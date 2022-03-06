«Зенит» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (07.03.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.14. Рискнуть на триумф гостей можно по 22, а выбрать в линии ничью предлагают за 8.
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сегодня, 16:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.23.
Форма команд
«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, однако отрыв от ближайшего конкурента совсем маленький. Команда набрала 41 балл и всего на два пункта опережает «Динамо» Москва, поэтому расслабляться питерским футболистам слишком рано. В предстоящей встрече с аутсайдером РПЛ от чемпиона страны ждут уверенной игры и крупной победы, которая позволит сохранять уверенность в собственных силах. В прошлом туре чемпионата «Зенит» обыграл «Рубин» (3:2), а в кубке России разгромил «КАМАЗ» (6:0).
«Уфа» на протяжении всего сезона не показывает того футбол, который хотят видеть болельщики и руководство. Это разумеется влияет на результат команды, который считают очень слабым, а именно предпоследнее место в турнирной таблице и набранные 14 очков. В игре с «Зенитом» коллективу вряд ли приходится рассчитывать на набранные очки, разве что в самой игре случится форс-мажор у клуба из Санкт-Петербурга. В прошлом туре «Уфа» проиграла «Ахмату» (1:2), а ранее уступила и «Локомотиву» (0:2).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»
- «Уфа» выиграла только три поединка из десяти последних во всех турнирах
- Три из четырех последних поединков между клубами завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти последних встреч команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Зенит» ведет борьбу за очередное для себя чемпионство, поэтому старается стабильно набирать очки с самого начала чемпионата. Предполагаем, что клуб из Санкт-Петербурга одержит уверенную победу в этом поединке. Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-2.5) можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет.