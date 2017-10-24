Перес: «Если бы я спросил стоимость Кейна, то мне бы назвали цифру 250 млн евро»

Президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес признался, что не делал никаких официальных предложений по нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну.



«Кейн - отличный игрок, к тому же он очень молод. Но у нас не было попыток подписать игрока. У Харри впереди еще много лет для прогресса, однако мы в восторге от Карима Бензема и всей остальной команды. Я не делал запрос „Тоттенхэму“ по стоимости Харри Кейна, но уверен, что мне назвали бы цифру 250 миллионов евро».



Ранее сообщалось, что Харри Кейн прокомментировал похвалу главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

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