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Алаев прокомментировал ситуацию с задержанием совладельца «Торпедо»

вчера, 13:39

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о задержании совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

Российская Премьер-Лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции в спорте. Подобные случаи подрывают доверие к честной конкуренции.

Важно подчеркнуть, что разбирательство в отношении руководства «Торпедо» ведётся по турниру, который не организует РПЛ. Лига готова при необходимости сотрудничать с правоохранительными органами.

РПЛ внимательно следит за расследованием. Если его итоги повлияют на состав участников сезона-2025/26, лига совместно с РФС примет максимально справедливое решение.

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Все комментарии
stasil2
stasil2
сегодня в 00:10
    62usfuvpkes6
    62usfuvpkes6
    вчера в 15:25
    Этак и Торпедо повторит судьбу Химок.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:15
    "Если его итоги повлияют на состав участников сезона-2025/26, лига совместно с РФС примет максимально справедливое решение." - А мы знаем - Голосованием! )))
    112910415
    112910415
    вчера в 15:11
    прискорбный камбэк (
    x3rtt8anz584
    x3rtt8anz584
    вчера в 14:46
    Где есть вероятность, что Торпедо и в РПЛ не будет заниматься тем же самым?
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 14:45
    Если Торпедо провинилось, то его образцово-показательно накажут... Но мне кажется, что этого не произойдёт - Добровинский и компания не берутся за проигрышные дела. Свои деньги они привыкли отрабатывать.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:01
    Что то мну подсказывает Торпедо будет играть весь год стыковые матчи с Черноморцем!
    Гость
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