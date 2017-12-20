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​Сборная легенд. Футболисты, завершившие карьеру в 2017 году

20 декабря 2017, 19:05
​Сборная легенд. Футболисты, завершившие карьеру в 2017 году

Невероятный список – чемпионы мира, победители ЛЧ, любимые футболисты детства, и всех «Соккер.ру» объединяет в команду больших мастеров!

Вратарь

Виктор Вальдес (Испания)

Были времена, когда Пике и Пуйоль допускали меньше всего пропущенных голов в топ-5 лигах, а Вальдес им активно помогал. Ошибался куда реже, чем стереотипно думают о количестве его ляпов. В молодости этот вратарь промахивался, в старости – тоже, но на пике формы выиграл ЛЧ три раза, Ла Лигу – шесть раз, Суперкубок УЕФА – дважды. А теперь развлекается:

 

 

Куда ушел? В семью – два сына и дочь этим летом побывали на свадьбе родителей, и брать интервью у футболистов – задумал ТВ-шоу

Защитники

Дирк Кейт (Нидерланды)

Мы не сошли с ума, но крайних защитников, завершивших карьеру в 2017-м, оказалось меньше, чем хавбеков и форвардов. А Дирк Кейт (он же - Куйт, Кяйт, Кюйт, Кюит, Кяут, Кёйт) на ЧМ-2014 у ван Гала за пару дней научился играть правого латераля на уровне плей-офф мундиаля. Талантливый человек, ведь в сто сорок лет вернулся в «Фейеноорд» и сделал бывший клуб чемпионом впервые за 18 лет.

Куда ушел? Воспитывать сына Роана – талантливый юный футболист, и дочь Ноэль. Занимается благотворительностью и болеет за «Ливерпуль».  

Альваро Арбелоа (Испания)

Защитник, которого навсегда запомнят в России благодаря комментатору. «Дриблинг Арбелоа» – мем Уткина, хотя на самом деле в «Реале» у защитника хватало обводок. Ведь не всегда играл в центре, чаще - на фланге. Но после повторного ухода из родного клуба в «Вест Хэм» не заиграл нигде – завершил карьеру еще один испанский чемпион мира в списке.

 

 

Куда ушел? Комментатором на клубный канал «Реала». И обедать бургерами с женой – вчера Альваро именно так проводил время.

Хаби Алонсо (Испания)

Конечно, Хаби – опорный хавбек, но вы увидите по составу полузащитников, почему он в защите. Пусть Алонсо поиграет в центре обороны с Арбелоа, тем более, они общаются между собой. Например, летом вместе бежали марафон в Сан-Себастьяне, как видите по фото выше. Судя по тому, что оба выжили – «старички» в хорошей форме. Алонсо, наверное, мог еще поиграть, но поднадоел футбол…

Куда ушел? В тренеры – уже объявил, что будет учиться на менеджера, хотя подробности расскажет позже, а пока тренирует ребят в некоем подобии шоу «Стань футболистом».  

Филипп Лам (Германия)

Немецкий максималист не мог играть в футбол, так как почувствовал – чуть-чуть сбавил. По его личному мнению, ведь после восьмой победы в Бундеслиге Ламу выдали трофей «Футболист года в Германии-2017». Как начал покорять футбольный мир с шикарного гола на ЧМ-2006, так и продолжил играть мощно на протяжении 12 сезонов на двух флангах обороны и в центре поля.

 

 

Куда ушел? Отдыхать. На время дистанцировался от футбола – поиграл в гольф с Мюллером, повалялся на диване, а недавно стал послом Евро-24 в Германии.

Полузащитники

Томаш Росицки (Чехия)

Легендарный чешский полузащитник сегодня сожалеет, что не выиграл Евро-2004 со сборной, когда надо было оставить позади Грецию и Португалию, а его вспоминают бывшие коллеги по «Арсеналу» - провожают на пенсию очень тонкого игрока, который мог провести карьеру даже успешнее, если бы не мешали травмы. Зато огромный талант – без вопросов. 

Куда ушел? Определится позже, и хотя устал готовиться к матчам, заявил – с радостью бы прошел этот путь еще раз!

Фрэнк Лэмпард (Англия)

В феврале этого года объявил о завершении карьеры игрока сын и тезка известного хавбека Фрэнка Лэмпарда, легендарный игрок «Челси» и сборной Англии, мастер голов после рикошетов и прирожденный хулиган. Младший Лэмпард прошел большой путь, и добрался от победы в Кубке Интертото с «Вест Хэмом» до успеха в ЛЧ с «Челси».

