Коби Брайант: «Кейн сможет играть на уровне Роналду и Месси»

Легендарный баскетболист Коби Брайант пристально следит за футболом и считает, что у нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна большое будущее в этом виде спорта:

«Я люблю футбол и с удовольствием наблюдаю за разными чемпионатами Европы. Мне нравится атмосфера этой игры, и в частности игра „Тоттенхэма“.

Кейн хорош, очень хорош. Думаю, он по-прежнему может развиваться, ведь Харри молод, а впереди еще столько возможностей. Он сможет играть на уровне Роналду и Месси, если будет верить в себя и продолжит усердно работать. Мне нравится его стиль».

Напомним, что в последнем матче чемпионата Англии Кейн забил два гола «Ливерпулю».

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