Месси: «Мы с Роналду всегда относились друг к другу с уважением»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Я испытываю огромное уважение и восхищение к Криштиану Роналду и к его карьере, которая у него была и продолжается. Он по-прежнему соревнуется на самом высоком уровне. Соревнование с ним было на поле… Каждый из нас хотел сделать лучшее для своей команды. Все оставалось на поле. Вне поля мы два обычных парня. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением.
- Да, Гном.
- Да, Гном.
Скажу так, что родись они на 10-12 лет в разное время, футбол был бы не интересен без их этой конкуренции. Потому что на тот период ни один другой футболист не был близок к ним.
Скажу так, что родись они на 10-12 лет в разное время, футбол был бы не интересен без их этой конкуренции. Потому что на тот период ни один другой футболист не был близок к ним.