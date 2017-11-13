Битва за основу. Клубные споры в сборной

На сборную России модно смотреть с недобрым прищуром, однако болельщики «Спартака», «Зенита», ЦСКА и других клубов хотят видеть своих ребят в основе, даже если не признаются.

Путь к домашнему чемпионату мира дался российскому болельщику нелегко, международные паузы и отсутствие официальных матчей – серьезное испытание для клубных фанатов, которым приходится бороться со скукой и беспокоиться о здоровье отправившихся в сборную футболистов своих команд. Доходит до крамолы: престиж национальной команды регулярно ставится под сомнение, а ее интересы во многих системах координат оказываются ниже клубных. Однако к чемпионату мира ситуация поменяется. «Связанные одной цепью» идеологические противники из станов «Спартака», ЦСКА и «Зенита» поддержат сборную России вместе (особенно, если команда Черчесова заслужит такую честь), но локальные раздоры получится заглушить только большой порцией позитива. Споры о составе были, есть и будут всегда, причем традиционно всякий кулик хвалит свое болото. Изучаем наметившиеся дуэли и прогнозируем их исходы.

Вратарь. Игорь Акинфеев (ЦСКА) vs Андрей Лунёв («Зенит»).

После зимней паузы может что-то поменяться: вдруг в Селихова вселится вратарский Бог, или Беленов отобьет в весенней части чемпионата 10 пенальти? Но сейчас, когда третий голкипер сборной – Габулов, спор за пост №1 выглядит именно так.

Прогноз: победа ЦСКА. Черчесов, вероятно, даст Луневу сыграть против испанцев в Санкт-Петербурге, но первым номером сборной России останется Акинфеев, что главный тренер постоянно подчеркивает.

Центр обороны. Фёдор Кудряшов («Рубин»), Георгий Джикия («Спартак»). Виктор Васин (ЦСКА) vs Илья Кутепов («Спартак»).

Позиции Кудряшова и Джикии, которые работают соответственно левее и правее от центра в тройке защитников, на сегодняшний день видятся незыблемыми: Черчесову на этих позициях нужны универсальные игроки, «столбы» не подойдут, а это сужает выбор. Неудивительно, что полноценных конкурентов у Федора и Георгия в последних созывах сборной нет. В теории может состояться замена Васина, занимающего центральную позицию. Виктор в сборной не ошибается, в отличие от ЦСКА, но сам называет это стечением обстоятельств.

Прогноз: победа ЦСКА. И все-таки Васин, потому что эту тройку Черчесов наигрывает давно и методично, да и Кутепов – не то чтобы суперкандидат, к тому же, Илья и в «Спартаке» играет нерегулярно.

Правый латераль. Марио Фернандес (ЦСКА) vs Александр Самедов («Спартак») vs Игорь Смольников («Зенит»)

С появлением Марио Фернандеса в сборной России конкуренция на этой позиции обострилась, хотя Александр Самедов, который у Черчесова играл регулярно и почти всегда приносил пользу, без боя не сдастся. Игорь Смольников прямо сейчас выглядит аутсайдером в этой борьбе, и если ситуация не изменится, то может оказаться лишним в заявке на чемпионат мира.

Прогноз: победа ЦСКА. Фернандес моложе, выносливее, разнообразнее и более универсален, что делает его фаворитом, хотя ротация с Самедовым не исключена – Черчесов ценит Александра. Если нужно выбрать одного, то по совокупности факторов лидирует Марио, но не стоит исключать решения «в пользу командного духа».

Левый латераль. Константин Рауш («Кёльн») vs Юрий Жирков («Зенит») vs Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Дуэль «Зенита» и «Спартака» на левой бровке разбил русский немец из Бундеслиги, а Жиркову и Комбарову, похоже, предстоит биться друг с другом за попадание в заявку на ЧМ-2018, а не за место в стартовом составе.

Прогноз: победа «Кёльна». Агрессивный и боевой Рауш еще и стандарты качественно исполняет, Константин лихо ворвался в стартовый состав сборной России и не собирается уходить. Что касается борьбы за заявку, то не в пользу Жиркова возраст – 34 года, и количество игровой практики в «Зените». Это не значит, что у Комбарова нет минусов, но они игровые. Зато как Дмитрий в воротах играет!

