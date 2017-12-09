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Обвинения в допинге, судьба ЧМ-18 и сборной России

09 декабря 2017, 12:35

«Соккер.ру» предлагает серьезно отнестись к расследованию ФИФА о допинге, чтобы не бросить футболистов без юридической защиты, как это сделали с олимпийцами. 

Что вообще происходит?

Антидопинговое агентство обвиняет российских чиновников в использовании допинга при подготовке сборной по футболу к ЧМ-14. Данные, которые ждут в ФИФА в четверг, не имеют отношения к свежим играм. Относятся или к отбору на ЧМ-14, или к самому турниру в Бразилии – период с 2012 по 2015 годы. 

Сборная Капелло начала отборочный цикл в Бразилию с четырех побед. Над Северной Ирландией, Израилем, Португалией и Азербайджаном, разница голов 8:0. А через год были поражения от северных ирландцев, португальцев, ничья с Азербайджаном. В финальной части ЧМ-14 Акинфеев пропустил от Южной Кореи, Бельгии и Алжира по голу.

Играли вяло и аритмично, что привело к вылету из группы. Результаты сборной России в 2012-2014 годах не являются аномальными и не выбиваются из общего ряда. С другой стороны, в ФИФА на аргумент о слабых решающих матчах ответят, что проверяют на допинг не только победителей. Контора Инфантино рассмотрит обвинения по протоколу и выдаст заключение, пока расследование в процессе. 

Кто обвиняет сборную?

Если бы только Родченков. Во второй части доклада эксперта ВАДА Макларена упомянули 34 фамилии российских футболистов. Подавляющее большинство – из заявки Капелло, судя по опубликованным совпадающим спискам. Основой обвинений служат показания человека, которого можно заподозрить в психических проблемах, но расследование ведет не сам Родченков. 

Швейцарец Самуэль Шмит проверял доклад Макларена и нашел к чему придраться. Глава МОК Бах пожизненно отстранил Мутко, а теперь боссы двух антидопинговых контор просят ФИФА проверить и пробы футболистов. Мутко назвал обвинения «глупостью и попыткой дискредитации». Обвиняют целую команду, что в футболе бывает редко. И обвиняют люди, которые в матче с Мутко пока ведут 100:0. 

Какова текущая позиция ФИФА?

Даже не нейтральная, а скорее пророссийская. «Нет доказательств широкомасштабного применения допинга». А до этого была фраза «нет доказательств применения допинга российскими футболистами» от другого чиновника. Дополнение «широкомасштабного» не нравится, но в ФИФА сразу старались кивнуть на срок давности. Мол, дело было при Блаттере. Провели ряд новых проверок – приезжали тестировать «Ростов» Бердыева, сборную, сделали заключение, что все чисто.

Инфантино из кожи лезет, чтобы история 2014 года не коснулась нового ФИФА. Джанни точно зол на Мутко и компанию, ведь ему скандалов в жизни хватает, а тут еще один вылез. Зная президента ФИФА, можно предположить, что прирожденный дипломат попробует затянуть саму проверку, если ему не понравятся намеки. Пробы начнут изучать только в январе. Результаты могут быть противоречивыми. Перенесут решение на лето, чтобы успеть с ЧМ-18. Но в следующем году точно будет вердикт по делу ВАДА против сборной России 2014 года.  

Проблема в защитниках игроков?

Существуют странные организации, для вступления в которые на входе надо сдать мозг. И проблемой для дела футбольной сборной является то, что ее интересы будут отстаивать скорее политики, а не юристы. Поскольку МОК отстранил олимпийскую сборную, ВАДА направит в ФИФА документы, используя словосочетание «государственная допинговая программа». 

Но чего можно требовать от российских чиновников, грамотных действий вместо слов? Приведем свежий пример на тему. Вчера Газзаев выступал по поводу новой Олимпиады в Думе. Сначала сказал, что игры точно надо бойкотировать. И ровно через две (две!) минуты заявил, что хочет в отпуск на Олимпиаду вместе с другими депутатами за ваш счет. Вот и защищают так же логично, что приводит к известному результату для спортсменов. 

