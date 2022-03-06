«Зенит» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (07.03.2022)

1646560775

вчера, 12:59

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.14. Рискнуть на триумф гостей можно по 22, а выбрать в линии ничью предлагают за 8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.23.

Форма команд

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, однако отрыв от ближайшего конкурента совсем маленький. Команда набрала 41 балл и всего на два пункта опережает «Динамо» Москва, поэтому расслабляться питерским футболистам слишком рано. В предстоящей встрече с аутсайдером РПЛ от чемпиона страны ждут уверенной игры и крупной победы, которая позволит сохранять уверенность в собственных силах. В прошлом туре чемпионата «Зенит» обыграл «Рубин» (3:2), а в кубке России разгромил « КАМАЗ » (6:0).

«Уфа» на протяжении всего сезона не показывает того футбол, который хотят видеть болельщики и руководство. Это разумеется влияет на результат команды, который считают очень слабым, а именно предпоследнее место в турнирной таблице и набранные 14 очков. В игре с «Зенитом» коллективу вряд ли приходится рассчитывать на набранные очки, разве что в самой игре случится форс-мажор у клуба из Санкт-Петербурга. В прошлом туре «Уфа» проиграла «Ахмату» (1:2), а ранее уступила и «Локомотиву» (0:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»

«Уфа» выиграла только три поединка из десяти последних во всех турнирах

Три из четырех последних поединков между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних встреч команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» ведет борьбу за очередное для себя чемпионство, поэтому старается стабильно набирать очки с самого начала чемпионата. Предполагаем, что клуб из Санкт-Петербурга одержит уверенную победу в этом поединке. Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-2.5) можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет.