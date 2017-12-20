​Сборная легенд. Футболисты, завершившие карьеру в 2017 году

Невероятный список – чемпионы мира, победители ЛЧ, любимые футболисты детства, и всех «Соккер.ру» объединяет в команду больших мастеров!

Вратарь

Виктор Вальдес (Испания)

Были времена, когда Пике и Пуйоль допускали меньше всего пропущенных голов в топ-5 лигах, а Вальдес им активно помогал. Ошибался куда реже, чем стереотипно думают о количестве его ляпов. В молодости этот вратарь промахивался, в старости – тоже, но на пике формы выиграл ЛЧ три раза, Ла Лигу – шесть раз, Суперкубок УЕФА – дважды. А теперь развлекается:

Публикация от Victor Valdes (@vicvaldes1) Окт 11, 2017 at 8:53 PDT

Куда ушел? В семью – два сына и дочь этим летом побывали на свадьбе родителей, и брать интервью у футболистов – задумал ТВ-шоу.

Защитники

Дирк Кейт (Нидерланды)

Мы не сошли с ума, но крайних защитников, завершивших карьеру в 2017-м, оказалось меньше, чем хавбеков и форвардов. А Дирк Кейт (он же - Куйт, Кяйт, Кюйт, Кюит, Кяут, Кёйт) на ЧМ-2014 у ван Гала за пару дней научился играть правого латераля на уровне плей-офф мундиаля. Талантливый человек, ведь в сто сорок лет вернулся в «Фейеноорд» и сделал бывший клуб чемпионом впервые за 18 лет.

Куда ушел? Воспитывать сына Роана – талантливый юный футболист, и дочь Ноэль. Занимается благотворительностью и болеет за «Ливерпуль».

Альваро Арбелоа (Испания)

Защитник, которого навсегда запомнят в России благодаря комментатору. «Дриблинг Арбелоа» – мем Уткина, хотя на самом деле в «Реале» у защитника хватало обводок. Ведь не всегда играл в центре, чаще - на фланге. Но после повторного ухода из родного клуба в «Вест Хэм» не заиграл нигде – завершил карьеру еще один испанский чемпион мира в списке.

Публикация от Álvaro Arbeloa (@17arbeloa) Ноя 12, 2017 at 6:15 PST

Куда ушел? Комментатором на клубный канал «Реала». И обедать бургерами с женой – вчера Альваро именно так проводил время.

Хаби Алонсо (Испания)

Конечно, Хаби – опорный хавбек, но вы увидите по составу полузащитников, почему он в защите. Пусть Алонсо поиграет в центре обороны с Арбелоа, тем более, они общаются между собой. Например, летом вместе бежали марафон в Сан-Себастьяне, как видите по фото выше. Судя по тому, что оба выжили – «старички» в хорошей форме. Алонсо, наверное, мог еще поиграть, но поднадоел футбол…

Куда ушел? В тренеры – уже объявил, что будет учиться на менеджера, хотя подробности расскажет позже, а пока тренирует ребят в некоем подобии шоу «Стань футболистом».

Филипп Лам (Германия)

Немецкий максималист не мог играть в футбол, так как почувствовал – чуть-чуть сбавил. По его личному мнению, ведь после восьмой победы в Бундеслиге Ламу выдали трофей «Футболист года в Германии-2017». Как начал покорять футбольный мир с шикарного гола на ЧМ-2006, так и продолжил играть мощно на протяжении 12 сезонов на двух флангах обороны и в центре поля.

Публикация от Philipp Lahm (@philipplahm) Дек 8, 2017 at 12:07 PST

Куда ушел? Отдыхать. На время дистанцировался от футбола – поиграл в гольф с Мюллером, повалялся на диване, а недавно стал послом Евро-24 в Германии.

Полузащитники

Томаш Росицки (Чехия)

Легендарный чешский полузащитник сегодня сожалеет, что не выиграл Евро-2004 со сборной, когда надо было оставить позади Грецию и Португалию, а его вспоминают бывшие коллеги по «Арсеналу» - провожают на пенсию очень тонкого игрока, который мог провести карьеру даже успешнее, если бы не мешали травмы. Зато огромный талант – без вопросов.

Куда ушел? Определится позже, и хотя устал готовиться к матчам, заявил – с радостью бы прошел этот путь еще раз!