У нас отберут чемпионат мира 2018?

Не отберут. Если бы стояла такая задача – в Германии наводили порядок на стадионах. Но не наводят. И бойкотировать турнир не будут, ведь бойкот – глупость, спортсмены живут ради соревнований, и у них есть право выбора. Также Инфантино не дисквалифицирует сборную России – команда Черчесова примет участие в домашнем ЧМ-18. Но могут прилететь доказательства по отдельным игрокам. 

Тогда в заявке на ЧМ-18 не будет ряда известных имен. Не хотелось бы, чтобы чиновники подставили еще и футболистов, ведь олимпийских спортсменов унизили показательно. И допуском нейтрального флага, и отсутствием гимна. Говорят, что нельзя будет даже скандировать название страны – позорище, которое придется пережить. Когда от чиновников и Мутко как главного по спорту потребовалось встать горой и предъявить веские доводы, подтверждающие ошибочность обвинений, они не справились. 

Что грозит в худшем случае?

Плохо, что за столько месяцев допингового скандала не пришло понимание, что в суде при бездарной защите виновность или не виновность уходит на второй план. Нет защиты – есть приговор. Поэтому страшно за Акинфеева, Глушакова и Кокорина. Как бы им не прилетело за какой-то аналог мельдония, выданный в массовом порядке сборной в Бразилии.

Дисквалификации конкретных спортсменов нельзя исключать при оценке всех вариантов расследования. При этом нет сомнений, что сами футболисты не пошли бы на применения препаратов – нет смысла, победа в Бразилии была исключена классом сборной. Но если в РФС не наймут сильных юристов и не отстоят честь российских футболистов в ФИФА – Инфантино раздаст наказания. 

Джанни всегда по-дружески относился к восточноевропейским странам, но не будет рисковать репутацией или ЧМ-18. Тут как с перуанцем Герреро – нашли следы наркотиков в крови и выдали запрет на два года. Да, тут Родченков навалил в одну кучу олимпийцев с медалями и футболистов с плохой репутацией в профессии. Но решение примут под руководством вменяемого Инфантино, который хочет заработать в России миллиарды для ФИФА благодаря ЧМ-18 и провести идеальный турнир. 

Но если обстоятельства заставят выпилить полсостава Черчесова, сохранив для турнира саму сборную России – Джанни не дрогнет. И такое решение будет большим позором не для Кокорина или Акинфеева, а для чиновников. Поэтому важно грамотно провести защиту, не ждать, развесив уши. Презумпция невиновности – основа основ, но в суде истерики не проходят. Нужна доказательная база и обоснованные встречные иски о клевете. Мутко как президент РФС, а также люди, которые его столько лет поддерживают, готовы сражаться за честь российских футболистов и победить? Вот в чем вопрос.  

