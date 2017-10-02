Антисборная 12 тура. Сильные игроки и Шалимов

На «Соккер.ру» собралась солидная команда антигероев футбольных выходных – пятерка с вызовами в сборную России и солидные легионеры под руководством наставника «быков».

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Яркого вратаря для команды нет, но когда Маркович качнул Паршивлюка и уложил на землю Песьякова – сразу вспомнилось, что оба раньше представляли «Спартак». У Сергея хотя бы сэйвы есть в Хабаровске, в отличие от Лунева, который пропустил два мяча после двух ударов «Анжи» в створ? Аргумент принимается, но бьется – многие вратари не могли спасти, Шунин был не у дел в Москве, а Песьякова слишком легко обманули. Плюс обороне не подсказывал, а мог бы.

Защитники

Сергей Паршивлюк («Ростов»)

Мало того, что напарников страховал в центре не очень удачно, так еще и под удар Дедечко мяч скинул именно Паршивлюк. Защитник с таким большим опытом, со школой «Спартака» не может вынести мяч толком? Подрабатывает под рабочую ногу и делает скидку на соперника – попадает в компанию, где выиграл конкуренцию у Ивановича – серб тоже отличился в Махачкале потерей позиции. И еще одного человека, о котором – ниже.

Эмануэль Маммана («Зенит»)

«Зенит» сделал все, чтобы выделить одного из их линии обороны для антисборной. Упомянутый выше Иванович надеялся, что Эмануэль подстрахует его по флангу – Мамману легко обыграли. Не удивительно, если тренер сборной Аргентины Сампаоли смотрит все матчи «Зенита», но логично, если Хорхе не будет позволять Эмануэлю играть в пустой пас ради паса. При борьбе Маммана слаб, да и Мевля не стартовал с места в карьер…

Грегор Балажиц («Урал») – защитник-ошибка

Как можно так играть? Балажиц провалил еще один матч за «Урал» – словенский защитник железно заслужил место в антисборной, поскольку его квелые попытки занимать позицию подстраховщика, пока напарники бросались под каждый удар, смотрелись нелепо. Ошибся и когда забивал Самедов, и когда отличился Роша. Плюс Грегор хватанул две желтых карточки – удалился с поля.

Сергей Петров («Краснодар»)

Шишкин сыграл так плохо, что не заслуживает места даже в антисборной тура. Но скажите на милость, что в основе «быков» делает Петров? Если он только из-за лимита – такой лимит не нужен, поскольку на вызов в сборную Роман после таких унизительных матчей, как против «Арсенала», лучше не рассчитывать. Левый защитник – проблемная позиция у Черчесова, а Петров впустую тратит время и помогает «Краснодару» разбазаривать очки.

Сергей Терехов («Динамо»)

Четвертый Сергей в составе – неделька для них выдалась в РФПЛ сложной. Между прочим, двадцать семь лет человеку, не семнадцать, а сыграл перепугано, постоянно теряя позицию, боясь двух Миранчуков сразу и не понимая, что делать, если Игнатьев и Фернандеш заглядывали в его зону? Об атаке можно не говорить – Терехов разок удачно подключился, но в большинстве случаев сыграл безыдейно. А главное – в обороне проваливался.

Полузащитники

Шарль Каборе («Краснодар») – удаление выходных

Неприятности команде из Краснодара привез Каборе, когда проиграл борьбу сопернику и решил подтолкнуть того рукой. Это решение не было грубым, но подлым – масса у соперников разная, скорость была большой, а оппонент выходил на ворота. Впрочем, не только в моменте с удалением Каборе ошибался. Что с ним Шалимов сделал? Такого полузащитника испоганили.

Хали Яне Тиам («Динамо»)

У «Динамо» хватает кандидатов в антисборную, что стало понять еще по итогам первого тайма против «Локомотива». Вернее, в дебюте встречи, когда команда Калитвинцева потеряла Соу. Без лидера игра расклеилась, а когда Тиам начал подталкивать «железнодорожников» к голам в ворота Шунина – те не отказались. Сенегалец – небесталанный, но нестабильный игрок.

Антон Швец («Ахмат»)

В этом туре три удаления, и в каждом случае можно было поступить иначе. Балажиц мог не фолить вдали от ворот, имея желтую карточку. У Каборе был выбор – посоревноваться в скорости, довериться Синицыну, который играл здорово, но не сносить соперника, словно в американском футболе. Наконец, Швец зря размахивал локтями в непростом для «Ахмата» матче, ведь вдесятером подопечные Кононова снова проиграли в футбол, на этот раз – «Тосно».

