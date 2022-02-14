«Зенит» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (17.02.2022)

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вчера, 22:20

17 февраля 2022 года состоится поединок «Зенит — Бетис». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе питерского «Зенита». Этот поединок состоится в рамках плей-офф Лиги Европы по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на победу «Зенита» по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Бетиса» в 2.85. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 1.65.

Форма команд

«Зенит» проводит хороший сезон. Команда идет на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в активе 38 баллов У коллектива 11 побед, пять ничьих и два поражения. клуб забил 44 гола и пропустил 20 мячей. В последних встречах «Зенит» выглядит неплохо — ничьи против «Динамо» со счетом 1:1, а также с «Ростовом» 2:2 и победа над « ЦСКА » 0:2.

«Бетис» в нынешнем сезоне Испанской Примеры показывает очень хороший футбол. Коллектив идет на третьей строчке в турнирной таблице и имеет в активе 43 пункта. У клуба 13 побед, четыре ничьих и семь поражений. «Бетис» забил 45 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «бетикос» показывает хороший уровень игры — победа над «Леванте» со счетом 2:4, а также поражение от «Вильярреала» 0:2 и три очка с «Эспаньолом» 1:4.

Информация для ставок

«Бетис» выиграл четыре матча из последних пяти

«Зенит» не проигрывает вот уже 13 игр кряду

У «Бетиса» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.45. Эти команды играют в атакующий футбол и наверняка не оставят зрителя без радости от забитых мячей. Ставка смотрится органично и может сыграть в матче.