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Все комментарии
UrAn54
UrAn54 ответил Zimka
10 декабря 2017 в 20:39
Zimka:
Какая защита? Расследование ведеться на основании Кодекса ВАДА, тот кто расследует, тот и судит, это не суд общей юрисдикции - тут нет адвокатов, тут судья и обвинитель одно лицо, тут нет призумции невиновности. Все доказательства косвенные, за руку никого не поймали, но поскольку это ВАДА они вообще могут никому ничего не объяснять.
Защита в суде на решение ВАДА.
V V S
V V S
10 декабря 2017 в 11:31
Мутко с вещами на выход.
нечитайло
нечитайло
10 декабря 2017 в 10:20
Завести на всех уголовные дела, как делают америкосы и в кресты всех провокаторов
cska plus
cska plus
10 декабря 2017 в 09:56
Мутко, если в нём капелька мужского должен уйти.
KONTRASS-67
KONTRASS-67
10 декабря 2017 в 07:00
Вор должен сидеть в тюрьме , а не в малине , и если этого не происходит , то грош цена правосудию , которое его оправдывает или якобы не может его найти . Спортсмен , который уличён в приёме допинга должен быть отстранён от соревнований , а если таких в команде несколько , то должен быть отстранён и руководитель команды , глупо говорить , что он не знал этого. И так по возрастающей. Но никто ни кого не отстраняет . Всё это происходит с согласия высшего руководства спорта . Знал он , не знал? Должен был знать , звоночки уже были . Вывод : дисквалифицировать всех игроков , употреблявших допинг , не взирая на заслуги , отставка тренеров , руководителей федераций , и руководства спорта страны. И всё это должно сделать ни МОК , ни ВАДа , а само руководство России т.е. ГОСУДАРСТВО , чтобы не было даже мысли , что государство поощряет допинг . А пока этого не произошло , именно такое и складывается впечатление. Это как борьба с коррупцией , объявленная ВВП . но как воровали так и воруют , только ещё больше
Egorium
Egorium
09 декабря 2017 в 19:33
Футболисты, которые проигрывают Ливерпулю с большим счетом и сборной Коста-Рики сами нуждаются в допинге.
kust07
kust07
09 декабря 2017 в 16:46
А что))после матча Ливерпуль-Спартак товарищ Мутко назвал декабрь не счастливым месяцем,призвав построить еще 8 таких стадионов,как в Питере,ему мало наворованных денег!
Нашим чиновникам только бабки важны! к сожалению.им и сборная не так важна,лишь бы бабла побольше урвать
S010386A
S010386A
09 декабря 2017 в 15:25
не понимаю наше самое высокое руководство в позиции, когда тупо держатся за Мутко? Ну хотите сохранить лицо, есть простой способ - Мутко пишет заявление об отставке, гордо заявляя, что считает себя невиновным, но делает это из-за любви к Родине.. И всё! Получит где-нибудь теплое место, а эти всевозможные 3,14расы из ВАДА успокоятся
Василий 50
Василий 50
09 декабря 2017 в 14:37
Становится просто страшно.
Но Мутко, как всегда, спокоен.
GrafDrakula
GrafDrakula
09 декабря 2017 в 14:06
Я конечно очень смеюсь со всей этой ситуации, а особенно с того, на сколько же политиканы в россии бесхребетные, такой бездарной защиты своих же, СВОИХ интересов я еще не видел ни от одной страны, даже великий Пу молчал, а как говориться, нет опровержения, значит виновен. НО, объясните мне одну вещь, как могут отбирать медали или дисквалифицировать людей, за то что НА ТОТ момент это было все легально?! Если тогда мельдоний был не запрещен, как можно сейчас отбирать ТЕ результаты. Это просто же 56и?м
sir-5
sir-5
09 декабря 2017 в 14:00
У ВАДА нашлась поддержка и в нашей стране-в стане болельщиков "самого знаменитого клуба страны",предмета "народной любви-"Спартака",в лице их знаменитого болельщика Кафельникова,который заявил,что комбинацию,изложенную (другом,очевидно) Гришкой Родченковым под силу выдумать только великому фантасту,поэтому он считает,что всё это правда. Теперь Евген имеет полное право до конца жизни сидеть в ВИП-ложе стадиона "Открытие".
patra
patra
09 декабря 2017 в 13:36
После отстранения от Олимпиады жду чего угодно, вплоть до квадратных мячей, использованных Россией.
Zimka
Zimka
09 декабря 2017 в 13:26
Какая защита? Расследование ведеться на основании Кодекса ВАДА, тот кто расследует, тот и судит, это не суд общей юрисдикции - тут нет адвокатов, тут судья и обвинитель одно лицо, тут нет призумции невиновности. Все доказательства косвенные, за руку никого не поймали, но поскольку это ВАДА они вообще могут никому ничего не объяснять.
удав
удав
09 декабря 2017 в 13:22
есть у автора правильная мысль наводящая на выводы касаемо олимипиады. если мы такие белые и ничего не применяли , то где куча исков в суды о клевете и защите прав и достоинства?
Faserkop
Faserkop
09 декабря 2017 в 13:03
Олимпиада давно стала олимпиадой химии, глупо думать что другие ей не пользуются. Мы просто попали этим бюрократам из-за кого-то шизика.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
09 декабря 2017 в 13:01
бардак!!!!
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