Куда ушел? Вел тренировки юношей «Челси», но заявил, что пока готов лишь учиться на тренера. Экспертом на ТВ подрабатывает.

Андреа Пирло (Италия)

Человек помог изменить современный футбол и пересмотреть роли плеймейкеров и опорников на поле. Настоящая легенда, многогранная личность, мастер передач и штрафных ударов – Пирло любят в Италии, обожают во всех футбольных странах, где ценят «Скуадру», «Милан» или «Ювентус». А благодаря последним годам в футболе Пирло полюбили даже в США – Нью-Йорк дружелюбно встретил Андреа, который в этом году в третий и четвертый раз стал отцом – вторая жена родила близнецов Леонардо и Томмазо:

 

 

Куда ушел? Пока думает – не знает, станет ли тренером. Но многие хотят, чтобы Андреа вошел в штаб клуба Серии А или сборной и стал большим боссом на бровке.

Рикардо Кака (Бразилия)

Не так давно вместе с Дель Пьеро, Алонсо и Зиданом посещал Москву. А на днях официально завершил карьеру. Кака – обладатель «Золотого мяча-2007», то есть последний перед Роналду и Месси, зато он чемпион мира, в отличие от этих двух. Кака в ближайшее время будет улыбчивым и дружелюбным студентом с девушкой-моделью, на 12 лет младше, ведь решил обзавестись образованием.

 

 

Публикация от Kaká (@kaka)

 

Куда ушел? Собрался учиться на футбольного менеджера. Не того, что тренер, а того, что спортивный директор, судя по сказанному при прощании с карьерой игрока.  

Последний человек с «Золотым мячом». Кака от «А» до «Я»

Нападающие

Франческо Тотти (Италия)

О Ческо писали книги, игрой Ческо восхищались поклонники Серии А и не только, а теперь Тотти – Император Рима в отставке. Так лучше, чем низвержение путем футбольной революции, но в этом случае возраст был недетским, и надо отдать должное спортсмену – держал себя в форме дольше, чем многие коллеги. Легенда!

Куда ушел? Назначен директором «Ромы» - Мончи, который «принимал на работу» Тотти, рассказал, что при встрече у него дрожали колени от волнения – такого работника у него еще не было.

Александр Кержаков (Россия)

Возможно, из-за «Баварии» и тоже очень приличной результативности при аналогичном количестве матчей в клубной карьере здесь мог быть Олич. Но не забывайте, что Кержаков – самый результативный российский нападающий в истории, за все времена. 226 голов в зачет клуба Григория Федотова, даже Павлюченко и Веретенников оказались ниже бывшего форварда «Зенита», фаната группы «Ленинград» и знакомого детского клауд-рэпера Фараона.

 

 

Куда ушел? На всеобщий любимый спортивный канал ведущим. Хорошо, хоть не в депутаты – и за это спасибо.

Резерв сборной легенд. Томас Соренсен (Дания), Пол Робинсон (Англия), Себастьян Скилаччи (Франция), Денис Колодин (Россия), Мартин Демикелис (Аргентина), Виталий Калешин (Россия), Ивица Олич (Хорватия), Симоне Пепе (Италия).

Как и основа, резерв может похвастаться знаменитыми фамилиями. Да, многие знаменитые футболисты завершили карьеру в этом году. Интересно, по кому вы будете скучать сильнее всего?

