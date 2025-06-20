«Комо» заинтересован в трансфере Мораты

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вчера, 13:18

«Комо» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Милана» , который сейчас выступает в аренде за «Галатасарай».

Главный тренер команды уже связался со своим бывшим партнёром по сборной Испании и обсудил возможный переход.

Отмечается, что Мората открыт к идее переезда в Серию А, однако для завершения сделки ему потребуется досрочно расторгнуть аренду с «Галатасараем», рассчитанную до января 2026 года. После этого «Комо» начнёт переговоры с «Миланом» о возможном трансфере.