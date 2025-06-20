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Оздоев: «Ни у одного клуба РПЛ не было бы шансов в Лиге чемпионов»

вчера, 11:30

Бывший игрок «Зенита» Магомед Оздоев, в настоящее время выступающий за греческий ПАОК, заявил, что у клубов РПЛ не было бы шансов в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов ни у «Зенита», ни у любой другой команды из топ-5 РПЛ не было бы шансов. Возможно, пока российские клубы не играют в еврокубках, разница в уровне кажется не такой заметной. Но поверьте: за последние годы она стала ещё очевиднее. Мы с ПАОКом в этом сезоне встречались с «Мальме» в квалификации ЛЧ — и это уже совсем не тот «Мальме», который мы с «Зенитом» когда-то обыгрывали 4:0. Интенсивность невероятная — вся команда бежит, борется. В таких условиях российским клубам было бы очень непросто.

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Все комментарии
stasil2
stasil2
сегодня в 00:16
М-да 😳 это факт
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:07
Не от большого ума несёт ересть Оздоев.
Всё намного проще, Оздоев стал старее и медленнее и для греческого ПАОКа Мальме это сильный соперник.
И о каких шансах речь? Выиграть ЛЧ?
Мага, ты тупой...
Храневец
Храневец
вчера в 19:51
Оздоев прав на все 200 процентов !!! Где рост если играем с Кубой Антарктидой ??????? От клубных турниров отстранены А наш чемпионат полное дно , вот теперь Торпедо 1Пишу еще раз - не так страшно что мы в глубоком 25е ,а страшно то ,что мы уже там обустраиваемся !!!!!!
Храневец
Храневец ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 19:43
Правильнее БЕланов Игорь Иванович !Но ччто он в Германии ,что Заваров в Италии так и не раскрылись Даже Беланов был замешен вроде в краже в супермаркете или его родственники ! Ну это уже другая история ,как Быков в Швеции !
Брулин
Брулин
вчера в 15:40
Разве в этом кто то сомневался? Да никто бы и на групповой этап не попал
lotsman
lotsman
вчера в 13:18
Всем греческим клубам и в частности Паок, тоже нет никаких шансов в ЛЧ.)
adekvat
adekvat
вчера в 12:47
Вырвался чел типа в великий клуб Европы, умничает сейчас.
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 12:37
Приятно слышать!!!)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:29
Да Лобановского помню сам из СССР
zm8fmvhfs3qk
zm8fmvhfs3qk
вчера в 12:28
Здесь с ним трудно спорить
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 12:28
Есть, что вспомнить...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:20
Оздоев так сказал как будто играет рядом с Кварацхелия...
От того же Мальме, если память не изменяет, получили...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:10
Вон Угальде на копа разрывает всех, о чем ты Мага
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Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:09
Я ж тоже застал и Биланова и Заварова батя за Динамо болел ну и я там лет 6 мне было чб телик пассатижи
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 11:55
Играть хотят, уровень не тот...
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Comentarios ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:53
Последнее время глядя на игроков думаешь похоже не хотят играть. Футбол стал другим
drug01
drug01
вчера в 11:50
Значит надо больше работать а не просить увеличить зарплату?
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Comentarios ответ u3mu265ufgg6 (раскрыть)
вчера в 11:42
У ЦСКА не является но играли хорошо.
u3mu265ufgg6
u3mu265ufgg6 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 11:41
Аж третье место занял в чемпионате, что не является пропуском в Лигу чемпионов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:40, ред.
Испугался магомед Мальме...)))...вот и глаголет от испуга...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:38
верно говорит Оздоев.
когда будет снять бан на еврокубки, все увидят как есть.
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вчера в 11:37
Да не скажи в последних играх ЦСКА был хорош.
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