«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (02.04.2022)

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вчера, 13:54

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры так и не определились с фаворитом, выставив близкие по значению коэффициенты. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет за 2.86, а в случае победы гостей зайдет коэффициент 2.6. На ничью можно загрузить также по коэффициенту 3.28.

Также в линии букмекеры предлагают выбрать 1.65 за ТМ 2.5 и 2.22 за ТБ 2.5. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Вулверхэмптон» после двух сухих побед над «Уотфордом» (4:0) и «Эвертоном» (1:0) проиграл на своем поле «Лидсу» и не сумел подняться выше восьмой строчки в турнирной таблице. Отставание «волков» от еврокубковой зоны не критично и составляет всего несколько очков.

«Астон Вилла» хоть и находится всего на одну ступень ниже, но отстает от нынешнего соперник аж на 10 баллов. Сократить такое расстояние за оставшиеся матчи будет очень трудно, но команда не опускает руки и готова бороться до последней минуты. В минувших встречах с участием коллектива были зафиксированы поражения от «Арсенала» и «Вест Хэма» (0:1) и (1:2).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл четыре из шести последних матчей

У «Астон Виллы» три победы в пяти последних выездных встречах

Четыре минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних игр «Астон Виллы» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этом матче сразятся два неуступчивых коллектива, которые будут бороться за каждый мяч. Очень сложно предсказать, кто будет контролировать игру и в итоге окажется победителем. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.28 в БК Фонбет.