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ПСЖ сенсационно проиграл «Ботафого» в матче Клубного чемпионата мира

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Sergo81
Sergo81 ответ Evgen_86 (раскрыть)
сегодня в 01:37
31 год для защитника абсолютно нормально, возрастной он по сравнению с другими или нет. А то, что два центральных защитника по 21 и 22 года, это ошибка. Что и доказал соперник. У Витиньи забрали двух партнёров ( повторяюсь) поэтому и креатива меньше, кто играл в футбол, тот понимает, что такое взаимодействие с полувзгляда. Что там ещё, билеты ? Вот с этим соглашусь), кто купил заранее, тот пойдёт )), а я даже по телеку не стал бы смотреть очередной разгром условного ботафого.
Comentarios
Comentarios ответ Evgen_86 (раскрыть)
сегодня в 01:22
Да было хорошо в ногу ему попали. Но он потом выпрашивал. И потом еще моменты были. Подставлялся
Evgen_86
Evgen_86 ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 01:13
Ничего он там не выпрашивал. В обоих случаях были фолы. В пером эпизоде так вообще было довольно грубо, ж.к. надо было показывать. Во втором случае фол, который был до штрафной. Никаких сверхъестественных апелляций не было. Выпрашивать - это как например Видаль делал, играя за Интер в матче с Реалом, что аж кк получил за всё это.
Evgen_86
Evgen_86 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:08
Обычная ротация от Энрике. Может ему ещё стоило форсировать возвращение Дембеле после травмы для этой игры? Позади тяжёлый сезон. Игроки толком и не отдохнут из-за этого КЧМ. Конечно, надо Маркиньоса во всех играх по 90 минут держать. А вдруг ПСЖ до финала дойдёт и бразильский защитник, который самый возрастной игрок в составе, должен все матчи отыграть. Да, Маркиньос сыграл в июне три игры, но он провёл на поле 270 минут чистого времени, а заменивши Мендеша Эрнандес - 173 минуты, выходя в 4 играх. Почти на сто минут меньше.
Самого Витинью надо было тоже сажать на лавку, дать отдохнуть. Креатива ноль. Он даже может не столько физически устал, сколько в плане мышления.
А смысл прыгать Донне, если поезд ушёл? Он готовился поймать мяч руками и тут рикошет случился, он уже не смог оттолкнуться в тот угол, это было бессмысленно.
Кто пошёл на ПСЖ? Пошли бы все кто купил билеты заранее. Думаешь поражение парижского клуба привлечёт больше внимания к последней игре в группе? Все тут же побежали скупать оставшиеся билеты на эту игру? Сомневаюсь.
И вообще, что толку говорить об отсутствии Маркиньоса, о не прыжке Руммы, если Париж ничего в атаке не смог. Их фланги с потрохами сожрали, пространства не дали.
Comentarios
Comentarios ответ Evgen_86 (раскрыть)
сегодня в 01:04
Выпрашивал пенальти
Evgen_86
Evgen_86 ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 00:51
Ничего он там не выпрашивал. В первом эпизоде апелляций никаких не было к арбитру, а просто боль. Когда игрок Фого ударил шипами в незащищённое место. Там штрафной был железобетон, как и карточка для игрока бразильского клуба. Но в итоге ни того, ни другого. И по второму эпизоду никаких особых возражений не было.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:42
Да норм, ПСЖ пройдут далее
протон
протон
вчера в 17:43
ПСЖ вату катали потому что уставшие после сезона
catal
catal
вчера в 16:04
    fifa77707
    fifa77707
    вчера в 16:03
    Да для ПСЖ это тренировочный турнир , в отличие от бразилского клуба , для игроков Ботафого это шанс чтобы их заметили , а для Кварацхелии и компании это всего лишь тренировка
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:42
    ))))))))))))))))))))))))))))))
    По всему видать- рыбак ты знатный!!!!!!!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:40
    О!
    Ты и психолог оказывается...)
