«Ювентус» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Европы (13.04.2023)

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сегодня, 13:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Спортинга» оценивается за 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.63. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Ювентус» рассматривает Лигу Европы как шанс попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон через победу в турнире. Команда крайне мотивирована на предстоящий поединок и постарается создать проблемы португальцам уже в первом тайме. В Серии А «старая синьора» занимает седьмое место с 44 баллами, а в последних двух матчах коллектив проиграл на выезде «Лацио» и вничью с «Интером» в кубке Италии (1:1).

«Спортинг» дошел до серьезной стадии турнира, оставив позади лидера чемпионата Англии «Арсенал». Таким образом коллектив показал, что с ним также нужно считаться и «легкой прогулки» титулованному итальянскому сопернику он не позволит. В чемпионате Португалии «Спортинг» занимает четвертое место с 57 баллами, а в прошлом туре в результативной встрече переиграл «Каса Пиа» на выезде (4:3).

Информация для ставок

«Спортинг» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Ювентус» забивал в девяти из десяти последних домашних матчах во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус» является более высококлассной и квалифицированной командой, чем «Спортинг» и на своем поле он обязан побеждать, обеспечив себя преимуществом перед ответной встречей. Предлагаем сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.