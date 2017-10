Стоимость совершенства. Реальная цена Харри Кейна

В современных условиях трансферную стоимость рисуют из воздуха. «Соккер.ру» пробует на примере Кейна понять, сколько может стоить форвард мечты Переса?

Флорентино Перес подтвердил – мысль о подписании Кейна не убежала прочь из его головы. Затем президент «Реала», правда, резко вспомнил, что Зидан больно бодается, поэтому добавил дежурную фразу, похожую на топорное издевательство: «Мы довольны Бензема». Лучший форвард мира, мы помним. В «Реале» «тролли» собрались – наперебой Карима лучшим называют.

Но затем Перес, как чуть раньше и сам Зидан, похвалил именно Кейна. Диктатор из «Реала» заявил, что боится спрашивать у Леви трансферную стоимость Харри, поскольку услышит о 250 миллионах евро. Зачем так говорить? Получается, испанец точно знает настоящую трансферную стоимость Харри. Завысил сумму и не переживает, что Леви поднимет число, о котором уже говорили. Но какую сумму должен отвалить «Реал» за Кейна, чтобы такой переход себя оправдал?

Во сколько обходится «Тоттенхэму» форвард Кейн?

Начнем с важных базовых знаний. Контракт с Кейном продлен в декабре прошлого года и новое соглашение рассчитано до 2022 года – еще на пять лет. Слова Харри, что он хотел бы стать игроком одного клуба, подтверждаются подписью. Отдал «шпорам» козыри в руки. Платят ему 120 тысяч фунтов в неделю, причем в прошлом году из-за этого возникли проблемы. Леви установил условную планку на уровне 100 тысяч, но Харри хотел двукратного увеличения оклада. И добился его, судя по выражению лица на этом фото:

We are delighted to announce that @HKane has signed a new contract with the Club, which will run until 2022. 📝 #COYS pic.twitter.com/iNFyoYU32E