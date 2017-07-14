Тактика интенсивного прессинга и создание ситуаций 1 в 1

Блогер «Соккер.ру» Александр Яременко рассказывает о роли прессинга в футболе и о создании ситуаций 1 в 1. Во второй части своего повествования Александр рассуждал о мастерстве игроков и правильном психологическом настрое. В первой части речь шла о поиске способов повышения результативности отечественных клубов.

Настало время поговорить непосредственно о способах взлома защиты, состоящей из пяти футболистов.

Интенсивный прессинг и контрпрессинг

В Европе прошла мода на «тики-таку» и пассивную оборону. Появился новый тренд – тотальный динамичный прессинг. Виды агрессивной игры в отборе могут различаться. А общее понятие заключает в себе способность игроков компактно (между линиями обороны и атаки - не больше 30 м) и динамично зажимать противника, владеющего мячом, и перекрывать ему возможность передачи на партнеров. Контрпрессинг состоит в умении вступать в отбор сразу же после потери круглого.

Цель прессинга в том, чтобы заставить оппонентов допустить ошибку во время контроля мяча (например, обрезаться).

Потеря игрового предмета на своей половине поля при переходе из обороны в атаку чревата большими неприятностями. Ибо в этот момент команда покидает свои оборонительные позиции. Если она теряет мяч, перестроиться обратно в защиту очень сложно, возникает дисбаланс, а противник получает много свободного пространства.

Исходя из этого, можем сказать, что на сегодня одним из самых эффективных способов для преодоления мощной обороны является мощный прессинг и контрпрессинг.

Давайте вспомним домашнюю победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в прошедшем сезоне. Подопечные Юргена Клоппа отбирали мяч у «шпор» на чужой половине и тем самым создавали дисбаланс в обороне гостей. Нападающие «Ливерпуля» использовали разрывы между защитниками лондонцев и создали уйму голевых моментов.

Еще свежи впечатления от того, как сборная Чили в первые 20 минут финала Кубка Конфедераций-2017 тотально доминировала за счет цепкого отбора на половине немцев. «Бундестим» выглядела очень беспомощной.

Буквально 5-7 лет назад агрессивный прессинг в исполнении «Атлетика» из Бильбао, «Барселоны», «Боруссии» Дортмунд и мадридского «Атлетико» был редкостью для европейского футбола. Сегодня все приличные клубы научились организованно высоко прессинговать.

В прошлом высокий прессинг применяли в основном проактивные команды (играющие в позиционной атаке). Ныне контратакующие коллективы также используют мощный контрпрессинг. Например, реактивные (играющие от обороны) «Лестер» и «Ростов» успешно применяли и продолжают применять динамичный контрпрессинг.

Европейский футбол стал более динамичным и открытым.

Даже самая крепкая защита не способна противостоять могущественному прессингу. Особенно тяжело командам, которые низко защищаются по схеме 5-3-2 (5-4-1): на выход из обороны тратится очень много сил. Для них, в условиях огромного давления, единственный вариант перехода в атаку – выбить мяч, куда глаза глядят. Плюс, любая ошибка возле своей штрафной зоны приводит к возникновению беспорядка и паники.

Кстати, мадридский «Реал» во втором тайме финала Лиги чемпионов 2017 прекрасно прессинговал именитую защиту «Ювентуса».

С другой стороны, применение высокого отбора заставляет прессингующие команды поднимать линию обороны. Если прессинг не срабатывает, оппоненты могут использовать простор за спинами защитников. Все это зачастую приводит к повышению скорости матча, а значит, и к зрелищности.

Но есть и обратная сторона медали. В сезоне 2016-2017 было немало матчей, в которых команды слишком увлекались прессингом друг друга. Коллективы не использовали комбинации, дриблинг, вариативность тактических маневров. Это снижало количество созданных моментов и качество атакующего футбола.

Кроме того, ставка на тотальный прессинг может изнурить команду. Недаром, к примеру, «Ливерпуль» и «Лейпциг» пережили игровой спад во второй части сезона, ведь они играли невероятно динамично в первой половине.

Исходя из этого, можем сказать, что прессинг – невероятно эффективное оружие против массивной обороны, но тренерам стоит также помнить про комбинационный футбол и развитие индивидуальных качеств футболистов.

Наставники должны обучить игроков коллективно прессинговать и, вместе с тем, хорошо играть в условиях очень ограниченного пространства. Те, кому это удастся, вне всякого сомнения, будут иметь успех.

Создание ситуаций 1 в 1

Одна из главных задач для атакующей команды – создание численного преимущества на локальных участках поля (фланг, полуфланг, центр поля). Это позволяет за счет короткого-среднего паса продвигать атаку вперед.

Такое же задание у команды, которая обороняется: стараться действовать компактно и иметь количественный перевес в зоне мяча. Это дает ей возможность блокировать пространство и не пропускать противника в штрафную зону.

Многие начинают буксовать, если оппоненты грамотно перекрывают проходы в штрафную площадку. Топ-клубы в таком случае используют следующий маневр: игроки атаки смещаются на один фланг и завлекают туда оборонительные силы противника. Далее мяч моментально переправляется на противоположный фланг нападающему. Он получает множество свободного пространства и только одного защитника перед собой, может попробовать обыграть или свободно доставить мяч в штрафную площадку.

Перед обороной стоит дилемма: дать сопернику численное преимущество перед штрафной зоной или оставить защитника в ситуации 1 в 1 против флангового нападающего.

В Российской Премьер-Лиге в минувшем сезоне этот способ использовался грандами, в частности, «Зенитом» при Мирче Луческу. Но питерцы делали это медленно, поэтому солидные соперники успевали перестраиваться и перекрывать свою штрафную площадку.

Хочется надеяться, что в будущем российские клубы будут чаще и качественнее применять этот способ, ведь его полезность уже доказана.

Продолжение следует…