Стоимость совершенства. Реальная цена Харри Кейна

В современных условиях трансферную стоимость рисуют из воздуха. «Соккер.ру» пробует на примере Кейна понять, сколько может стоить форвард мечты Переса?

Флорентино Перес подтвердил – мысль о подписании Кейна не убежала прочь из его головы. Затем президент «Реала», правда, резко вспомнил, что Зидан больно бодается, поэтому добавил дежурную фразу, похожую на топорное издевательство: «Мы довольны Бензема». Лучший форвард мира, мы помним. В «Реале» «тролли» собрались – наперебой Карима лучшим называют.

Но затем Перес, как чуть раньше и сам Зидан, похвалил именно Кейна. Диктатор из «Реала» заявил, что боится спрашивать у Леви трансферную стоимость Харри, поскольку услышит о 250 миллионах евро. Зачем так говорить? Получается, испанец точно знает настоящую трансферную стоимость Харри. Завысил сумму и не переживает, что Леви поднимет число, о котором уже говорили. Но какую сумму должен отвалить «Реал» за Кейна, чтобы такой переход себя оправдал?

Во сколько обходится «Тоттенхэму» форвард Кейн?

Начнем с важных базовых знаний. Контракт с Кейном продлен в декабре прошлого года и новое соглашение рассчитано до 2022 года – еще на пять лет. Слова Харри, что он хотел бы стать игроком одного клуба, подтверждаются подписью. Отдал «шпорам» козыри в руки. Платят ему 120 тысяч фунтов в неделю, причем в прошлом году из-за этого возникли проблемы. Леви установил условную планку на уровне 100 тысяч, но Харри хотел двукратного увеличения оклада. И добился его, судя по выражению лица на этом фото:

We are delighted to announce that @HKane has signed a new contract with the Club, which will run until 2022. 📝 #COYS pic.twitter.com/iNFyoYU32E — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 декабря 2016 г.

К слову, два года тому назад Кейн получал 26 тысяч евро в неделю (пример 1.3 млн. евро в год, намного меньше, чем тогда получал Дмитрий Комбаров). Потом форварду подняли зарплату в два раза, потом еще. А год назад добился 133 тысяч евро, то есть за год набежит примерно 7 миллионов. А у Бензема по новому контракту с «Реалом» зарплата, по сообщениям испанских СМИ, чуть больше 7.5 млн. евро, хотя француз заметно старше, чем Харри. И по средней результативности проигрывает англичанину – 0.49 гола за игру против 0.63 мяча за матч у Кейна.

Не удивительно, что у него высокий для «Тоттенхэма» оклад. За оставшиеся пять лет «шпорам» надо отложить для содержания Кейна примерно 35 млн. евро только на зарплату. Но не стоит забывать о бонусах – форвард с такой дикой результативностью неплохо зарабатывает за счет пунктов в контракте, связанных с голами. Например, если ему платят за хет-трики – Леви рад, когда Кейн забивает дважды в победной игре и останавливается. Так что босс «шпор» может смело говорить Пересу - на Кейна тратим по 10 млн. евро в год, он вам не Карим.

Сколько Харри сможет заработать для «Реала»?

В свое время «Реал» продал за десять дней полмиллиона футболок Хамеса Родригеса. Правильным будет напомнить, что клубы от этих миллионов евро, вырученных таким нехитрым образом, получают маленький процент. Но «маленький процент», когда говорим о миллионе проданных футболок за 70-80 евро – немалые деньги. 12 миллионов евро, которые Кейн легко может принести только долей от продажи футболок, можно оплатить год его контракта. Кроме того, есть рекламодатели, которые любят богатый британский рынок.

Бэйла ведь покупали, чтобы раскручивать его по тому же принципу, что Бекхэма. Но старина Дэвид оказался коммерчески успешным продуктом, а Гарет с его мелкими травмами может стать разменной монетой при обсуждении трансфера Кейна в будущем. Ведь очевидно, что «Реалу» важно сделать правильные ставки на людей, которые заменят Роналду не только на поле, но и за его пределами. Напомним, что Криштиану позволяет «сливочным» зарабатывать в сезон 674 миллиона евро и снижать темпы прироста продаж «Реала» на международном рынке нельзя.

При этом чистая прибыль у испанцев, как и у любого гранда, не очень большая – 21.4 миллион евро. Но оборот огромный, поэтому важно, чтобы центральный нападающий – а футболки людей атакующих позиций продают чаще, чем оборонительных, представлял коммерческую ценность для Переса. Бэйл и Бензема явно не справляются, Асенсио и Иско пока не настолько раскрученные в мире фигуры. А поклонники АПЛ Харри Кейна успели полюбить, и живут эти поклонники в США и Азии, не только в Европе. Так что можно смело оценивать вклад Кейна в будущие заработки клуба как минимум в 3-4 %. Значит, англичан легко может отвечать за 20-26 млн. евро в общем пироге. И это в год, за пять-шесть лет способен принесли больше в случае успехов на поле.

