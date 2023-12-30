«Ювентус» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (30.12.2023)

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вчера, 13:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.17. Победа «Ромы» оценивается за 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.45. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Ювентус» является одним из лидеров Серии А но уступает «Интеру» первое место на данный момент. Команда идет на второй позиции с 40 баллами и отстает от лидера на пять пунктом, при этом сыграв на одну игру меньше. В случае победы разрыв между клубами сократится до минимума. Два последних поединка «Ювентуса» завершились сложно победой с «Фрозиноне» (2:1) и ничьей с «Дженоа» (1:1).

«Рома» редко проигрывает последнее время и смогла войти в зону еврокубков. Сейчас римский клуб занимает шестое место и набрал 28 очков, с отставанием в три очка от ближайшего соперника. В игре на выезде с «Ювентусом» для гостей любые набранные очки были бы удовлетворительным результатом. В прошлом туре «Рома» обыграла на своем поле «Наполи» (2:0), а ранее с тем же счетом уступила «Болонье» (0:2).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл восемь матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рома» выиграла три из десяти поединков на выезде за последнее время во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч не будет похож на предыдущие между этими клубами и порадует зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.