывает пять матчей кряду

«Волгарь» проиграл четыре поединка подряд

«Нефтехимик» пропустил два гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.7.