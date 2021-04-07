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«Ян» — «Вердер». Прогноз на матч Кубка Германии (07.04.2021)

вчера, 17:23

В четвертьфинале Кубка Германии «Ян Регенсбург» на своем поле примет «Вердер». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.513.541.82
Фонбет Live! 100.00 12.00 1.05
Мелбет 4.00 3.42 1.94
BetBoom 3.80 3.60 2.03

Ставки букмекеров

«Вердер» считается фаворитом в данной встрече, поставить на победу команды из Бремена можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89. Поставить на победу «Регенсбурга» можно за 4.4. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.55.

Линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 1.94 на то, что в матче будет забито больше 2,5 голов и 1.92 на ТМ 2,5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.79.

Форма команд

«Регенсбург» имеет определенные проблемы во второй Бундеслиге и находится не так далеко от зоны вылета. Игра в 1/4 финала Кубка Германии – это попытка заявить о себе на всю страну. Тренерский штаб собирается использовать максимальные ресурсы команды для достижения результата. В прошлом туре второй Бундеслиги «Регенсбург» сыграл вничью с «Эрцгебирге Ауэ» (1:1), а немного ранее с тем же счетом разошелся миром с «Вюрцбургер Кикерс». В 1/8 Кубка страны команда прошла «Кёльн» в серии пенальти.

«Вердер» идет на 13-м месте в Бундеслиге, но за последнее время существенно сбавил в результатах. Команда также рассматривает Кубок Германии как приоритетный турнир, где можно побороться за трофей. В последнем туре чемпионата клуб из Бремена проиграл на выезде «Штутгарту» (0:1), а неделей ранее уступил и «Вольфсбургу» (1:2) на своем поле. На прошлой стадии турнира «Вердер» уверенно переиграл «Гройтер Фюрт» (2:0).

Информация для ставок

  • «Вердер» проиграл три последних матча в Бундеслиге
  • Пять матчей «Регенсбурга» из последних десяти во всех турнирах закончились ничейным результатом в основное время
  • «Регенсбург» забивает дома семь матчей подряд во всех турнирах
  • В единственном матче за последние 20 лет между командами сильнее оказался «Вердер» (2:0)

Прогноз

Обе команды серьезно настраиваются на этот поединок, поэтому матч пройдет аккуратно с множеством борьбы в центре поля. Предположим, что много мячей болельщики здесь не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.46 1.84 1.98 1.46 2.72
Мелбет 1.92 1.92
BetBoom 2.65 1.50 1.85 2.00 1.46 2.77
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 18:44
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Вердер (Бремен)
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