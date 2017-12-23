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Игра Арсена

23 декабря 2017, 15:23
Игра Арсена

«Арсенал» при Венгере - команда, которую бросает из крайности в крайность. Блогер «Соккер.ру» Red Toni на основе последних матчей «канониров» рассуждает о том, во что играет коллектив Арсена.

Игра с МЮ

«...Мы хорошо сыграли, но нет ничего более расстраивающего, чем классная игра при нуле набранных очков. Нельзя совершать ошибки, которые мы сделали в начале матча», - Арсен Венгер.

Это слова главного тренера «Арсенала» после игры с «Манчестер Юнайтед». Нет смысла оспаривать то, что манкунианцы в данной встрече удержались только за счёт «укрепрайона» по фамилии Де Хеа. Однако давайте посмотрим на это с другой стороны. «Арсенал» даже до первого пропущенного мяча бежал вперёд, но, зная, как играет команда Моуринью, зачем нужно было это делать? «Канониры» хотели доказать, что являются топ-клубом, что не будут подстраиваться, а будут диктовать свои правила МЮ? Вот получили три голевые контратаки, конечно, не без ляпов Мустафи и Косельни, и отрицательный результат, который расстроил всех.

Игра с «Ливерпулем»

«Расстроен, что не удалось победить, но именно такие матчи хочется видеть в Премьер-Лиге», - Арсен Венгер.

И снова игра против топ-клуба, и снова никаких подстраиваний. Веселящая, фееричная, результативная игра. Ясно показывающая, какой футбол хочет видеть в исполнении своей команды Арсен. Он хочет играть красиво. Так, чтобы всем нравилось, чтобы все восхищались. Да, действительно, нет человека, который сказал бы, что «Арсенал» сыграл плохо. Ещё бы, после 2 пропущенных голов за 338 секунд забить три. Но тут помогли и защитники «Ливерпуля», и Миньоле, чего не сделал Де Хеа и его линия защиты. Однако даже после этого за 20 минут до конца сначала не добили Ливерпуль, а потом и вовсе пропустили третий и радостно с ничьей ушли со своего поля.

Озил и Санчес

Кто только и что только не сказал про них за последние полгода. Озила продают то в МЮ, то в «Барселону», Алексиса - в ПСЖ и «Ман Сити». Однако так ли справедлива критика по отношению к обоим из них?

Посмотрите на Озила. Когда проигрывали МЮ, на поле именно он был единственным, кто хотел бороться. Взял на себя игру, не растворился, чего не сказать о его действиях, которые растворил «укрепрайон» Моуриньо. Однако важно то, что Месут хочет играть и доказывать, что ему нравится Лондон и «Арсенал», а не просто доигрывать контракт и свои личные интересы ставить превыше командных.

Чего не сказать про Алексиса. Каждый раз видно, как он берёт игру на себя, но пройти никого не может. Отдаёт красивые диагонали, бьёт в Де Хеа с метра и, падая, всегда разводит руками и жалуется. А матч против «Ливерпуля» и постоянные «обрезы», после одного из которых и случился 3-й пропущенный мяч, явно показывают, что Санчес хочет уйти.

Уэйн Руни и Патрик Виейра

«Я думаю, „Арсенал“ должен продать Озила и Санчеса. Хотя они и важные игроки, их трудно удержать. Клубу тяжело доверять футболистам, которые хотят уйти. Будет под большим вопросом степень их мотивации».

«На мой взгляд, Жиру должен попадать в стартовый состав. Если Оливье всегда будет выходить на поле с первых минут, „Арсенал“ будет играть лучше», - это слова ветерана из Ливерпуля.

«Если Озил и Санчес хотят покинуть „Арсенал“, их нужно отпустить. Я верю в то, что вы не должны противиться уходу игроков. Потому что нет игрока более значимого, чем клуб», - слова ветерана из «Арсенала».

Иногда создаётся ощущение, что Венгер скупает игроков и не хочет их отпускать, будто больше денег не будет или, например, нет замены. Косьельни и Мертезакеру - Чемберс и Холдинг. При всём уважении к первым, оба уже не могут хорошо играть. Пер падает после аута в Саутгемптоне, Косьельни дважды ошибается дома с МЮ. И явно не добавляет позитива то, что Алексис тянет одеяло на себя, а Озил то хочет уйти, то нет, а Жиру и Уилшир, командные игроки, которые хотят играть за Арсенал и могут заменить обоих, сидят на лавке.

Выводы

Как ни прискорбно это признавать, «Арсенал» не готов к чемпионству. Хотя, может быть, готов к трофеям в Кубке Англии, Лиге Европы, Кубке Лиги. Почему?

- Атмосфера в команде нарушена. Не так уж и приятно играть с людьми, которые хотят уйти или не хотят уйти вовремя.

- Вместо хорошей молодёжи, которую можно наигрывать, покупают ненужных и отнюдь не сильных Джаку и Ляказетта.

- Чтобы играть красиво, нужно иногда уметь попридержать коней. Примеры матчей с «Саутгемптоном», которому чуть не проиграли, и со «Стоком», которому проиграли.

- Играя красиво, «Арсенал», может выдавать небольшие серии из побед, но не может держать планку 38 матчей.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
25 декабря 2017 в 20:56
Судя по всему блогер соккер ру не захотел назвать своё истиное имя....следуя его логике, он также как и Санчес клал на этот ресурс и желает уйти! Какие-то дети пишут всякий бред, вставляю якобы умные (на его взгляд) цитаты великих игроков. Но откуда этим великим знать, что там варится на канонирской кухне, делать выводы по игре Санчеса о его отношении к клубу и контракту прсото глупо и смешно! Дальше: что за идиотская привычка вешать всех собак на цз? РедТони, ты из тенниса или шахмат что ли пришёл? Да будет тебе известно, футбол-коллективная игра и оборона начинается у чужих ворот, нужно быть слепым, чтобы не заметить, как практически везде не добегал или не играл по игроку Джака, но вывод просто феноменальный-основной цз сборной Франции оказывается полный мертвец, не способный играть на этой позиции! Резвящегося и передерживающего вечно мяч Ивоби мегаэксперт не замечает, насколько быстрее мы стали проходить центр с Джэком вместо Аарона "Возилово" Рэмзи эксперт тоже не заметил,зато ярлыков и выводов в своей никчемной статейке навешал на пару лет вперёд! Короче, заканчивайте, Ред Тони писать подобный бред!
самуил кац
самуил кац
24 декабря 2017 в 11:11
Отдавая должное Венгеру, как тренеру, умеющему ставить очень хорошую игру, все-же стоит сказать - пора уйти ! Твоя песня с Арсеналом спета. Ничего нового этой команде ты уже не дашь. Уйди сам!
борька
борька
23 декабря 2017 в 18:09
Нужна молодая кровь и дух победителя! А этого нет и не будет при Арсене! Его час пик прошел!
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