Руководство «Торпедо» подозревают в попытке повлиять на арбитра Перезву

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вчера, 14:26

По информации источника, руководство «Торпедо» пыталось оказать влияние на судью перед одним из матчей.

Представители клуба могли обращаться к арбитру с просьбами о принятии определённых решений в пользу своей команды.

Ранее сообщалось, что в отношении владельца и директора «Торпедо» было возбуждено уголовное дело из-за попытки дачи взятки судье. Сейчас все обстоятельства дела выясняют правоохранительные органы.