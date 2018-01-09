Зидан, ты не прав!

«Реал» все больше и больше теряет инициативу и перестает быть устрашающим. «Соккер.ру» призывает Переса раскошелиться, а Зидана – помолчать.

Как обычно, все проблемы и скрытые трудности большой амбициозной корпорации начинают вскрываться тогда, когда у нее случаются первые осечки, первая пробуксовка. Ты можешь ошибаться, что-то делать неверно, но когда даешь при этом результат, никто на тебя косо не посмотрит и ни в чем не упрекнет. Но должен быть готов к тому, что рано или поздно полоса успеха закончится, и тогда-то все эти подводные камни приподнимутся и серьезно поцарапают твое судно, если не потопят его вовсе.

Примерно это происходит сейчас с Зиданом и «Реалом». Когда мадридцы с приходом Зинедина на тренерский мостик успокоились внезапно на трансферном рынке, это показалось даже чем-то крутым, признаком мастерства и взвешенности. Зидану удалось убедить Флорентино Переса перестать швырять деньги, стабилизировать состав ради достижения оптимальной атмосферы и рабочего ритма. И как бы руки у Переса ни чесались, глядя на безобразия, творимые «Манчестер Сити» и ПСЖ, противопоставить что-то позиции Зидана было сложно, потому что человек дважды подряд выиграл Лигу чемпионов. Чего еще желать?

Но когда Зидан сейчас утверждает, что усиления «Реалу» не нужно, когда он продолжает упрямо верить в Карима Бензема и отказываться от поиска ему замены, это уже не выглядит милой настойчивостью профессионала. Это начинает казаться упрямством человека, который оступился, но не хочет, чтобы ему помогали, а гордо отворачивается и продолжает карабкаться сам, поскальзываясь еще и еще.

А стоит ведь просто промолчать и помочь Пересу, показав пальцем на того, кто тебе нужен. «Реал» не тот клуб, где будут жаловаться на рыночные трудности, на нехватку финансов, где на тебя будут осуждающе смотреть, если купишь пару-другую звезд с сумасшедшим ценником. Это нормальная жизнь «Реала». Ровно в том же она нормальна, что «Реал» обязан постоянно бороться за победы в турнирах.

Но своим упрямством и пробуксовкой мадридцы загоняют себя в тупик в чемпионате Испании, ведь отставание от «Барселоны» уже составляет 16 очков. А та, кстати, не церемонится и смело тратит деньги с такой лихостью, что «Реал» на фоне каталонцев кажется консервативной скрягой. Это же совершенно парадоксально! Можно представить, что мадридцы проиграют трансферным пожирателям ПСЖ и «Манчестер Сити» с их арабскими деньгами. Но «Барселоне»?

И для «Реала» не вариант гордо кивать на то, что он дескать зато не раскидывается деньгами. Во-первых, в его составе играют те, чьи трансферы тоже были рекордными в свое время, не в такое уж и давнее, просто темп уничтожения рекордов сильно возрос. Во-вторых, это все равно что «Феррари» будет оправдывать отставание от «Мерседеса» в «Формуле-1», говоря гордо, что зато она использует только силы итальянских инженеров.

В ответ ей покрутят пальцем у виска. Это отговорка для экономящего на завтраках середняка. Вы живете в особом элитном мире, в условиях безумно высокой конкуренции, причем конкуренция спортивная тут уже напрямую связана с конкуренцией кошельков. Спросите у старины Венгера – он вам лекцию слезливую на этот счет прочитает. Если ты снижаешь ритм на этом направлении – становишься неконкурентоспособным.

Можно сколько угодно улыбаться через силу и повторять как мантру, что 2017 год стал самым успешным в истории «Реала». Повторяя это и ничего не предпринимая прямо сейчас, летом 2018-го придется сыпать пепел на голову и сокрушаться провалам на всех фронтах. Особенно символичным, кстати, будет противостояние с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка все-таки получилась с иронией в этом плане.

Противостояние в том числе и покажет, насколько «Реал» отстал от современной жизни и утратил интенсивность. Но даже без провальных итогов видно прямо сейчас, что пора бить тревогу. «Реал» впервые с 2008 года не побеждает в четырех подряд матчах на выезде. Форварды «Реала» установили антирекорд – лучший бомбардир мадридского клуба имеет всего четыре гола после 17 матчей. Такого никогда не было!

Мы уже говорили о проблемах «Реала» в игровом плане. И ничего не меняется. Они только усугубляются, что становится очевидным прямо в каждой игре. Причем развал идет все дальше. «Реал» добавил еще и неспособность ровно провести даже тайм, не говоря о матче. Наглядным примером стала «Сельта», которая по наглости своей устроила открытый футбол с мадридцами и чуть ли не превзошла их в этом. А «Реал» показывал себя только отрезками, что порой выглядело жалко – не зря Марсело и сам Зидан не скупились на выражения после поединка. Словом, все все видели.

И тем более дико смотрятся слова француза о том, что усиления не нужно. Оно необходимо. Пусть на бумаге у вас более чем классный состав и так, но новое мощное вливание даст такой необходимый психологический толчок команде, которая выиграла за пару лет все что можно и теперь просто не может себя завести. Вероятно, нужна лишь щепотка мастерства, новых амбиций. Это полезно с любой точки зрения. Не говоря уже о том, что нападающий результативный просто нужен позарез, и это напрямую следует из статистики.

Зидан не отпираться должен, демонстративно устраивая трансферную голодовку, а просто ходить за Пересом и каждые полчаса переспрашивать о том, как там поживают переговоры по Кейну, Икарди, Салаху, Азару – кому угодно из того богатого списка звезд, которых сватали в «Реал». Каждый потерянный день не просто приближает к закрытию январского трансферного окна, но и отдаляет «Реал» от достижения поставленных на сезон целей. А летом будет очень больно все это анализировать.

Спасти же положение можно было, засунув свое упрямство и гордость на время в карман, достав оттуда увесистый мешок денег и вывалив его на стол за блестящего футболиста. Чтобы «Барселона» и ПСЖ поутихли, чтобы Бензема и Роналду принялись за работу, а не выкладывание цитаток из «Вконтактика», чтобы вся команда немного зашевелилась, почуяв ветер перемен. А пока «Реал» теряет инициативу не только в игре и на рынке звездных нападающих. Даже толком вратаря подписать не удается. Вроде вовремя вцепились в перспективного Кепу из «Атлетика», но у того что-то со здоровьем, снова заминка, трансфер вряд ли состоится зимой. А голкиперы пошиба Де Хеа и Куртуа уже не такими жадными глазами глядят на «Реал» - их и там неплохо кормят: и котлетами, и обещаниями. Все тянется одно за другим.