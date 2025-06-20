ПСЖ сенсационно проиграл «Ботафого» в матче Клубного чемпионата мира

«Пари Сен-Жермен» уступил «Ботафого» в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (0:1).
Единственный гол на 36-й минуте забил Игор Хесус.
ПСЖ занимает 2-е место в Группе B (3 очка). «Ботафого» идёт первым (6 баллов).
|Пари Сен-Жермен0 : 1Ботафого
|Матч завершен
«Пари Сен-Жермен» уступил «Ботафого» в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (0:1).
Единственный гол на 36-й минуте забил Игор Хесус.
ПСЖ занимает 2-е место в Группе B (3 очка). «Ботафого» идёт первым (6 баллов).
Футболисты устали, в некоторых клубах идет перестройка, составы еще будут меняться..
Приехали флаг показать и поделить пирог призовых в 1миллиард(1)$.
Короче говоря, все они(футболисты) люди и человеки, и у них те же слабости и грешки.
А спорт, спросите？ А что спорт, если устали,жарко, а впереди долгожданный отпуск.
Футболисты устали, в некоторых клубах идет перестройка, составы еще будут меняться..
Приехали флаг показать и поделить пирог призовых в 1миллиард(1)$.
Короче говоря, все они(футболисты) люди и человеки, и у них те же слабости и грешки.
А спорт, спросите？ А что спорт, если устали,жарко, а впереди долгожданный отпуск.