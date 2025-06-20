 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

«Комо» заинтересован в трансфере Мораты

вчера, 13:18

«Комо» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Милана» Альваро Морате, который сейчас выступает в аренде за «Галатасарай».

Главный тренер команды Сеск Фабрегас уже связался со своим бывшим партнёром по сборной Испании и обсудил возможный переход.

Отмечается, что Мората открыт к идее переезда в Серию А, однако для завершения сделки ему потребуется досрочно расторгнуть аренду с «Галатасараем», рассчитанную до января 2026 года. После этого «Комо» начнёт переговоры с «Миланом» о возможном трансфере.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиДжикия близок к переходу в «Антальяспор»
Вчера, 13:10
Слухи«Монако» готов продать Головина этим летом
Вчера, 12:28
Слухи«Комо» может потратить 100 млн евро на трансферы этим летом
Вчера, 12:22
Слухи«Байер» договорился с «Ливерпулем» о трансфере Куансы
Вчера, 12:08
Слухи«Арсенал» интересуется вингером «Челси» Мадуеке
Вчера, 11:19
СлухиПартей близок к уходу из «Арсенала»
Вчера, 10:52
 
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:31
Если очень надо обеим сторонам то думай договорятся
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 