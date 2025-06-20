Алаев прокомментировал ситуацию с задержанием совладельца «Торпедо»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о задержании совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.
Российская Премьер-Лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции в спорте. Подобные случаи подрывают доверие к честной конкуренции.
Важно подчеркнуть, что разбирательство в отношении руководства «Торпедо» ведётся по турниру, который не организует РПЛ. Лига готова при необходимости сотрудничать с правоохранительными органами.
РПЛ внимательно следит за расследованием. Если его итоги повлияют на состав участников сезона-2025/26, лига совместно с РФС примет максимально справедливое решение.