Полузащита

Денис Глушаков («Спартак») vs Далер Кузяев («Зенит»)

Тема Игоря Денисова для сборной закрыта, Дмитрию Тарасову до основы далеко, но нужен в средней линии человек, который поработает на команду. Кузяев мощно начал в «Зените», Глушаков по нескольким версиям стал лучшим игроком прошлого сезона и продолжает держать марку – хорошая конкуренция!

Прогноз: победа «Спартака». На стороне Дениса опыт, он вице-капитан команды, Черчесов не оставит полузащиту без «дядьки».

Роман Зобнин («Спартак») vs Алан Дзагоев (ЦСКА)

По типажу Зобнина правильнее сравнивать с Кузяевым, но в центре поля возможны различные комбинации, поэтому в порядке очереди разберемся с основными претендентами на основу. Безусловно, завершающий восстановление после тяжелой травмы Роман Зобнин будет претендовать на стартовый состав сборной России, где он безвылазно играл до разрыва крестообразных связок.

Прогноз: победа «Спартака». Дзагоев против Аргентины впервые за долгое время сыграл за сборную. Его таланты пригодятся, если не получит очередное повреждение, но в основе не обойтись без такого двужильного парня, как Зобнин.

Александр Головин (ЦСКА) vs Александр Ерохин («Зенит»)

На Кубке Конфедераций в отсутствие Зобнина Ерохин играл в стартовом составе, с возвращением в строй Романа и Алана позиции зенитовца в сборной пошатнутся, а вот его тезка из ЦСКА должен быть в основе при любых обстоятельствах: это редкий российский игрок, который не боится ответственности. В силу возраста или характера не успел подходить букет из комплексов, сомнений и самодовольства.

Прогноз: победа ЦСКА. Слишком очевидно, Головин банально превосходит Ерохина в индивидуальном мастерстве.

Нападающие. Фёдор Смолов («Краснодар») и Александр Кокорин («Зенит») vs Алексей Миранчук («Локомотив»)

Альтернативы Федору Смолову не вижу – человек третий сезон колотит голы в сумасшедшем для российского форварда темпе, его место в основе. Знак равенства с Кокориным ставить не спешите, потому что отрезок голевой активности Александра получился ярким, но коротким. О стабильности речи пока не идет. Да и связка у экс-партнеров по «Динамо» не складывается. Возможно, нужно искать для Федора другого партнера: скажем, высокого Заболотного, который будет бороться за верховые мячи, или нацеленного на передачи Миранчука, умеющего сыграть в линии атаки, не дублируя форварда, а помогая ему.

Прогноз: победа «Зенита». Учитывая особенности стиля и игровой эгоизм, связка Смолова и Кокорина лично мне видится бесперспективной, но ведь это прогноз, а не пожелание. Если оба нападающих продолжат забивать, Черчесов оставит в стартовом составе обоих.

Каким получился состав сборной России? Акинфеев (ЦСКА) – Джикия («Спартак»), Васин (ЦСКА), Кудряшов («Рубин») – Фернандес (ЦСКА), Глушаков («Спартак»), Зобнин («Спартак»), Головин (ЦСКА), Рауш («Кельн) – Смолов („Краснодар“), Кокорин („Зенит“).

В нашем варианте 4 игрока ЦСКА, 3 спартаковца (с учетом нюансов дуэли Фернандес – Самедов можно говорить о соотношении 3.5 на 3.5), по одному игроку „Рубина“, „Кельна“, „Краснодара“ и „Зенита“. Возможно, у вас получится по-другому. Болельщики „Спартака“, наверное, легко представят Кутепова, Самедова и Комбарова вместо Васина, Фернандеса и Рауша в основе – 6 игроков „красно-белых“ в основе сборных, такого не было давным-давно. Армейцы могут „дорисовать“ к получившейся у нас четверке Дзагоева и напомнить, что умудренные опытом защитники не играют за сборную по своей воле. И кто в таком случае базовый клуб сборной? В составе „Зенита“ тоже много кандидатов, при большом желании в старт можно включить не только Кокорина, но еще Лунева, Смольникова, Жиркова, Кузяева, Ерохина, Полоза – уже 7 человек, а если еще Дзюба с Шатовым решат свои игровые проблемы и подтянутся?!