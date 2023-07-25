«Зенит» — «Ахмат». Прогноз на матч Кубка России (25.07.2023)

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сегодня, 10:53

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Рискнуть на триумф гостей можно по 7.8, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Зенит» не имел проблем в первом туре чемпионата России и подходит к старту в кубке страны с хорошим настроением. На своем поле команда рассчитывает набрать максимальное количество очков и выбиться в лидеры, чтобы исключить провал прошлого сезона, где коллектив вышел лишь в путь регионов. В прошлом матче в рамках РПЛ «Зенит» переиграл на выезде «Пари НН» (2:0), а в Суперкубке России одолел по пенальти ЦСКА (1:0).

«Ахмат» не смог набрать очки в первом туре, но в кубке России коллектив постарается реабилитироваться. В выездных матчах с чемпионом страны любой команде непросто, но «Ахмат» совсем недавно побеждал «Зенит», поэтому у болельщиков есть поводы для оптимизма. В последних двух встречах «Ахмат» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» в РПЛ (1:2), и переиграл в товарищеской встрече «Зенит-2» (4:2).

Информация для ставок

«Ахмат» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Зенита завершились исходом „обе забьют — нет“

„Зенит“ выиграл три из пяти последних матчей с „Уралом“

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

„Зенит“ выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать победу, добившись результата уже в первом тайме. Сделать ставку на победу хозяев в первом тайме можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82.