«Барселона» не успокоится, пока не подпишет форварда. Приглашают хулигана из «Челси»

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сегодня, 16:45

Флику нужна глубина состава.

В Каталонии боятся резкого спада Левандовского

Легендарный опорник «Реала» Каземиро был одним из лучших футболистов мира на своей позиции. Потом за огромные деньги перешел в МЮ , где ему обещали центральную роль, кивая на недооценку игрока в Мадриде. В итоге Каземиро растолстел и потерял форму. Попробует вернуться в следующем сезоне. Тони Кроос посмотрел по сторонам, оценил деградацию бывшего коллеги и заявил футбольному миру, что не хочет позориться на поле против «мелочи пузатой». Кроос ушел из футбола до того, как потерял хватку и форму основного футболиста «Реала». Лука Модрич не смог завязать с игрой, но хорвату тяжело давались самые сложные испытания в футболке «сливочных». В итоге хорват перешел в «Милан», где надеется играть на более скромных оборотах. Цель Модрича – игра на чемпионате мира через год.

Поляк Левандовски не прочь сыграть на мундиале, но у него были проблемы с главным тренером сборной. Роберт отказался от приглашения в команду, пока наставника не заменят. По слухам многие футболисты встретили отказ легенды с энтузиазмом. Левандовски в польском коллективе не все любят. Но руководство федерации получило нагоняй от спонсоров: им нужен форвард «Барселоны», а тренера решили выгнать. В Каталонии всё иначе. Будь у Лапорты деньги на трансфер Холанда, уже завтра Левандовски отправили бы в США или Саудовскую Аравию. Но у «Барселоны» не хватило средств даже на регистрацию вингера Уильямса. Сорвался трансфер одного левого вингера – подписали другого крайнего форварда. Рэшфорд умеет играть в центре, но Флик пригласил человека из МЮ именно на позицию резервиста для Рафиньи.

А президент клуба Лапорта не бросил идею добавить в заявку Николаса, только с другой фамилией – Джексон. У форварда «Челси» сомнительная репутация в АПЛ . Нападающий лондонского клуба забил всего 10 голов после 76 ударов в прошлом сезоне английского чемпионата. Николас часто выходил на ударные позиции для форварда команды, где есть Палмер. Сам Коул нанес 126 ударов, и это второй результат АПЛ после Салаха из «Ливерпуля». Форвард Джексон находит моменты, но Николас запорол 19 явных голевых возможностей. Не так много, как у Холанда, Салаха и Уоткинса из «Астон Виллы», но у Николаса испортилась реализация. В позапрошлом сезоне он был в тройке худших по упущенным верным моментам. Джексон промахнулся 24 раза. Год спустя Мареска не выдержал и пригласил в команду новичков.

Джексону надо искать новый клуб, а каталонцы боятся спада Левандовски. Если «Челси» не нашел покупателя, вроде «Ньюкасла», то испанцы заберут Джексона в аренду. В основе «Челси» Николас не нужен. Его стоимость не вырастет в глубоком резерве лондонцев. В команде появились Делап и Педро, которые сражаются за право помогать Палмеру в нападении. Джексон – в лучшем случае третий форвард «Челси», если уйдет в другую команду Нкунку. Аренда в «Барселону» является прекрасным вариантом для самого футболиста. Лучше только полноценный трансфер в клуб, где Николас нужен в основе. Но все знают о статистике сенегальца. Большие команды не вкладывают солидные деньги в трансферы игроков, которые часто выходят на ударные позиции, но в конце сезона собирают вдвое больше явных промахов, чем голов.

Джексона не сумели раскрыть в основе «Челси»

Сложный клуб для большинства «девяток». В «Челси» проваливались великие и просто замечательные нападающие. За последние шестьдесят лет игрок «аристократов» становился лучшим снайпером высшего английского дивизиона всего пять раз. В XXI веке побеждали Хассельбайнк, дважды Дрогба и Анелька с ужасным показателем в 19 забитых мячей за целый сезон АПЛ . Джексон в прошлом чемпионате забил 10 мячей и сделал 5 ассистов, а до этого было 14 голов и 5 результативных передач. Слабый результат, особенно если вспомнить последнюю победу футболиста «Челси» в гонке. Дрогба в 2010 году забил 29 мячей в АПЛ . Ни до него, ни после в новом столетии нападающие «Челси» на такой уровень результативности не выходили.

За клуб играли Креспо, Торрес, Игуаин и Шевченко, но их чаще поджидали неудачи на «Стэмфорд Бридж». Джексон стал очередной жертвой «проклятия», о котором шутят фанаты. Атакующий хавбек Палмер забивает много, а «девятка» не пригодилась Мареске. Сенегалец Николас может вспомнить, откуда приехал в Англию. Джексона заметили скауты «Вильярреала». Ему не хватает школы, но у игрока всегда было рвение и голевое чутье. Возможно, в Джексона поверят в «Ньюкасле» после ухода Исака в «Ливерпуль». Появились такие слухи, но «сорокам» лучше подыскать более надежного игрока. Джексон подходит на роль запасного арендованного форварда «Барселоны». Если клубы договорятся, то получится зарегистрировать колоритного новичка.

Левандовски хочет играть с первых минут, а Флику нужна свежесть поляка в решающих матчах. На «Барселону» вырастет давление от «Реала» и «Атлетико». У «сливочных» новый главный тренер Алонсо, а команда Симеоне подписала крутых полузащитников. У «Барселоны» давно сформирован основной состав, когда в порядке Ольмо, но впереди изнуряющий сезон. Испанцы из состава Флика с радостью сыграют с Ферраном Торресом, но такой нападающий не дублирует Левандовского по параметрам и стилю. Джексон – жилистый и физически крепкий парень. Николас недавно гостил в родном Сенегале. Он играл в футбол на пустыре со знакомыми без футболки. Даже в межсезонье у этого нападающего полный порядок с физической формой, как у Левандовского.