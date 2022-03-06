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«Зенит» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (07.03.2022)

вчера, 12:59
Зенит

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.14. Рискнуть на триумф гостей можно по 22, а выбрать в линии ничью предлагают за 8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.158.4520.74
Фонбет 1.15 7.80 21.00
Мелбет 1.17 8.70 22.00
BetBoom 1.16 8.31 20.03

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.23.

Форма команд

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, однако отрыв от ближайшего конкурента совсем маленький. Команда набрала 41 балл и всего на два пункта опережает «Динамо» Москва, поэтому расслабляться питерским футболистам слишком рано. В предстоящей встрече с аутсайдером РПЛ от чемпиона страны ждут уверенной игры и крупной победы, которая позволит сохранять уверенность в собственных силах. В прошлом туре чемпионата «Зенит» обыграл «Рубин» (3:2), а в кубке России разгромил «КАМАЗ» (6:0).

«Уфа» на протяжении всего сезона не показывает того футбол, который хотят видеть болельщики и руководство. Это разумеется влияет на результат команды, который считают очень слабым, а именно предпоследнее место в турнирной таблице и набранные 14 очков. В игре с «Зенитом» коллективу вряд ли приходится рассчитывать на набранные очки, разве что в самой игре случится форс-мажор у клуба из Санкт-Петербурга. В прошлом туре «Уфа» проиграла «Ахмату» (1:2), а ранее уступила и «Локомотиву» (0:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»
  • «Уфа» выиграла только три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Три из четырех последних поединков между клубами завершились ничейным результатом
  • Четыре из пяти последних встреч команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» ведет борьбу за очередное для себя чемпионство, поэтому старается стабильно набирать очки с самого начала чемпионата. Предполагаем, что клуб из Санкт-Петербурга одержит уверенную победу в этом поединке. Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-2.5) можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.50 2.08 1.78
Мелбет 2.54 1.49
Все комментарии
yosfer
yosfer
вчера в 13:33
Главное без травм!
izrafel
izrafel
вчера в 13:15
Зенит после вырванной концовки у Рубина в прошлом туре РПЛ довольно легко вышел а четвертьфинал кубка страны, где не испытал проблем с КАМАЗом из Набережных Челнов, уничтожив татарский коллектив также на своем поле 6-0. Дублем отметился Юри Алберто, который постепенно становится главной ударной силой чемпиона. Естественно, в третьем домашнем матче подряд питерцы также будут рассчитывать на победу и играть первым номером.... Уфа Стукалова - неплохой вариант отказать уфимской команды от вечного автобуса времен Евсеева. Наконечник в виде Агаларова в первом круге уже наводил страх на большинство тылов РПЛ. Молодой наставник башкирской команды заставляет своих подопечных играть высоко и ни в коем случае не от обороны. В первом после паузы матче Уфа не смогла удержать преимущество в Грозном и в итоге уступила Ахмату 1-2, да и с Зенитом очков набрать будет сложно.... Уфа на своем поле грозный оппонент, тогда как в первом круге с питерцами у себя подопечные Стукалова сыграли вничью 1-1. Правда, на выезде вся принципиальность башкирцев рассыпается, потому спастись от вылета, будучи сейчас 15ыми, гостям будет тяжел. Зенит на ходу и видно, что хорошо готовился к возобновлению чемпионата - соей атакующей страстью, исполнительским мастерством и кламсом он должен держать очередную верховую победу. Проблемы в тылах гостей и их открытый стиль игры только на руку моей ставки П1.
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