Фрэнк Лэмпард (Англия)

В феврале этого года объявил о завершении карьеры игрока сын и тезка известного хавбека Фрэнка Лэмпарда, легендарный игрок «Челси» и сборной Англии, мастер голов после рикошетов и прирожденный хулиган. Младший Лэмпард прошел большой путь, и добрался от победы в Кубке Интертото с «Вест Хэмом» до успеха в ЛЧ с «Челси».

Куда ушел? Вел тренировки юношей «Челси», но заявил, что пока готов лишь учиться на тренера. Экспертом на ТВ подрабатывает.

Андреа Пирло (Италия)

Человек помог изменить современный футбол и пересмотреть роли плеймейкеров и опорников на поле. Настоящая легенда, многогранная личность, мастер передач и штрафных ударов – Пирло любят в Италии, обожают во всех футбольных странах, где ценят «Скуадру», «Милан» или «Ювентус». А благодаря последним годам в футболе Пирло полюбили даже в США – Нью-Йорк дружелюбно встретил Андреа, который в этом году в третий и четвертый раз стал отцом – вторая жена родила близнецов Леонардо и Томмазо:

Публикация от Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21) Ноя 3, 2017 at 4:59 PDT

Куда ушел? Пока думает – не знает, станет ли тренером. Но многие хотят, чтобы Андреа вошел в штаб клуба Серии А или сборной и стал большим боссом на бровке.

Рикардо Кака (Бразилия)

Не так давно вместе с Дель Пьеро, Алонсо и Зиданом посещал Москву. А на днях официально завершил карьеру. Кака – обладатель «Золотого мяча-2007», то есть последний перед Роналду и Месси, зато он чемпион мира, в отличие от этих двух. Кака в ближайшее время будет улыбчивым и дружелюбным студентом с девушкой-моделью, на 12 лет младше, ведь решил обзавестись образованием.

Публикация от Kaká (@kaka) Ноя 14, 2017 at 1:38 PST

Куда ушел? Собрался учиться на футбольного менеджера. Не того, что тренер, а того, что спортивный директор, судя по сказанному при прощании с карьерой игрока.

Последний человек с «Золотым мячом». Кака от «А» до «Я»

Нападающие

Франческо Тотти (Италия)

О Ческо писали книги, игрой Ческо восхищались поклонники Серии А и не только, а теперь Тотти – Император Рима в отставке. Так лучше, чем низвержение путем футбольной революции, но в этом случае возраст был недетским, и надо отдать должное спортсмену – держал себя в форме дольше, чем многие коллеги. Легенда!

Куда ушел? Назначен директором «Ромы» - Мончи, который «принимал на работу» Тотти, рассказал, что при встрече у него дрожали колени от волнения – такого работника у него еще не было.

Александр Кержаков (Россия)

Возможно, из-за «Баварии» и тоже очень приличной результативности при аналогичном количестве матчей в клубной карьере здесь мог быть Олич. Но не забывайте, что Кержаков – самый результативный российский нападающий в истории, за все времена. 226 голов в зачет клуба Григория Федотова, даже Павлюченко и Веретенников оказались ниже бывшего форварда «Зенита», фаната группы «Ленинград» и знакомого детского клауд-рэпера Фараона.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Дек 3, 2017 at 11:11 PST

Куда ушел? На всеобщий любимый спортивный канал ведущим. Хорошо, хоть не в депутаты – и за это спасибо.

Резерв сборной легенд. Томас Соренсен (Дания), Пол Робинсон (Англия), Себастьян Скилаччи (Франция), Денис Колодин (Россия), Мартин Демикелис (Аргентина), Виталий Калешин (Россия), Ивица Олич (Хорватия), Симоне Пепе (Италия).

Как и основа, резерв может похвастаться знаменитыми фамилиями. Да, многие знаменитые футболисты завершили карьеру в этом году. Интересно, по кому вы будете скучать сильнее всего?

Ведь согласитесь, что Пирло, Тотти, Лэмпард или Кака – игроки из породы тех, из-за которых многие люди полюбили футбол. Жаль, что их время прошло. Недавно Пирло выигрывал ЧМ-2006, а тут раз – прошло одиннадцать лет, а он меняет профессию. От этого немножко грустно – никогда не увидим их новые шедевры на поле, хотя и тепло на душе – приятно вспомнить легенд.