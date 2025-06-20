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Месси: «Мы с Роналду всегда относились друг к другу с уважением»

вчера, 12:38

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Я испытываю огромное уважение и восхищение к Криштиану Роналду и к его карьере, которая у него была и продолжается. Он по-прежнему соревнуется на самом высоком уровне. Соревнование с ним было на поле… Каждый из нас хотел сделать лучшее для своей команды. Все оставалось на поле. Вне поля мы два обычных парня. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:15
Недавно такое же и Роналду говорил)
catal
catal
вчера в 16:11, ред.
В прошлом году Аль-Наср отгрузил в товарняке Интеру Майями 6-0.
Конечно Месси уважает людей, недостижимого для себя уровня.
Capral
Capral
вчера в 16:09
Тот, кому это преднозначено- себя узнал....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:58
)))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 15:47
Ну да)...пенсионерам нечего делить)...
Capral
Capral
вчера в 15:21
А я вот думаю, что кое-кто, от своей злобы и зависти скоро лопнет...
Kostya-515
Kostya-515 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 15:05
Отлично написано!
Полностью согласен!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:50
Говорить можно всё что угодно, но я верю Месси. Ни в одном интервью, ни в одной касающихся их публикации эти два выдающихся футболиста современности не сказали друг о друге ни одного плохого слова. Только паритет и уважение к мастерству коллеги. Они не на том уровне, когда домохозяйки либо ненавистники судачат где - нибудь на кухне или просторах интернета о недостатках соседки по лестничной площадке или того или иного игрока. В отличие от некоторых пользователей, высказывания которых частенько мелькают на Соккере и пышут непонятной для меня злобой.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:43
Они оба так говорили и говорят по сей день.
Скажу так, что родись они на 10-12 лет в разное время, футбол был бы не интересен без их этой конкуренции. Потому что на тот период ни один другой футболист не был близок к ним.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 13:21
- Мы с Роналду всегда относились друг к другу с уважением. Да, Пеналду?
- Да, Гном.
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 13:14
Вот в этом- их прелесть.)))
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:48
Они по менталитету разные Роналду более силовой Месси как кот . Мне ближе псы )
Capral
Capral
вчера в 12:43
Правильно говоришь, пистон!!!!!!! Это продажные и гнилые журналюги стравили двух гениальных футболистов!!!!!!!
Было бы невероятным наслаждением видеть вас двоих в одной команде, в ваши лучшие годы!!!!!!!
Когда-то, два популярных французских актера, тоже конкурировали в кино и не могли найти общий язык. Но пришло время и они сыграли вместе!!!
Желаю и Месси и Рону- объединиться и забыть о распрях!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 12:43
под старость можно и обняться !
коллеги всё же
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:41, ред.
Это было правильное решение !
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