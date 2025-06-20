Руководство «Торпедо» подозревают в попытке повлиять на арбитра Перезву

По информации источника, руководство «Торпедо» пыталось оказать влияние на судью Максима Перезву перед одним из матчей.
Представители клуба могли обращаться к арбитру с просьбами о принятии определённых решений в пользу своей команды.
Ранее сообщалось, что в отношении владельца и директора «Торпедо» было возбуждено уголовное дело из-за попытки дачи взятки судье. Сейчас все обстоятельства дела выясняют правоохранительные органы.
Так называемые "жирные" рекламодатели тоже ведь не дети. А высокая посещаемость - далеко не единственный показатель привлекательности.
Серьёзный рекламодатель всегда мониторит потенциальные площадки на предмет поиска целевой аудитории. И, как правило, в курсе общего положения дел.
Другими словами, наличие клонов на сайте - для рекламщиков секретом не является. И при составлении рекламного контракта этот фактор наверняка учитывается.
Рейтинги рейтингами, но качество аудитории порой бывает важнее количества.
Поэтому не всё тут так однозначно..
Так называемые "жирные" рекламодатели тоже ведь не дети. А высокая посещаемость - далеко не единственный показатель привлекательности.
Серьёзный рекламодатель всегда мониторит потенциальные площадки на предмет поиска целевой аудитории. И, как правило, в курсе общего положения дел.
Другими словами, наличие клонов на сайте - для рекламщиков секретом не является. И при составлении рекламного контракта этот фактор наверняка учитывается.
Рейтинги рейтингами, но качество аудитории порой бывает важнее количества.
Поэтому не всё тут так однозначно..
Не Химки надо было закрывать
Не Химки надо было закрывать