Оздоев: «Ни у одного клуба РПЛ не было бы шансов в Лиге чемпионов»

Бывший игрок «Зенита» , в настоящее время выступающий за греческий ПАОК , заявил, что у клубов РПЛ не было бы шансов в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов ни у «Зенита», ни у любой другой команды из топ-5 РПЛ не было бы шансов. Возможно, пока российские клубы не играют в еврокубках, разница в уровне кажется не такой заметной. Но поверьте: за последние годы она стала ещё очевиднее. Мы с ПАОКом в этом сезоне встречались с «Мальме» в квалификации ЛЧ — и это уже совсем не тот «Мальме», который мы с «Зенитом» когда-то обыгрывали 4:0. Интенсивность невероятная — вся команда бежит, борется. В таких условиях российским клубам было бы очень непросто.