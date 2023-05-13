«Ювентус» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии А (14.05.2023)

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вчера, 10:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.38. Победа «Кремонезе» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Ювентус» плохо провел первый матч Лиги Европы с «Севильей» и чудом смог спастись (1:1). Теперь в головах у туринцев ответный матч, но и в Серии А необходимо добывать результат, ведь «старая синьора» занимает второе место с 66 баллами, опережая на один балл «Лацио» и имея игру в запасе. В последней игре чемпионата Италии «Ювентус» переиграл на выезде «Аталанту» (2:0).

«Кремонезе» проиграл всего один матч из пяти последних в Серии А и даже старается сохранить свое место в Серии А, но сделать это будет очень сложно. Коллектив идет на предпоследнем месте с 24 баллами и отстает от 17й позиции на шесть пунктов, а выездной матч с «Ювентусом» только усугубляет ситуацию. В прошлом туре «Кремонезе» обыграл на своем поле «Специю» (2:0), а ранее вырвал ничью на выезде с «Миланом» (1:1).

Информация для ставок

«Ювентус» одержал всего три победы из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Кремонезе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Кремонезе»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» находится в плохой форме и больше сосредоточен на Лиге Европы, поэтому ставить на их победу слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.