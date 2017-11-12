Ценное мнение. «Худший чемпионат за 10 лет»

Атакующая беспомощность сборной объяснима – Зидан, Кокорин и Дзагоев помогают понять причины, а «Соккер.ру» находит подтверждение с помощью фактов.

Мнение Дзагоева. И сами не играют, и другим не дают

Алан Дзагоев: «Я долго думал об этом в последнее время. Это худший чемпионат за последние десять лет. В футбол можно играть только с „Зенитом“, „Спартаком“ и „Краснодаром“. С остальными – просто бороться. Ты пытаешься играть, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают».

Связь слов Дзагоева и проблем атаки сборной России прямая – все атакующие футболисты Черчесова играют в РФПЛ. Алан видит, что с атакой не клеится даже на клубном уровне. Хавбек говорит именно о стилистике игры, видит худший чемпионат по атаке.

Многие стараются играть от обороны, даже сам ЦСКА порой, если соперник не позволяет готовить дальние удары. Проверим мнение Алана изнутри системы с помощью важных данных. Посмотрим, как менялось количество команд со средним владением 50 % и больше по сезонам:

Падение произошло в позапрошлом году, когда многие стали играть в пять защитников, даже часть фаворитов с ЦСКА включительно. Два года подряд только 6 клубов в среднем чаще владеют мячом, чем отдают его другим, а раньше дерзких команд было 8-9. Все доминирующие - клубы первой шестерки, хотя «Урал» на грани – 51 %.

А вот сам ЦСКА, оказывается, после перехода на пять защитников тоже сбавил в плане игры с мячом. Так что Дзагоев не ошибся насчет «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» - это команды, которые хотят играть красиво, но немного переоценивает ЦСКА. «Армейцы» сейчас скорее доминирующе-контратакующая команда, четвертая по владению в РФПЛ. В плане игры первым номером ЦСКА и сам сбавил:

Мнение Зидана. Доминируй, властвуй, унижай

Зинедин Зидан: «У меня в распоряжении много отличных футболистов, так что хочется, чтобы команда показывала хороший футбол. Я ищу лучший стиль. Мы должны владеть мячом больше, чем соперник. Даже если против нас играет „Барселона“».

Это мнение тоже полезно для сборной России. Зидан на днях был в Москве, представлял мяч ЧМ-18, встречался с Дель Пьеро, Кака, Алонсо и Подольски, но в Мадриде к нему накапливаются вопросы. Ведь «Реал» стал набирать меньше пунктов, когда вышел в атаку иначе. Даже трехкратным обладателям Лиги чемпионов сложно переучиваться, ведь «Реал» впервые за 10 лет так редко отдает мяч соперникам, чтобы передохнуть:

Когда «Реал» Зидана играл исподтишка, «полуторным номером» – контратаки, стандарты, «минуты Рамоса», выходы Мораты, быстрый футбол флангами, первые передачи Крооса на Модрича, латерали у чужой штрафной, то получалось успешнее. Сейчас грузят танкеры моментов, а у Роналду 1 гол после 48 ударов в Примере. Криштиану не один такой в «Реале», всего у мадридцев 195 неточных ударов, реализация 10.1 %.

Но дядя Зинедин не с потолка взял требование о владении мячом. Француз прекрасно знает, что в 10 случаях из 10 чаще мячом владеют команды, которые умеют играть ярко. И в 9 случаях из 10 эти клубы еще и претендуют на большие трофеи. Прямая связь между тем, настолько хорошо ты обращаешься с мячом, и тем, насколько близок к победе. Зидан пытается сделать еще один шаг в сторону доминирования, но захромала реализация. Зато у «Манчестер Сити» получается, что сразу видно по победе в списке доминирующих:

Мнение Кокорина. Когда тактика трусливая – от атаки ничего не зависит

Александр Кокорин: «Понятно, что атакующим футболистам нравится играть впереди. Но выбираем такую тактику, поэтому от нас мало что зависит».

Разумеется, не всегда тот, кто доминирует и пробует атаковать, побеждает. Но Кокорин отчасти прав – когда Черчесов выбирает трусливую тактику, то атаковать сложнее, ведь приходится выбирать между следованием приказу наставника и саботажем в пользу яркости и риска.

Но есть еще один важный фактор – реализация моментов. Даже играя на отбой, можно забить на гол больше. Пример – матч «Зенита» и «Арсенала». Даже атакуя весь матч и создавая моменты, можно не забить вовсе – примером служит игра «Спартака» в Хабаровске. Так существует ли явное разночтение между игрой первым номером и результатом матча?

Проверим на примере стартовых туров РФПЛ, когда команды только определяли стиль и могли вносить коррективы. В каждом четвертом случае сторона, которая владела мячом чаще, проигрывала – класс игроков важен, не стоит слепо смотреть на владение. Например, «Спартак» играл с мячом чаще, чем «Зенит», когда счет был 5:1 в пользу команды Манчини.

Игра вторым номером тоже может быть победной, хотя все-таки чаще положительный итог матча и перевес по игре с мячом связаны – в половине случаев совпадает имя победителя и того, кто лучше сыграл с мячом, чаще пробовал атаковать, работал открыто и острее, как любит Дзагоев. Тут не может быть закона, ведь футбол непредсказуем, но есть четкая связь, и мы видим выбор лучших тренеров мира – все в атаку.

Поэтому Кокорин прав – если тренер сознательно заставляет сидеть в защите и при этом не контратаковать, как «Зенит» делал против «Реала Сосьедад», или «Локомотив», уничтожая команду Манчини в гостях, то от атакующих игроков мало что зависит. Говоришь футболистам не рисковать вовсе и стоять в центре поля – получаешь унылый матч без забитых твоей командой мячей.

Быстрый выход в атаку после владения мячом – современный тренд?

Да, видим это по «Манчестер Сити», ПСЖ и «Баварии». По «Наполи» и «Боруссии» в лучших матчах. По «Тоттенхэму», хотя там все немножко иначе. Но всем красавцам от футбола без разницы, как играют соперники, они отвечают за себя и пробуют победить. Зидан прав – лучшие команды мира работают в атакующем стиле и стараются контролировать мяч, поскольку это выгодно.

При этом в РФПЛ растет количество клубов, которые сами не играют и другим не дают, Дзагоев правильно подметил. При этом все шесть лидеров владеют мячом чаще, чем их соперники – «Локомотив» и «Урал» тоже. А вот Кокорин прав наполовину. В сборной России вправду проблемой является трусливый выбор стиля, хотя собрана команда из тех, кто играет за доминирующие клубы. Но Александр забывает о важности реализации. «Реал» отпустил «Барселону» на восемь пунктов не потому, что Зидан «физрук» и просит доминировать без оснований, а по причине промахов игроков.

Сейчас преимущество по владению надо заслужить прессингом и вертикальной игрой, а не горизонтальной, как было во времена «Барселоны» и ее рекордов по владению. И в любом случае реализация стоит во главе угла. Дзагоев не заметил бы «автобусы» соперников, если бы у ЦСКА был меткий форвард, а сборная могла забить Аргентине первой, если бы атаковала, а не сидела в танке. Невыгодно так играть, даже Зидан, хотя в его составе контратакующие машины, это признал.

Думает на два шага вперед. Если по всей Европе лучшие команды стараются вести игру, а не уповать на вратаря и ждать контратаки, то в том же направлении должны идти лучшие клубы России и сборная страны. Надо не только уметь играть первым номером, но и быть готовым к тому, что напротив – «стена». В этом смысле унылая игра сборной как отличный плохой пример. Так играть не стоит, это тупиковая ветвь развития.