    Не зацепишь, наживку проглочу, крючок оставляю для других..))
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ lazzioll (раскрыть)
    вчера в 15:36
    Судя по результату - выше!
    И это команда с 8 -го (восьмого) места бразильского чемпа)
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:34
    Обоснуй, в противном случае- это только слова...)))
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:33
    Спасибо, но мну тебе по "спорному" посту Не верит) по-прежнему)
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 15:33
    Я говорил что это товарищеский турнир где играют молодежь
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:17
    Лайк тебе за "волчару")))))))))))))))))))))))))))
    Sergo81
    Sergo81 ответ Jean_Valjean (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 14:56, ред.
    Ок, давайте рассуждать, только вдумчиво, договорились ? Энрике убирает 31 летнего маркиньоса, который в сумасшедшей форме и которого сам Энрике назвал претендентом на ЗМ. Сыграл он за месяц 2-3 игры. Вместо него ставят 21 летнего юнца и 29летнего Эрнандеса, который за месяц провёл 5-6 игр. Мощная защита вырисовывается, не правда ли ?)), Дальше у Витиньи забирают двух партнёров по ПЗ , пз тоже ослаблена. Дон даже не прыгал за голешником, тоже устал. Какие выводы ? Риторический вопрос. И ещё, если бы псж вынесли ботафого 0:5 например, кто смотрел бы следующий матч псж ? Или пошёл бы на трибуны ? На мой взгляд вполне логичный результат матча.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:38
    Остаемся каждый при своем мнении, но я не пропустил ни одной игры сливочных, после той игры даже тратить время не буду...
    lazzioll
    lazzioll ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 13:25
    Ботафого так то тоже победитель своей ЛЧ. понятно что уровень не тот но все же
    Sergo81
    Sergo81 ответ Comentarios (раскрыть)
    вчера в 12:45
    Тоже думаю шоу началось, подогревают интерес к турниру
    Sergo81
    Sergo81 ответ Jean_Valjean (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 12:43
    Так и запишем- устал)). Две игры за месяц, лучший защитник псж. Лучше Дона посадили отдохнуть, 0:0 бы сыграли.
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 12:34, ред.
    Привет, Олег!!! А вот и нет.
    Я написал, что видел, без левых примочек и косых взглядов. А главное, написал, всё то, что происходило на поле- с жесточайшей критикой в сторону одних, и с похвалой другим. Мне Реал не понравился, не понял их игру. В тоже время, понравился соперник. Ты знаешь, Олег, я никогда и не перед кем не прогибаюсь, пишу, что знаю и что видел, а видел многое в жизни...
    Поэтому, честно сказать, меня твой комментарий не обидел, но слегка задел...)))
    Comentarios
    Comentarios ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 12:08
    Да вот тоже чуйка подсказывает что наваляют ..
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:06
    Витя, привет, ты дал абсолютно левый комментарий!
    Я не верю в то, что тот пост был искренен.
    Мну без лести тебе скажу, без вооруженного взгляда видно, что ты матёрый волчара пера и прекрасно понимаешь, что от тебя хотят там где ты находишься...
    Поэтому и наивно спросил...
    Хотя и прекрасно понимал - твоя статья пойдет в "Лучшие..." , моя - под сполер или в другое место, но далеко...)))
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 12:00
    Так за что же ты меня критиковал, после игры Реала?
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Comentarios (раскрыть)
    вчера в 11:59
    Челси и оппонент имеют по три очка, вероятность ничейки очень высока, лично мну рисковать не будет.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Comentarios (раскрыть)
    вчера в 11:55
    Привет!

    "Не рискуй своими - возьми фрибет!")))
    HE Э ГO И CT
    HE Э ГO И CT
    вчера в 11:43
    Для предсезонки - сойдёт.. КЧМ - фантик от Инфантино.. ☝️😄
    Comentarios
    Comentarios ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 11:22
    Сижу думаю на Челси ставить или таже песня будет
    Гость
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