Обвинения в допинге, судьба ЧМ-18 и сборной России

09 декабря 2017, 12:35

«Соккер.ру» предлагает серьезно отнестись к расследованию ФИФА о допинге, чтобы не бросить футболистов без юридической защиты, как это сделали с олимпийцами.

Что вообще происходит?

Антидопинговое агентство обвиняет российских чиновников в использовании допинга при подготовке сборной по футболу к ЧМ-14. Данные, которые ждут в ФИФА в четверг, не имеют отношения к свежим играм. Относятся или к отбору на ЧМ-14, или к самому турниру в Бразилии – период с 2012 по 2015 годы.

Сборная Капелло начала отборочный цикл в Бразилию с четырех побед. Над Северной Ирландией, Израилем, Португалией и Азербайджаном, разница голов 8:0. А через год были поражения от северных ирландцев, португальцев, ничья с Азербайджаном. В финальной части ЧМ-14 Акинфеев пропустил от Южной Кореи, Бельгии и Алжира по голу.

Играли вяло и аритмично, что привело к вылету из группы. Результаты сборной России в 2012-2014 годах не являются аномальными и не выбиваются из общего ряда. С другой стороны, в ФИФА на аргумент о слабых решающих матчах ответят, что проверяют на допинг не только победителей. Контора Инфантино рассмотрит обвинения по протоколу и выдаст заключение, пока расследование в процессе.

Кто обвиняет сборную?

Если бы только Родченков. Во второй части доклада эксперта ВАДА Макларена упомянули 34 фамилии российских футболистов. Подавляющее большинство – из заявки Капелло, судя по опубликованным совпадающим спискам. Основой обвинений служат показания человека, которого можно заподозрить в психических проблемах, но расследование ведет не сам Родченков.

Швейцарец Самуэль Шмит проверял доклад Макларена и нашел к чему придраться. Глава МОК Бах пожизненно отстранил Мутко, а теперь боссы двух антидопинговых контор просят ФИФА проверить и пробы футболистов. Мутко назвал обвинения «глупостью и попыткой дискредитации». Обвиняют целую команду, что в футболе бывает редко. И обвиняют люди, которые в матче с Мутко пока ведут 100:0.

Какова текущая позиция ФИФА?

Даже не нейтральная, а скорее пророссийская. «Нет доказательств широкомасштабного применения допинга». А до этого была фраза «нет доказательств применения допинга российскими футболистами» от другого чиновника. Дополнение «широкомасштабного» не нравится, но в ФИФА сразу старались кивнуть на срок давности. Мол, дело было при Блаттере. Провели ряд новых проверок – приезжали тестировать «Ростов» Бердыева, сборную, сделали заключение, что все чисто.

Инфантино из кожи лезет, чтобы история 2014 года не коснулась нового ФИФА. Джанни точно зол на Мутко и компанию, ведь ему скандалов в жизни хватает, а тут еще один вылез. Зная президента ФИФА, можно предположить, что прирожденный дипломат попробует затянуть саму проверку, если ему не понравятся намеки. Пробы начнут изучать только в январе. Результаты могут быть противоречивыми. Перенесут решение на лето, чтобы успеть с ЧМ-18. Но в следующем году точно будет вердикт по делу ВАДА против сборной России 2014 года.

Проблема в защитниках игроков?

Существуют странные организации, для вступления в которые на входе надо сдать мозг. И проблемой для дела футбольной сборной является то, что ее интересы будут отстаивать скорее политики, а не юристы. Поскольку МОК отстранил олимпийскую сборную, ВАДА направит в ФИФА документы, используя словосочетание «государственная допинговая программа».

Но чего можно требовать от российских чиновников, грамотных действий вместо слов? Приведем свежий пример на тему. Вчера Газзаев выступал по поводу новой Олимпиады в Думе. Сначала сказал, что игры точно надо бойкотировать. И ровно через две (две!) минуты заявил, что хочет в отпуск на Олимпиаду вместе с другими депутатами за ваш счет. Вот и защищают так же логично, что приводит к известному результату для спортсменов.

У нас отберут чемпионат мира 2018?

Не отберут. Если бы стояла такая задача – в Германии наводили порядок на стадионах. Но не наводят. И бойкотировать турнир не будут, ведь бойкот – глупость, спортсмены живут ради соревнований, и у них есть право выбора. Также Инфантино не дисквалифицирует сборную России – команда Черчесова примет участие в домашнем ЧМ-18. Но могут прилететь доказательства по отдельным игрокам.

Тогда в заявке на ЧМ-18 не будет ряда известных имен. Не хотелось бы, чтобы чиновники подставили еще и футболистов, ведь олимпийских спортсменов унизили показательно. И допуском нейтрального флага, и отсутствием гимна. Говорят, что нельзя будет даже скандировать название страны – позорище, которое придется пережить. Когда от чиновников и Мутко как главного по спорту потребовалось встать горой и предъявить веские доводы, подтверждающие ошибочность обвинений, они не справились.

Что грозит в худшем случае?

Плохо, что за столько месяцев допингового скандала не пришло понимание, что в суде при бездарной защите виновность или не виновность уходит на второй план. Нет защиты – есть приговор. Поэтому страшно за Акинфеева, Глушакова и Кокорина. Как бы им не прилетело за какой-то аналог мельдония, выданный в массовом порядке сборной в Бразилии.

Дисквалификации конкретных спортсменов нельзя исключать при оценке всех вариантов расследования. При этом нет сомнений, что сами футболисты не пошли бы на применения препаратов – нет смысла, победа в Бразилии была исключена классом сборной. Но если в РФС не наймут сильных юристов и не отстоят честь российских футболистов в ФИФА – Инфантино раздаст наказания.

Джанни всегда по-дружески относился к восточноевропейским странам, но не будет рисковать репутацией или ЧМ-18. Тут как с перуанцем Герреро – нашли следы наркотиков в крови и выдали запрет на два года. Да, тут Родченков навалил в одну кучу олимпийцев с медалями и футболистов с плохой репутацией в профессии. Но решение примут под руководством вменяемого Инфантино, который хочет заработать в России миллиарды для ФИФА благодаря ЧМ-18 и провести идеальный турнир.

Но если обстоятельства заставят выпилить полсостава Черчесова, сохранив для турнира саму сборную России – Джанни не дрогнет. И такое решение будет большим позором не для Кокорина или Акинфеева, а для чиновников. Поэтому важно грамотно провести защиту, не ждать, развесив уши. Презумпция невиновности – основа основ, но в суде истерики не проходят. Нужна доказательная база и обоснованные встречные иски о клевете. Мутко как президент РФС, а также люди, которые его столько лет поддерживают, готовы сражаться за честь российских футболистов и победить? Вот в чем вопрос.