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Перес: «Если бы я спросил стоимость Кейна, то мне бы назвали цифру 250 млн евро»

сегодня, 10:21

Президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес признался, что не делал никаких официальных предложений по нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну. 

«Кейн - отличный игрок, к тому же он очень молод. Но у нас не было попыток подписать игрока. У Харри впереди еще много лет для прогресса, однако мы в восторге от Карима Бензема и всей остальной команды. Я не делал запрос „Тоттенхэму“ по стоимости Харри Кейна, но уверен, что мне назвали бы цифру 250 миллионов евро».

Ранее сообщалось, что Харри Кейн прокомментировал похвалу главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

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Все комментарии
Шишанутый
сегодня в 11:06
Бензема не хуже Кейна. Он уже сыгран с командой а англичанин не извесно бы еще как вжился в игру Реала. Обычно британцы не могут себя проевить за пределами Туманоного Альбинона.
КЭТиК
сегодня в 11:02
Истина где-то рядом.
Смитерс
сегодня в 10:28
250 миллионов евро, это не цифра, а число.
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