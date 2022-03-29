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«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (02.04.2022)

вчера, 13:54
Астон Вилла

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры так и не определились с фаворитом, выставив близкие по значению коэффициенты. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет за 2.86, а в случае победы гостей зайдет коэффициент 2.6. На ничью можно загрузить также по коэффициенту 3.28.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.053.152.65
Фонбет 2.95 3.10 2.55
Мелбет 2.99 3.34 2.62
1XBET 2.99 3.34 2.62

Также в линии букмекеры предлагают выбрать 1.65 за ТМ 2.5 и 2.22 за ТБ 2.5. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Вулверхэмптон» после двух сухих побед над «Уотфордом» (4:0) и «Эвертоном» (1:0) проиграл на своем поле «Лидсу» и не сумел подняться выше восьмой строчки в турнирной таблице. Отставание «волков» от еврокубковой зоны не критично и составляет всего несколько очков.

«Астон Вилла» хоть и находится всего на одну ступень ниже, но отстает от нынешнего соперник аж на 10 баллов. Сократить такое расстояние за оставшиеся матчи будет очень трудно, но команда не опускает руки и готова бороться до последней минуты. В минувших встречах с участием коллектива были зафиксированы поражения от «Арсенала» и «Вест Хэма» (0:1) и (1:2).

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» проиграл четыре из шести последних матчей
  • У «Астон Виллы» три победы в пяти последних выездных встречах
  • Четыре минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Три из четырех последних игр «Астон Виллы» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этом матче сразятся два неуступчивых коллектива, которые будут бороться за каждый мяч. Очень сложно предсказать, кто будет контролировать игру и в итоге окажется победителем. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.28 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.77 1.65 2.37 1.32 3.63
Фонбет 1.62 2.30
Мелбет 1.68 2.38
1XBET 1.68 2.38
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 12:05
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 15:57
Несмотря на то, что Вулверхэмптон неплохо играет с Астон Виллой на родном стадионе небольшие фавориты для меня в этом матче именно гости.
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