Ведь согласитесь, что Пирло, Тотти, Лэмпард или Кака – игроки из породы тех, из-за которых многие люди полюбили футбол. Жаль, что их время прошло. Недавно Пирло выигрывал ЧМ-2006, а тут раз – прошло одиннадцать лет, а он меняет профессию. От этого немножко грустно – никогда не увидим их новые шедевры на поле, хотя и тепло на душе – приятно вспомнить легенд.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
24 декабря 2017 в 16:54
А как же Буффонище?!
Фата лист
Фата лист ответил juchok
21 декабря 2017 в 14:40
Саша Кержаков в свое время за Севилью побегал и на Камп Ноу победные мячи забивал.
kind pennywise
kind pennywise
21 декабря 2017 в 13:08
----------------------------------Вальдес----------------------------------------------
Кёйт----------Арбелоа------------------------Хаби А.---------------Лам--------
------------Лэмпард---------------Пирло-----------Росицки---------------------------
-----------------------------------Кака---------------------------------------------------
---------------------Тотти---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------Кержаков------------------------------------
AmG1991
AmG1991
21 декабря 2017 в 10:24
Для меня Керж запомнился как главный мазила.Как бы болелы бакланника не рукоплескали тут,но Кержаков- показатель дна российского футбола.В его время сборная только позорилась на международной арене!
Lu4nik
Lu4nik
21 декабря 2017 в 10:14
товарищи, не гоните на Кержа. Уважение, как минимум, он заслужил..
Да, не всегда в створ ворот попадал, но он хотя бы БИЛ по ним
Максим Яковлев 1
Максим Яковлев 1 ответил juchok
21 декабря 2017 в 09:59
juchok:
не смеши! Керж и рядом с Блохиным не стоит!
Ты прав, Керж стоит рядом с Шнуром!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
21 декабря 2017 в 08:39
У спартака легенда де зуев
Марат Гадылшин
Марат Гадылшин
21 декабря 2017 в 07:56
Алонсо общается с Арбелоа,поэтому пусть поиграет в центре обороны....)))Железобетонно!
fcspartak
fcspartak
21 декабря 2017 в 01:25
Питерское лобби и тут проявилось) ненавистника воробьев в состав поставили) любителя шкафчиков в запасе почему нет и любителей шампанского в монако?
kinderpingui
kinderpingui
20 декабря 2017 в 23:00
Что-то русских много. Не заслуженно!
yrasikos22
yrasikos22 ответил juchok
20 декабря 2017 в 22:22
juchok:
чет не помню,чтобы Керж получал ЗМ или хотя бы номинировался! и все упирается в эту "новейшую историю"...и Акинфеев лучше Яшина, и Кержаков лучше Блохина.... не отвечай мне больше,пжл, мы не придем к общему знаменателю....
Не получал,но это всё равно не отнимает больших заслуг футболиста,вон Легенды Спартака тоже не разу не получали золотой мяч,и даже в Европе не сильно прославились,но они Легенды для Спартака,так же и Кержаков,в первую очередь он Легенда Зенита а потом уже всех остальных,разговор окончен.
juchok
juchok ответил yrasikos22
20 декабря 2017 в 22:16
yrasikos22:
Кержаков на третьем месте в списке Федотова,впереди только Протасов и Блохин и первый по числу голов за Сборную России в новейшей истории.
чет не помню,чтобы Керж получал ЗМ или хотя бы номинировался!

и все упирается в эту "новейшую историю"...и Акинфеев лучше Яшина, и Кержаков лучше Блохина....

