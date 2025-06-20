Оздоев: «Ни у одного клуба РПЛ не было бы шансов в Лиге чемпионов»

Бывший игрок «Зенита» Магомед Оздоев, в настоящее время выступающий за греческий ПАОК, заявил, что у клубов РПЛ не было бы шансов в Лиге чемпионов.
В Лиге чемпионов ни у «Зенита», ни у любой другой команды из топ-5 РПЛ не было бы шансов. Возможно, пока российские клубы не играют в еврокубках, разница в уровне кажется не такой заметной. Но поверьте: за последние годы она стала ещё очевиднее. Мы с ПАОКом в этом сезоне встречались с «Мальме» в квалификации ЛЧ — и это уже совсем не тот «Мальме», который мы с «Зенитом» когда-то обыгрывали 4:0. Интенсивность невероятная — вся команда бежит, борется. В таких условиях российским клубам было бы очень непросто.
Всё намного проще, Оздоев стал старее и медленнее и для греческого ПАОКа Мальме это сильный соперник.
И о каких шансах речь? Выиграть ЛЧ?
Мага, ты тупой...
Всё намного проще, Оздоев стал старее и медленнее и для греческого ПАОКа Мальме это сильный соперник.
И о каких шансах речь? Выиграть ЛЧ?
Мага, ты тупой...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
От того же Мальме, если память не изменяет, получили...
От того же Мальме, если память не изменяет, получили...
когда будет снять бан на еврокубки, все увидят как есть.
когда будет снять бан на еврокубки, все увидят как есть.