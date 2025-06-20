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Руководство «Торпедо» подозревают в попытке повлиять на арбитра Перезву

вчера, 14:26

По информации источника, руководство «Торпедо» пыталось оказать влияние на судью Максима Перезву перед одним из матчей.

Представители клуба могли обращаться к арбитру с просьбами о принятии определённых решений в пользу своей команды.

Ранее сообщалось, что в отношении владельца и директора «Торпедо» было возбуждено уголовное дело из-за попытки дачи взятки судье. Сейчас все обстоятельства дела выясняют правоохранительные органы.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:37
Судью надо на "полиграф". А Торпедо "на поруки".
mat73
mat73
вчера в 18:02, ред.
Упс
alexgurzan
alexgurzan ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:01
Если не владеете вопросом, лучше не вводите пользователей в заблуждение.
Incredulous
Incredulous ответ introvert pofigist (раскрыть)
вчера в 14:53
Тогда что мешает администрации банить клонов по IP, разрешая один аккаунт с одного IP. Это самое простое и беззатратное решение проблемы. Но этого не делается, значит это кому-то выгодно.
nrq5tzgcqzer
nrq5tzgcqzer
вчера в 14:42
Нужны ли такие команды, как Торпедо, в РПЛ?
introvert pofigist
introvert pofigist ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:32
Нужно ли всё это администрации сайта? Скорее нет, чем да.
Так называемые "жирные" рекламодатели тоже ведь не дети. А высокая посещаемость - далеко не единственный показатель привлекательности.
Серьёзный рекламодатель всегда мониторит потенциальные площадки на предмет поиска целевой аудитории. И, как правило, в курсе общего положения дел.
Другими словами, наличие клонов на сайте - для рекламщиков секретом не является. И при составлении рекламного контракта этот фактор наверняка учитывается.
Рейтинги рейтингами, но качество аудитории порой бывает важнее количества.
Поэтому не всё тут так однозначно..
dеigandre
dеigandre
вчера в 14:27
У Торпедо, как обычно, все через одно место.
Не Химки надо было закрывать
Гость
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