не отвечай мне больше,пжл, мы не придем к общему знаменателю....
yrasikos22
yrasikos22 ответил juchok
20 декабря 2017 в 22:03
juchok:
не смеши! Керж и рядом с Блохиным не стоит!
Кержаков на третьем месте в списке Федотова,впереди только Протасов и Блохин и первый по числу голов за Сборную России в новейшей истории.
juchok
juchok ответил yrasikos22
20 декабря 2017 в 21:58
yrasikos22:
Встать в один ряд по достижениям с такими игроками как Блохин и Протасов,это очень много стоит гораздо больше чем попасть в данный список который выше.
не смеши! Керж и рядом с Блохиным не стоит!
yrasikos22
yrasikos22 ответил juchok
20 декабря 2017 в 21:54
juchok:
вот и наши Кокоши и Смоловы насмотрятся на таких, как Саша Кержаков,да и подумают-"сдалась мне эта Европа, мне и здесь хорошо! все равно по окончании карьеры в один ряд поставят с чемпионами Европы и Мира"
Встать в один ряд по достижениям с такими игроками как Блохин и Протасов,это очень много стоит гораздо больше чем попасть в данный список который выше.
juchok
juchok
20 декабря 2017 в 21:47
вот и наши Кокоши и Смоловы насмотрятся на таких, как Саша Кержаков,да и подумают-"сдалась мне эта Европа, мне и здесь хорошо! все равно по окончании карьеры в один ряд поставят с чемпионами Европы и Мира"
juchok
juchok
20 декабря 2017 в 21:45
да и так, если объективно смотреть на эту сборную! чемпионы Европы, Мира, обладатели ЛЧ, ну и наш баночник Саша, который выиграл еврочашку, полируя лавку....
FROLL 001
FROLL 001 ответил Александр Северный
20 декабря 2017 в 21:42
Александр Северный:
Ливерпуль показал, как надо в следующий раз преподать урок хрюковатым.
Эти не просто разорвали, а еще ноги вытерли об них!
juchok
juchok ответил Palex
20 декабря 2017 в 21:42
Palex:
Чем круче то?
да там спартач н 1 все пытается объяснить,да чет до вас не доходит! что Керж, что Билялетдинов, что Панов, да даже Семак, ну поехали в Европу, сели на лавку, и обратно приехали! а судить по меркам "великого" РФПЛ....ну это, мягко говоря, не показатель...
spartach n1
spartach n1 ответил nikolah
20 декабря 2017 в 21:41
nikolah:
его брали как подменщика,кроме него там был Кануте (23 гола забил в чемпионате том по-моему) и еще какой-то хороший форвард,естественно они ставили здоровяка ,который клепал голешники и был приспособлен
Я помню сам смотрел частенько,но не вышло у Кержа,а Кануте не Дрогба и не Рауль !
Лан давай Коль,не буду больше спорить,всеравно бесполезно,каждый при своём останется ))
FROLL 001
FROLL 001
20 декабря 2017 в 21:41
Первый гол Кержакова символически в ворота Спартака. 100 ту да же, рекордный 208 в ту же самую авоську!
nikolah
nikolah ответил spartach n1
20 декабря 2017 в 21:37
spartach n1:
Был бы полезен за него держались,а так очередной ноунейм ! Просто он тебе как зенитчик дорог,а весь мир помнит его благодаря глаголу ! Я бы и не стал прикалываться если бы не горина выдумки ))
его брали как подменщика,кроме него там был Кануте (23 гола забил в чемпионате том по-моему) и еще какой-то хороший форвард,естественно они ставили здоровяка ,который клепал голешники и был приспособлен
Serg3.12
Serg3.12
20 декабря 2017 в 21:37
Трагикомичный список)

Большие футболисты и Сашка, вдруг?!)
Palex
Palex ответил juchok
20 декабря 2017 в 21:37
juchok:
и в ЦСКА последним не был! Керж поехал в Европу и сразу обратно вернулся, а Олич закрепился в бундеслиге!
Чем круче то?
ermak6448
ermak6448
20 декабря 2017 в 21:37
Как бы там не сложилась Судьба - Карьера Это История,
амы Болельщики всегда будем ПОМНИТЬ
spartach n1
spartach n1 ответил nikolah
20 декабря 2017 в 21:36
nikolah:
почему полным нулём,внёс свой вклад,в Куефа уж точно,важные голы забивал,Барсе тоже
Был бы полезен за него держались,а так очередной ноунейм !
Просто он тебе как зенитчик дорог,а весь мир помнит его благодаря глаголу !
Я бы и не стал прикалываться если бы не горина выдумки ))
Александр Северный
Александр Северный ответил FROLL 001
20 декабря 2017 в 21:33
FROLL 001:
Это Зенит как Тузик грелку ежегодно рвёт Спартак! 5-2 5-1 5-0. Позорнее только Ливерпуль разорвал Спартак! Гыгыгыгыгы!
Ливерпуль показал, как надо в следующий раз преподать урок хрюковатым.
FROLL 001
FROLL 001 ответил spartach n1
20 декабря 2017 в 21:30
spartach n1:
Сколько раз Зенит до того как стал проектом был бит как тузик грелкой и не слыхать вас было !)) Да и теперь без еськова полное зеро ))
Это Зенит как Тузик грелку ежегодно рвёт Спартак! 5-2 5-1 5-0. Позорнее только Ливерпуль разорвал Спартак! Гыгыгыгыгы!
nikolah
nikolah ответил spartach n1
20 декабря 2017 в 21:30
spartach n1:
Ну так я и сказал в футбольной Испании он полным нулем оказался,такой же как сухарян-два сапога пара,легенды !
почему полным нулём,внёс свой вклад,в Куефа уж точно,важные голы забивал,Барсе тоже
juchok
juchok ответил Palex
20 декабря 2017 в 21:29
Palex:
Да? И чем же,что в Баварии играл?
и в ЦСКА последним не был! Керж поехал в Европу и сразу обратно вернулся, а Олич закрепился в бундеслиге!
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