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит») – столб тура

Бечирай, Бухаров, Полоз, Азмун, Канунников и Мбенг – на любой вкус нападающие для антисборной. Но Дзюба-то воюет за место в основном составе «Зенита» и играл с самой пропускающей обороной РФПЛ! Кокорин как-то умудрился забить хотя бы при стандарте, но когда Артему надо было выручить команду голом или даже двумя – Дзюба промолчал, а выручил Паредес, игравший в тот вечер за себя, Краневиттера и Ерохина.

Федор Смолов («Краснодар»)

Игра «Краснодара» в атаке озадачила. Подберезкин отдает много передач ближнему? Хороший грузчик мог получиться, если руками передает предметы так же хорошо, как ногами мяч. Вандерсон по мячу не попадал, Классон скис... Но бездействие Смолова важнее и страшнее - стоит целый матч и ждет с моря погоды, как Дзюба в «Зените». Против петербуржцев и туляков Федор сыграл бледно и слабо. Зачем нам выделять тех, кто ниже уровнем, но игнорировать недочеты в игре звезды РФПЛ? А сыграет здорово – будет в сборной тура, как обычно.

Тренер

Игорь Шалимов («Краснодар») – бездарные решения тура

Игорь Михайлович, конечно, тот еще массовик-затейник. Фраза о средних игроках должна настроить команду против наставника, поскольку если начальник тебя и твою работу не уважает, не замечает, какие у «Краснодара» игровые показатели и возможности, невзирая на бездарную работу самого Шалимова, то такого тренера в ответ незачем хвалить и понимать его спорные доводы. Полностью проваленный выезд в Тулу, третье подряд поражение – причины, чтобы не переоценивать Шалимова. Видать, в «Краснодаре» мазохисты, а не садисты.

Тренер на грани. Шалимов, которому пора

Жуть тура. Травмы и повреждения

Столкновение Самедова успело испугать зрителей, которые помнят трагические случаи похожего толка – Комбаров и Джикия молодцы, что подбежали и оказали первую помощь Александру. Глубокая рваная рана Вернблума жутко смотрится – пришлось в больницу везти сразу же, зашивать. Жаль Соу – разрыв мениска, послезавтра операция в Риме и от полутора до двух месяцев простоя. Так что всем, кто получал ушибы, травмы и разрывы желаем здоровья, как и Головину – Александр отправился в расположение сборной, но вряд ли надрыв связок позволит сыграть в ближайшие полторы недели.

«Стрелочник» недели. Главный тренер «Краснодара»

После поражения от «Арсенала» Шалимов не сдержался и сглупил: «Идти вверху – серьезная проблема для игроков среднего уровня мастерства. Средний уровень мастерства получается тогда, когда ты не готовишься должным образом к играм. Когда готовишься, оно превращается в высокое» Тренер «Краснодара» не в курсе, что методы подготовки и контроль над тренировочным процессом, как и тактику, выбирает наставник. Если сам признает, что подготовка ошибочная, может, и себя поругать пора?

Серия для антисборной. Бердыев и поражения 0:1

Девятое место, учитывая масштабные перестановки в «Рубине» на всех уровнях – не такое уж плохое. Тем более, до «Ростова» два пункта, до «Спартака» - три. Но четыре подряд поражения в один мяч – отсылка скорее к легендарной трагикомичной нулевой серии Карпина в «Торпедо» из Армавира, нежели привычный для Бердыева расклад, когда он берет команду, тонко настраивает и получает отдачу. Конечно, против «Амкара» могли сыграть 0:0, но поляк Гол нашел выход из патовой ситуации.

Разочарование тура. Отношение многих фаворитов

Манчини ушел от ответа о недооценке «Анжи» со стороны «Зенита». Его команда отскочила. «Краснодар» не смог, но безобразно сыграли и те, и эти. ЦСКА, если отнять попытки Головина зацепиться за приемлемый результат, тоже в компании фаворитов, которые не уважили соперника отношением. Плюс «Ростов» и «Рубин» - явно рассчитывали на очки в Хабаровске и домашней игре с «Амкаром» соответственно, но вместо этого получили довольно унылый подход. И если у Кучука хотя бы Устинов пытался сыграть продуктивно, то у Бердыева все было печально.

Только «Спартак» и «Локомотив» сыграли так, как от них ждали, а железнодорожники благодаря потере у «Динамо» ключевой фигуры в центре поля и паники в защите – даже лучше, чем могли представить. Так что среди антигероев в этот раз представители большинства больших клубов с историей или возможностями. «Зенит» наиграл на поражение из-за монотонности, хотя заметно мощнее «Анжи» и собрал на поле состав, который должен атаковать умнее и хитрее, а по «Краснодару» слов нет – одни междометия может вызвать такой футбол, как у «быков» в Туле.