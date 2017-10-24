Буффон проголосовал за Роналду

Стало известно за кого проголосовал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в ходе премии за звание лучшего игрока и лучшего тренера года.



Тройка игроков выглядит следующим образом: 1. Нападающий «Реал Мадрида» Криштиану Роналду. 2. Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. 3. Полузащитник «Реал Мадрида» Лука Модрич. Самое примечательное, что в тройку лучших игроков по версии Буффона не входит Лионель Месси и Неймар.



И тройка тренеров: 1. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. 2. Главный тренер «Реал Мадрида» Зинедин Зидан. 3. Руководитель «Челси» Антонио Конте.

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