Как стоимость Кейна оценивают разные источники?

Сразу выбрасываем оценочную стоимость от известного портала «Transfermarkt» в корзину, поскольку за 80 млн. евро Перес не купит себе даже уши Кейна, не говоря о его голове, ногах и полной комплектации. А вот результат исследования CIES Football Observatory любопытнее, поскольку они летом опубликовали отчет, в котором оценили Неймара в 210.7 млн. евро, Деле Алли – в 155.1 млн. евро, а Харри Кейна – в 153.6 млн. евро. Как известно, за бразильца в итоге заплатили 222 млн. евро.

Это была сумма отступных, но директора ПСЖ просчитали финансовый потенциал от покупки бразильца у «Барселоны», прежде чем приняли решение. Поэтому оценку по Кейну – 153.6 млн. евро, запомним. Также необходимо в связи с разговорами о возможности увидеть англичанина в «Реале» отметить, что сейчас эти же швейцарские аналитики посчитали Бэйла футболистом за 66 млн. евро – оценили коммерческий потенциал валлийца ниже, чем у Коутиньо.

При этом цена самого Кейна в системе координат, выбранных данным рейтингом, постоянно растет. На данный момент его оценивают уже в 184.2 млн. евро, поскольку парню только двадцать четыре года, показывает дикую результативность в последних матчах – то есть получает хорошую прессу. О Харри даже Марадона начал говорить, носится с его футболкой по бровке, всем показывая номер, как это делали Месси и Роналду. Кейн ведет себя скромно, рекламодатели не боятся, что он потеряет лицо.

Харри годами выходит на поле чаще, чем среднестатистический нападающий топ-5. А поскольку Бэйл еще четыре года тому назад перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» за 91 млн. евро, сейчас Леви начнет торги в прессе именно с 250. Но на какой сумме можно сторговаться, если учесть, что агенты Кейна не Райола или Мендеш, то есть процент не потребуют?

Какова вменяемая цена трансфера Кейна в «Реал»?

Плохо, что в ФИФА не продумали систему оценки трансферной стоимости. Аудит предложенных сумм, чтобы исключить бессмысленные дикие перепады цен. Вот если бы существовала формула, которая позволяла ввести данные об игроке и получить его стоимость! Понятно, что в мире капитализма эта сумма была бы базовой – любой клуб имел бы право дать больше, если мог себе позволить, но зато нижняя линия позволяла бы видеть, кто на рынке адекватен, а кто просто купается в деньгах и ломает шансы на честную конкуренцию.

Ведь те же каталонцы с потолка взяли сумму 222 млн. евро и вписали в контракт Неймара. На чем и погорели. Но Кейн – фанат «Тоттенхэма», поэтому в «Реал» обходными путями не пойдет, и Перес это знает. Флорентино мог на весь мир озвучить дикую сумму – 250 миллионов евро, только в случае, если не собирается ее платить. Но при этом специально сказал не двести, а больше, чтобы перешибить стоимость Неймара. Так что, если суммировать, что «шпоры» имеют пятилетний контракт с работником, на которого тратят 7 миллионов в год, и который может заработать для «Реала» миллионов 100 за пять лет, то получим оценочную сумму – 135 млн. евро.

Базовое число, а дальше все зависит от жадности Леви и Переса. После летних подписаний ПСЖ меньше чем за 185 млн. евро Кейна не отдадут (135 плюс 50 млн. евро за возраст и хорошие отзывы в мире спорта – еще пять лет выдаст на хорошем уровне). А поскольку Зидан через день напоминает, что рано или поздно уйдет из «Реала», фанатам «сливочных» пора готовится к возвращению дорогих покупок. Хотя бы разовых. Скоро Флорентино выйдет на тропу трансферной войны.

И поскольку Леви после каждой победы «Мадрида» в Лиге чемпионов говорит Пересу: «Скажи спасибо, что мои ребята за тебя играют» (подразумевая Бэйла и Модрича), то в первую очередь за новичками Флорентино пойдет к «шпорам». А «Тоттенхэму» нужны деньги, чтобы безболезненно для доходов прошла перестройка стадиона – тоже аргумент в пользу продажи именно Кейна. Что бы там ни говорил сам Харри о клубном патриотизме – за 180-190 млн. евро он станет форвардом «Реала» уже следующим летом. А вот если Англия удачно сыграет в России, и форвард покажет себя, то такой трансфер будет ближе к реальности, чем сейчас. Но и в октябре никто не скрывает – Перес сегодня публично начал переговоры по Кейну.