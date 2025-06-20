Месси: «Мы с Роналду всегда относились друг к другу с уважением»

Нападающий «Интер Майами» поделился мнением о форварда «Аль-Насра» .

Я испытываю огромное уважение и восхищение к Криштиану Роналду и к его карьере, которая у него была и продолжается. Он по-прежнему соревнуется на самом высоком уровне. Соревнование с ним было на поле… Каждый из нас хотел сделать лучшее для своей команды. Все оставалось на поле. Вне поля мы два обычных парня. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением.